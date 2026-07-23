iOS 27 Public Beta 2: Diese Neuerungen sind dabei

Apple hat die zweite öffentliche Beta von iOS 27, iPadOS 27 und macOS 27 freigegeben. Die Testversionen entsprechen den Anfang der Woche veröffentlichten vierten Entwickler-Betas. Auch für watchOS 27, tvOS 27 und die HomePod-Software stehen neue Vorabversionen bereit.

Teilnehmer des kostenlosen Apple Beta Software-Programms können die Updates über die Systemeinstellungen laden. Auf iPhone und iPad führt der Weg über „Allgemein“, „Softwareupdate“ und „Beta-Updates“.

Automatische Downloads und Detailverbesserungen

Die sichtbaren Neuerungen fallen diesmal überschaubar aus. In der TV-App lässt sich eine Download-Automatik aktivieren, die zu begonnenen Serien stets die nächsten beiden Folgen offline bereithält. Angesehene Episoden werden selbstständig gelöscht. Netflix bietet ein ähnliches Prinzip bereits seit Jahren an.

In der eigenständigen Siri-App können US-Nutzer nun festlegen, wie viele Zeilen früherer Unterhaltungen in der Übersicht erscheinen. Das Kontrollzentrum erhält zudem eine direktere Anpassung für den adaptiven Hörmodus kompatibler AirPods. Die Fotos-App ergänzt die Option „Fotos zum Ausfüllen zoomen“. Hinzu kommen neue Einführungshinweise und kleinere Korrekturen an Oberfläche, Stabilität und Leistung.

Große KI-Funktionen fehlen in der EU

Grundsätzlich neue Hauptfunktionen bringt die zweite öffentliche Beta nicht. Apple konzentriert sich auf Fehlerkorrekturen und die Vorbereitung der finalen Version im Herbst. Siri AI und mehrere Apple-Intelligence-Funktionen stehen auf iPhone und iPad in der Europäischen Union weiterhin nicht vollständig zur Verfügung. Einen begrenzten Zugriff auf Apples neue Modelle ermöglicht immerhin ein selbst erstellter Kurzbefehl.

Trotz des bislang stabilen Eindrucks bleibt die Installation auf täglich benötigten Geräten mit Risiken verbunden. Vor allem Banking- und Authentifizierungs-Apps können Probleme bereiten. Vor dem Update sollte daher ein aktuelles Backup erstellt werden. Weitere Hinweise und die unterstützten Geräte haben wir zum Start der ersten öffentlichen Beta zusammengefasst.