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Apple legt nach

iOS 27 Public Beta 2: Diese Neuerungen sind dabei
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Apple hat die zweite öffentliche Beta von iOS 27, iPadOS 27 und macOS 27 freigegeben. Die Testversionen entsprechen den Anfang der Woche veröffentlichten vierten Entwickler-Betas. Auch für watchOS 27, tvOS 27 und die HomePod-Software stehen neue Vorabversionen bereit.

Fotobearbeitung Ios 27

Teilnehmer des kostenlosen Apple Beta Software-Programms können die Updates über die Systemeinstellungen laden. Auf iPhone und iPad führt der Weg über „Allgemein“, „Softwareupdate“ und „Beta-Updates“.

Automatische Downloads und Detailverbesserungen

Die sichtbaren Neuerungen fallen diesmal überschaubar aus. In der TV-App lässt sich eine Download-Automatik aktivieren, die zu begonnenen Serien stets die nächsten beiden Folgen offline bereithält. Angesehene Episoden werden selbstständig gelöscht. Netflix bietet ein ähnliches Prinzip bereits seit Jahren an.

In der eigenständigen Siri-App können US-Nutzer nun festlegen, wie viele Zeilen früherer Unterhaltungen in der Übersicht erscheinen. Das Kontrollzentrum erhält zudem eine direktere Anpassung für den adaptiven Hörmodus kompatibler AirPods. Die Fotos-App ergänzt die Option „Fotos zum Ausfüllen zoomen“. Hinzu kommen neue Einführungshinweise und kleinere Korrekturen an Oberfläche, Stabilität und Leistung.

Wetter Ios 27

Große KI-Funktionen fehlen in der EU

Grundsätzlich neue Hauptfunktionen bringt die zweite öffentliche Beta nicht. Apple konzentriert sich auf Fehlerkorrekturen und die Vorbereitung der finalen Version im Herbst. Siri AI und mehrere Apple-Intelligence-Funktionen stehen auf iPhone und iPad in der Europäischen Union weiterhin nicht vollständig zur Verfügung. Einen begrenzten Zugriff auf Apples neue Modelle ermöglicht immerhin ein selbst erstellter Kurzbefehl.

Trotz des bislang stabilen Eindrucks bleibt die Installation auf täglich benötigten Geräten mit Risiken verbunden. Vor allem Banking- und Authentifizierungs-Apps können Probleme bereiten. Vor dem Update sollte daher ein aktuelles Backup erstellt werden. Weitere Hinweise und die unterstützten Geräte haben wir zum Start der ersten öffentlichen Beta zusammengefasst.
23. Juli 2026 um 06:50 Uhr von Ben Fehler gefunden?


    26 Kommentare bisher. Dieser Unterhaltung fehlt Deine Stimme.

  • Läuft bei euch Trade Republic, comdirect, BBBank und Paypal zuverlässig auf der Beta ? Insbesondere auf einem 15 pro.

    Hab die Beta auf einem iPad 10, läuft da ganz gut. Hier und da ist noch nicht alles übersetzt.

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  • Was bewirkt denn die Option „Fotos zum Ausfüllen zoomen“ genau? Habe das mal aus- und eingeschaltet, aber beim Betrachten der Fotos in der App ( beim Aufruf einzelner Fotos) sehe ich keinen Unterschied. Zumindest wird bei mir nicht fast bis zu den Rändern reingezoomt so wie die Beschreibung es suggeriert.

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    • Das greift nur bei Fotos mit unüblichen Seitenverhältnissen. Würden oben/unten oder rechts/links noch kleine schwarze Balken zu sehen sein, würde die Funktion diese durch einen minimalen Zoom einfach mit Bild ausfüllen.:)

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  • iPhone Air hier. Läuft unfassbar schnell und flüssig.. Sparkassen App etc. funktionieren einwandfrei.

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  • Also auf dem iPad würde ich es schon installieren mittlerweile. Ich bin schon neugierig auf die Neuerungen. Allerdings sollte einem bewusst sein, dass der Akkuverbrauch bei einer Beta darunter leiden wird.

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  • Kann jemand die Erfahrung teilen, ob Microsoft Authenticator funktioniert? Danke im Voraus!

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  • Ich bin zwar nicht an der Beta interessiert, aber später dann, wenn es für alle verfügbar ist.
    Kann man die AI Restriktionen umgehen, in dem man sich mit dem amerikanischen Apple Daten einloggt, alles weitere auch umstellt und VPN nutzt?

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  • hat jemand Erfahrungen mit der Akuuleistung unter der Beta auf den Watches?

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  • Und wie sieht es mit comdirect aus? Kann da jemand helfen? Läuft da auch alles inkl. Tan?

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  • Die beste Beta, an die ich mich so erinnern kann.
    Es laufen alle Apps, die ich so im Alltag benutze zuversichtlich (Banking usw.)

    Das Einzige, was nicht mehr funktioniert sind Automationen.
    Ich habe z.B. eine Automatisierung, dass wenn ich den Fokus auf „Arbeiten“ setze, automatisch eine Tabelle in Numbrs öffnet und dort meine „Stempelzeit“ erfasst, also die Uhrzeit. Wenn ich dann wieder auf „Normal“ switche halt andersrum die „Gehen“ Zeit.

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