Apple legt nach
iOS 27 Public Beta 2: Diese Neuerungen sind dabei
Apple hat die zweite öffentliche Beta von iOS 27, iPadOS 27 und macOS 27 freigegeben. Die Testversionen entsprechen den Anfang der Woche veröffentlichten vierten Entwickler-Betas. Auch für watchOS 27, tvOS 27 und die HomePod-Software stehen neue Vorabversionen bereit.
Teilnehmer des kostenlosen Apple Beta Software-Programms können die Updates über die Systemeinstellungen laden. Auf iPhone und iPad führt der Weg über „Allgemein“, „Softwareupdate“ und „Beta-Updates“.
Automatische Downloads und Detailverbesserungen
Die sichtbaren Neuerungen fallen diesmal überschaubar aus. In der TV-App lässt sich eine Download-Automatik aktivieren, die zu begonnenen Serien stets die nächsten beiden Folgen offline bereithält. Angesehene Episoden werden selbstständig gelöscht. Netflix bietet ein ähnliches Prinzip bereits seit Jahren an.
In der eigenständigen Siri-App können US-Nutzer nun festlegen, wie viele Zeilen früherer Unterhaltungen in der Übersicht erscheinen. Das Kontrollzentrum erhält zudem eine direktere Anpassung für den adaptiven Hörmodus kompatibler AirPods. Die Fotos-App ergänzt die Option „Fotos zum Ausfüllen zoomen“. Hinzu kommen neue Einführungshinweise und kleinere Korrekturen an Oberfläche, Stabilität und Leistung.
Große KI-Funktionen fehlen in der EU
Grundsätzlich neue Hauptfunktionen bringt die zweite öffentliche Beta nicht. Apple konzentriert sich auf Fehlerkorrekturen und die Vorbereitung der finalen Version im Herbst. Siri AI und mehrere Apple-Intelligence-Funktionen stehen auf iPhone und iPad in der Europäischen Union weiterhin nicht vollständig zur Verfügung. Einen begrenzten Zugriff auf Apples neue Modelle ermöglicht immerhin ein selbst erstellter Kurzbefehl.
Trotz des bislang stabilen Eindrucks bleibt die Installation auf täglich benötigten Geräten mit Risiken verbunden. Vor allem Banking- und Authentifizierungs-Apps können Probleme bereiten. Vor dem Update sollte daher ein aktuelles Backup erstellt werden. Weitere Hinweise und die unterstützten Geräte haben wir zum Start der ersten öffentlichen Beta zusammengefasst.
Läuft bei euch Trade Republic, comdirect, BBBank und Paypal zuverlässig auf der Beta ? Insbesondere auf einem 15 pro.
Hab die Beta auf einem iPad 10, läuft da ganz gut. Hier und da ist noch nicht alles übersetzt.
Hab zwar 16 Pro Max aber da läuft es
Bei mir keine Probleme. Kann jedoch nur für Paypal, N26 und Sparkasse sprechen. Habe ein 15 pro Max mit der Developer Beta 4. Diese dürfte aber identisch zur Public Beta 2 sein.
Beta 2 hat die Übersetzungen jetzt eigentlich behoben.
BBBank und securego geht beides einwandfrei.
Allgemein läuft die Dev. Beta 27 besser als die ganzen IOS Final zuvor. Die 27 Final wird nach langem wieder mal ein Super IOS, wenn sie’s nicht iwie verbocken
Mich würde es schon Jucken :-D
Was bewirkt denn die Option „Fotos zum Ausfüllen zoomen“ genau? Habe das mal aus- und eingeschaltet, aber beim Betrachten der Fotos in der App ( beim Aufruf einzelner Fotos) sehe ich keinen Unterschied. Zumindest wird bei mir nicht fast bis zu den Rändern reingezoomt so wie die Beschreibung es suggeriert.
Das greift nur bei Fotos mit unüblichen Seitenverhältnissen. Würden oben/unten oder rechts/links noch kleine schwarze Balken zu sehen sein, würde die Funktion diese durch einen minimalen Zoom einfach mit Bild ausfüllen.:)
iPhone Air hier. Läuft unfassbar schnell und flüssig.. Sparkassen App etc. funktionieren einwandfrei.
Also auf dem iPad würde ich es schon installieren mittlerweile. Ich bin schon neugierig auf die Neuerungen. Allerdings sollte einem bewusst sein, dass der Akkuverbrauch bei einer Beta darunter leiden wird.
Das kann ich auf meinem 13 Mini so nicht bestätigen. Der Akku hält nicht weniger lange als vorher.
Geht DKB?
Ja, ohne Probleme
Kann jemand die Erfahrung teilen, ob Microsoft Authenticator funktioniert? Danke im Voraus!
Bei mir bisher problemlos (iPhone 15 Pro und Public Beta 1)
Funktioniert
Ich bin zwar nicht an der Beta interessiert, aber später dann, wenn es für alle verfügbar ist.
Kann man die AI Restriktionen umgehen, in dem man sich mit dem amerikanischen Apple Daten einloggt, alles weitere auch umstellt und VPN nutzt?
hat jemand Erfahrungen mit der Akuuleistung unter der Beta auf den Watches?
Seit der 4 Dev. Beta läuft Sie extrem Flüssig und reagiert allgemein schneller auf Eingaben, z. B. beim Code. Es laufen alle Apps, aber WalkiTalki z. B. ist weg
Und wie sieht es mit comdirect aus? Kann da jemand helfen? Läuft da auch alles inkl. Tan?
ComDirect alles tutti
Läuft alles ohne Probleme
Dsnke euch!
Die beste Beta, an die ich mich so erinnern kann.
Es laufen alle Apps, die ich so im Alltag benutze zuversichtlich (Banking usw.)
Das Einzige, was nicht mehr funktioniert sind Automationen.
Ich habe z.B. eine Automatisierung, dass wenn ich den Fokus auf „Arbeiten“ setze, automatisch eine Tabelle in Numbrs öffnet und dort meine „Stempelzeit“ erfasst, also die Uhrzeit. Wenn ich dann wieder auf „Normal“ switche halt andersrum die „Gehen“ Zeit.
Einmal rein und nochmal neu speichern, dann sollte die Automatisierung wieder gehen