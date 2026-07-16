Geht in der EU: Siri AI in iOS 27 per Sprache nutzen

Apple stellt Siri AI auf iPhone und iPad zunächst nicht in der Europäischen Union bereit – so viel ist bekannt. Wer die öffentliche Beta von iOS 27 installiert hat, kann Apples neue KI-Modelle allerdings schon jetzt über einen selbst erstellten Kurzbefehl per Sprache nutzen. Der Kurzbefehl nimmt eine diktierte Frage entgegen, übergibt sie an das leistungsfähige Cloud-Pro-Modell und liest dessen Antwort anschließend vor.

Dabei handelt es sich nicht um eine vollständige Freischaltung der neuen Siri AI. Persönlicher Kontext, Bildschirmerkennung und App-übergreifende Aktionen bleiben weiterhin außen vor. Als einfacher Sprachzugang zu Apples neuem KI-Modell funktioniert der Umweg jedoch erstaunlich gut.

Drei Aktionen reichen aus

Der Kurzbefehl lässt sich mit wenigen Handgriffen in Apples Kurzbefehle-App erstellen. Nach dem Anlegen eines neuen Kurzbefehls werden der Reihe nach drei Aktionen hinzugefügt:

„Text diktieren“ nimmt die gesprochene Frage entgegen und wandelt sie in Text um.

nimmt die gesprochene Frage entgegen und wandelt sie in Text um. „Modell verwenden“ übergibt den diktierten Text an eines der neuen Apple-Modelle.

übergibt den diktierten Text an eines der neuen Apple-Modelle. „Text sprechen“ liest die vom Modell erzeugte Antwort laut vor.

In der Modell-Auswahl stehen je nach Gerät mehrere Optionen zur Verfügung. Neben dem lokalen, auch offline nutzbaren Modell werden „Cloud“, „Cloud Pro“ und ChatGPT angeboten. Für den beschriebenen Kurzbefehl bietet sich Cloud Pro an. Apple beschreibt dieses Modell als seine leistungsfähigste Servervariante für anspruchsvolle Aufgaben und komplexere Schlussfolgerungen.

Cloud Pro läuft nicht direkt auf dem iPhone, sondern wird über Apples erweiterte Private-Cloud-Compute-Infrastruktur bereitgestellt. Entsprechend setzt die Verwendung eine Internetverbindung voraus und benötigt 1-2 Sekunden um die Antwort auszuspucken.

Auf die Aktionstaste legen

Besonders praktisch wird der Kurzbefehl, wenn er auf einem aktuellen iPhone mit Aktionstaste hinterlegt wird. Die Zuweisung erfolgt in den Systemeinstellungen im Bereich „Aktionstaste“. Dort wählt man die Funktion „Kurzbefehl“ und anschließend den zuvor angelegten Siri-AI-Kurzbefehl aus.

Danach genügt ein längerer Druck auf die Aktionstaste. Das iPhone startet die Spracheingabe, wartet auf die Frage und schickt den erkannten Text an Cloud Pro. Sobald die Antwort vorliegt, wird sie über die Sprachausgabe des iPhones vorgelesen. Alternativ lässt sich der Kurzbefehl natürlich auch über die Kurzbefehle-App, ein Widget oder das Kontrollzentrum starten.

Gute Übergangslösung bis zum Start von Siri AI

Der Kurzbefehl umgeht nicht die eigentliche EU-Sperre. Er nutzt lediglich die unter iOS 27 bereitgestellten Kurzbefehle-Aktionen für Apples Foundation Models. Die tiefe Systemintegration von Siri AI fehlt weiterhin. Das Modell kennt beispielsweise nicht automatisch den gerade angezeigten Bildschirminhalt, persönliche Nachrichten oder Termine und kann ohne zusätzliche Aktionen auch keine Aufgaben in anderen Apps erledigen.

Gerade für einfache Wissensfragen, Erklärungen oder das Formulieren von Texten kommt die Konstruktion einem klassischen Sprachassistenten dennoch recht nahe. Auch ausführlichere Antworten werden vollständig vorgelesen. Bei sehr langen Ausgaben kann dies allerdings entsprechend viel Zeit in Anspruch nehmen.

Apple hatte zur WWDC angekündigt, Siri AI auf iPhone und iPad in der EU zunächst zurückzuhalten und dies mit den europäischen Interoperabilitätsvorgaben begründet. Auf dem Mac lässt sich die neue Siri dagegen auch innerhalb der Europäischen Union testen.

Die Idee für die Sprachsteuerung über einen Kurzbefehl stammt von einem Reddit-Nutzer, der die Konstruktion auf seinem iPhone ausprobiert und veröffentlicht hat. Unser Test bestätigt den Ansatz: Die Kombination aus Diktat, Cloud Pro und Sprachausgabe funktioniert unkompliziert und liefert auch bei umfangreicheren Fragen ausführliche, gut verständlich vorgelesene Antworten.