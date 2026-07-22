WhatsApp erweitert iPad, CarPlay und Musikfreigabe

WhatsApp führt mehrere neue Funktionen ein, die insbesondere Apple-Nutzer betreffen. Songs aus Apple Music und Spotify können jetzt direkt im WhatsApp-Status geteilt werden. Zudem lässt sich ein neues WhatsApp-Konto erstmals direkt auf einem iPad einrichten.

Songs direkt aus Apple Music teilen

Über die Teilen-Funktion von Apple Music beziehungsweise Spotify können Nutzer einen Song mit wenigen Schritten in ihren WhatsApp-Status übernehmen. Kontakte sehen dort, welche Musik gerade gehört oder empfohlen wird. Der Statusbeitrag verschwindet wie gewohnt nach 24 Stunden.

Hinweise auf die neue Musikfunktion waren bereits im vergangenen Jahr in Vorabversionen des Messengers aufgetaucht. Nun hat WhatsApp den offiziellen Start angekündigt. Die Neuerung wird schrittweise verteilt und ist möglicherweise noch nicht bei allen Nutzern sichtbar.

Konto direkt auf dem iPad einrichten

Eine weitere Neuerung betrifft die seit vergangenem Jahr verfügbare iPad-App. Bislang musste WhatsApp auf dem Tablet mit einem bereits auf dem Smartphone eingerichteten Benutzerkonto verknüpft werden.

Künftig können neue Nutzer die Registrierung direkt auf dem iPad durchführen. Ein iPhone oder Android-Smartphone wird für die Verknüpfung nicht mehr benötigt. Dies bedeutet allerdings nicht, dass WhatsApp vollständig auf Telefonnummern verzichtet. Der Messenger beschreibt lediglich die bisher notwendige Kopplung mit einem Mobiltelefon als überflüssig.

CarPlay und PDF-Dateien verbessert

WhatsApp verweist zudem auf die überarbeitete Unterstützung für CarPlay. Nutzer können sich Nachrichten vorlesen lassen und beantworten, Anrufe starten, die Anrufliste aufrufen und bevorzugte Kontakte auswählen. Die Bedienung soll weitgehend über Sprache erfolgen.

Auf dem Mac, unter Windows und in WhatsApp Web lassen sich PDF-Dateien nun direkt im Messenger öffnen, ohne sie zuvor separat herunterzuladen. Eine Integration von Adobe Acrobat ermöglicht außerdem einfache Bearbeitungen. Nutzer können Textstellen hervorheben und Anmerkungen direkt innerhalb des Chats hinzufügen.

WhatsApp zufolge befinden sich alle genannten Funktionen bereits in der Verteilung. Da die Freischaltung teilweise serverseitig erfolgt, kann es einige Zeit dauern, bis sämtliche Neuerungen auf allen Geräten verfügbar sind.