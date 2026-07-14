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Siri 2.0 nur eingeschränkt verfügbar

Apple startet öffentliche Betas für iOS 27 und weitere Systeme
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Die Uhrzeit war zwar etwas später als sonst, aber wie erwartet hat Apple letzte Nacht die erste öffentliche Beta-Version von iOS 27 veröffentlicht. Somit haben jetzt alle interessierten Nutzer die Möglichkeit, das kommende Betriebssystem zu testen.

Zeitgleich stehen auch die ersten öffentlichen Beta-Versionen von macOS 27, iPadOS 27, watchOS 27, tvOS 27 sowie des neuen HomePod-Betriebssystems zur Installation bereit.

Ios 27 Und Co

Bislang keine relevanten Probleme gemeldet

Bislang liegen uns keine Berichte über gravierende Probleme mit den neuen Beta-Versionen vor. Insbesondere die Nutzung von Banking-Apps scheint weitgehend zu funktionieren. Hier kam es in den vergangenen Jahren regelmäßig zu Problemen. Nutzer der bereits veröffentlichten Entwicklerversionen beschreiben die Software als ungewöhnlich stabil für diesen frühen Entwicklungsstand.

Dennoch gilt auch für die diesjährigen Beta-Versionen von Apple, dass man mit produktiv genutzten Geräten besser Vorsicht walten lässt. Mit Fehlern und insbesondere Kompatibilitätsproblemen bei wichtigen Anwendungen muss definitiv noch gerechnet werden. Die Beta-Phase ist dazu da, Probleme zu erkennen und vor der finalen Freigabe der Software zu beseitigen.

Installation und unterstützte Geräte

Details zur Installation der neuen Software-Versionen findet ihr auf der von Apple veröffentlichten Infoseite zum öffentlichen Beta-Programm. Die Testversionen lassen sich auf dem iPhone, iPad oder Mac unabhängig voneinander installieren. Die Nutzung auf der Apple Watch oder mit den AirPods setzt allerdings voraus, dass iOS 27 auch auf dem verbundenen iPhone genutzt wird.

Apple Public Beta 27 Geraete

Details zu den unterstützten Geräten könnt ihr hier nachlesen. Beim iPhone wird mindestens ein iPhone SE der zweiten Generation oder ein iPhone 11 vorausgesetzt, Macs müssen mit einem Apple-Prozessor ausgestattet sein und beim iPad ist mindestens die neunte Generation aus dem Jahr 2021 erforderlich.

KI-Funktionen bleiben in Deutschland eingeschränkt

Je nach verwendetem Gerät stehen allerdings nicht alle Funktionen der neuen Software zur Verfügung. Auf die wichtigste Neuerung der kommenden Betriebssystemgeneration von Apple müssen wir zumindest auf dem iPhone und dem iPad zudem ohnehin länger warten. Die „intelligente Siri“ und Apples neue KI-Funktionen sind in Deutschland zunächst nur auf dem Mac und der Vision Pro verfügbar – vorausgesetzt, die Systemsprache ist auf Englisch gestellt.

Einen guten Überblick über die neuen Funktionen verschaffen die von Apple hierzu mittlerweile auch auf Deutsch angebotenen Infoseiten.
14. Juli 2026 um 06:30 Uhr von chris Fehler gefunden?


    37 Kommentare bisher. Dieser Unterhaltung fehlt Deine Stimme.

  • Siri ist wohl ne „Never ending Story“ – schon traurig, was Apple da abzieht!

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  • Gibt es Erfahrung mit Banking Apps: Trade Republic, VR-Bank, Comdirect, Deutsche Bank?

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  • Ich weiß nicht, wieso ich diese Apple News überhaupt noch lese. Emotionale Reaktionen lösen bei mir nur steigende Preise und neue Abo Modelle aus. Bezüglich spannender Produktupdates begeistert mich ein Edeka Prospekt mittlerweile mehr.

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  • Da wird immer vor Bugs in den Betas gewarnt. Da klingt harmlos. Dabei lassen wir die Beta auf unsere Daten los. Das ist der entscheidende Punkt, der leider von Vielen übersehen wird. Ist wirklich ein Backup das Familienfotos angelegt? Können alle Mails wiederhergestellt werden? Im dümmsten Fall sind diese Daten in der iCloud kaputt.

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  • Also ich hatte mir die erste DEV Beta auf mein iPad 9te Gen geladen und war schon direkt begeistert! Hatte direkt einen Performance Sprung von 100%.
    Da war iPadOS 26 sowas von langsam und mit vielen rucklern!
    Und mein iPad war der letzte auf der Liste mit dem 27 Update. Wir reden von der ersten Beta. Jetzt hab ich Beta 3 drauf und wurde immer besser. Läuft schneller und geschmeidiger als das iPad Air 4 von meiner Frau mit 26. Apple hat viel getan in Sachen Performance. Sparkassen App lief schon seid der ersten Beta bei mir incl tan.

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    • Das kannst du so noch nicht sagen. Oft sind bestimmte Funktionen noch nicht implementiert, Vorgänge auf dem Gerät noch eingeschränkt etc. Ob der Performancezuwachs in der Endversion so sein wird, muss man erst noch sehen

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  • Seit der ersten Developer Beta bis jetzt kann man mit iOS 27 keine iCloud Links mehr erstellen.
    Hoffentlich ist das nur ein Beta Problem.

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  • funktionieren gängige Banking Apps? Hat da jemand schon Erfahrung gemacht?

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  • bringt das Update überhaupt Neuerungen ? (17promax) Ich sehe da nicht viel und werde es wohl erstmal lassen

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  • Ja was viele nicht wissen dass man mit der Beta nicht nur sein Gerät was man ja schnell wiederherstellen kann nicht mehr nutzbar für den Alltag macht, sondern das wichtigste überhaupt die Cloud und die Cloud Services ich hatte das vor zwei Jahren mal da ist eine Beta durchgegangen und hat mein komplettes Cloud System durcheinandergewirbelt mit doppelten und dreifachen Ordnern und alles mögliche, deshalb wirklich nur auf Geräten die nicht mit dem HauptiCloud Account verbunden sind

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