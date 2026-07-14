Die Uhrzeit war zwar etwas später als sonst, aber wie erwartet hat Apple letzte Nacht die erste öffentliche Beta-Version von iOS 27 veröffentlicht. Somit haben jetzt alle interessierten Nutzer die Möglichkeit, das kommende Betriebssystem zu testen.

Zeitgleich stehen auch die ersten öffentlichen Beta-Versionen von macOS 27, iPadOS 27, watchOS 27, tvOS 27 sowie des neuen HomePod-Betriebssystems zur Installation bereit.

Bislang keine relevanten Probleme gemeldet

Bislang liegen uns keine Berichte über gravierende Probleme mit den neuen Beta-Versionen vor. Insbesondere die Nutzung von Banking-Apps scheint weitgehend zu funktionieren. Hier kam es in den vergangenen Jahren regelmäßig zu Problemen. Nutzer der bereits veröffentlichten Entwicklerversionen beschreiben die Software als ungewöhnlich stabil für diesen frühen Entwicklungsstand.

Dennoch gilt auch für die diesjährigen Beta-Versionen von Apple, dass man mit produktiv genutzten Geräten besser Vorsicht walten lässt. Mit Fehlern und insbesondere Kompatibilitätsproblemen bei wichtigen Anwendungen muss definitiv noch gerechnet werden. Die Beta-Phase ist dazu da, Probleme zu erkennen und vor der finalen Freigabe der Software zu beseitigen.

Installation und unterstützte Geräte

Details zur Installation der neuen Software-Versionen findet ihr auf der von Apple veröffentlichten Infoseite zum öffentlichen Beta-Programm. Die Testversionen lassen sich auf dem iPhone, iPad oder Mac unabhängig voneinander installieren. Die Nutzung auf der Apple Watch oder mit den AirPods setzt allerdings voraus, dass iOS 27 auch auf dem verbundenen iPhone genutzt wird.

Details zu den unterstützten Geräten könnt ihr hier nachlesen. Beim iPhone wird mindestens ein iPhone SE der zweiten Generation oder ein iPhone 11 vorausgesetzt, Macs müssen mit einem Apple-Prozessor ausgestattet sein und beim iPad ist mindestens die neunte Generation aus dem Jahr 2021 erforderlich.

KI-Funktionen bleiben in Deutschland eingeschränkt

Je nach verwendetem Gerät stehen allerdings nicht alle Funktionen der neuen Software zur Verfügung. Auf die wichtigste Neuerung der kommenden Betriebssystemgeneration von Apple müssen wir zumindest auf dem iPhone und dem iPad zudem ohnehin länger warten. Die „intelligente Siri“ und Apples neue KI-Funktionen sind in Deutschland zunächst nur auf dem Mac und der Vision Pro verfügbar – vorausgesetzt, die Systemsprache ist auf Englisch gestellt.

Einen guten Überblick über die neuen Funktionen verschaffen die von Apple hierzu mittlerweile auch auf Deutsch angebotenen Infoseiten.