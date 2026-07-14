Siri 2.0 nur eingeschränkt verfügbar
Apple startet öffentliche Betas für iOS 27 und weitere Systeme
Die Uhrzeit war zwar etwas später als sonst, aber wie erwartet hat Apple letzte Nacht die erste öffentliche Beta-Version von iOS 27 veröffentlicht. Somit haben jetzt alle interessierten Nutzer die Möglichkeit, das kommende Betriebssystem zu testen.
Zeitgleich stehen auch die ersten öffentlichen Beta-Versionen von macOS 27, iPadOS 27, watchOS 27, tvOS 27 sowie des neuen HomePod-Betriebssystems zur Installation bereit.
Bislang keine relevanten Probleme gemeldet
Bislang liegen uns keine Berichte über gravierende Probleme mit den neuen Beta-Versionen vor. Insbesondere die Nutzung von Banking-Apps scheint weitgehend zu funktionieren. Hier kam es in den vergangenen Jahren regelmäßig zu Problemen. Nutzer der bereits veröffentlichten Entwicklerversionen beschreiben die Software als ungewöhnlich stabil für diesen frühen Entwicklungsstand.
Dennoch gilt auch für die diesjährigen Beta-Versionen von Apple, dass man mit produktiv genutzten Geräten besser Vorsicht walten lässt. Mit Fehlern und insbesondere Kompatibilitätsproblemen bei wichtigen Anwendungen muss definitiv noch gerechnet werden. Die Beta-Phase ist dazu da, Probleme zu erkennen und vor der finalen Freigabe der Software zu beseitigen.
Installation und unterstützte Geräte
Details zur Installation der neuen Software-Versionen findet ihr auf der von Apple veröffentlichten Infoseite zum öffentlichen Beta-Programm. Die Testversionen lassen sich auf dem iPhone, iPad oder Mac unabhängig voneinander installieren. Die Nutzung auf der Apple Watch oder mit den AirPods setzt allerdings voraus, dass iOS 27 auch auf dem verbundenen iPhone genutzt wird.
Details zu den unterstützten Geräten könnt ihr hier nachlesen. Beim iPhone wird mindestens ein iPhone SE der zweiten Generation oder ein iPhone 11 vorausgesetzt, Macs müssen mit einem Apple-Prozessor ausgestattet sein und beim iPad ist mindestens die neunte Generation aus dem Jahr 2021 erforderlich.
KI-Funktionen bleiben in Deutschland eingeschränkt
Je nach verwendetem Gerät stehen allerdings nicht alle Funktionen der neuen Software zur Verfügung. Auf die wichtigste Neuerung der kommenden Betriebssystemgeneration von Apple müssen wir zumindest auf dem iPhone und dem iPad zudem ohnehin länger warten. Die „intelligente Siri“ und Apples neue KI-Funktionen sind in Deutschland zunächst nur auf dem Mac und der Vision Pro verfügbar – vorausgesetzt, die Systemsprache ist auf Englisch gestellt.
Einen guten Überblick über die neuen Funktionen verschaffen die von Apple hierzu mittlerweile auch auf Deutsch angebotenen Infoseiten.
Siri ist wohl ne „Never ending Story“ – schon traurig, was Apple da abzieht!
EU ist das Problem -in diesem Fall –
Nein ist sie nicht, Google und Amazon oder Samsung können es ja auch
Finde es gut, dass die EU klare Kante zeigt. Ich will auch die neue Siri Funktionen, aber nicht über alles.
@Ich: Doch, die EU ist das Problem. Gegen Google läuft bereits ein Verfahren durch die EU.
Die EU ist nicht das Problem, das Problem ist dass Apple sich weigert sich an EU Recht zu halten. tatsächlich ist die Regulierung der EU gerade in diesem Fall sehr wichtig! Aber es ist halt immer einfach „Scheiß EU und danke Merkel“ zu pöbeln.
@iGon: +1
…. „later this year!“
Udate läuft.
Gibt es Erfahrung mit Banking Apps: Trade Republic, VR-Bank, Comdirect, Deutsche Bank?
Es gibt hier die Erfahrung: Mut zur Lücke!
Weil Betas ja grundsätzlich nicht auf produktiv genutzten Geräten eingesetzt werden sollen, würde ich sagen: Ausprobieren (genau dafür ist die Beta ja da). Wenn Du auf die Apps angewiesen bist und das Dein produktives Gerät ist, würde ich sagen: Beta NICHT installieren.
Keine Probleme mit den VR Banking Apps.
Comdirect funktioniert.
Gibt einen riesigen Thread auf Reddit, in welchem es nur um App-Kompatibilität geht, sogar grafisch schön aufgebaut und mit Suchfunktion. Ob deine Apps dabei sind musst du einfach mal schauen
Gerne verlinken
Hierüber: https://doesthisappwork.com/
https://www.doesthisappwork.com
merci!
Trade Republic funktioniert.
Klappt Grindr ? Frage für einen Freund
Nein, DKB läuft einwandfrei.
Hier eine coole Website dazu https://doesthisappwork.com/
Ich weiß nicht, wieso ich diese Apple News überhaupt noch lese. Emotionale Reaktionen lösen bei mir nur steigende Preise und neue Abo Modelle aus. Bezüglich spannender Produktupdates begeistert mich ein Edeka Prospekt mittlerweile mehr.
Dann ist Technik leider nichts für dich…
Weil er sich von den Festures gelangweilt fühlt ist Technik nichts für ihn?
Wir werden alle Älter! ;-)
Da wird immer vor Bugs in den Betas gewarnt. Da klingt harmlos. Dabei lassen wir die Beta auf unsere Daten los. Das ist der entscheidende Punkt, der leider von Vielen übersehen wird. Ist wirklich ein Backup das Familienfotos angelegt? Können alle Mails wiederhergestellt werden? Im dümmsten Fall sind diese Daten in der iCloud kaputt.
tvOS27 scheint bei mir nicht auf.
Also ich hatte mir die erste DEV Beta auf mein iPad 9te Gen geladen und war schon direkt begeistert! Hatte direkt einen Performance Sprung von 100%.
Da war iPadOS 26 sowas von langsam und mit vielen rucklern!
Und mein iPad war der letzte auf der Liste mit dem 27 Update. Wir reden von der ersten Beta. Jetzt hab ich Beta 3 drauf und wurde immer besser. Läuft schneller und geschmeidiger als das iPad Air 4 von meiner Frau mit 26. Apple hat viel getan in Sachen Performance. Sparkassen App lief schon seid der ersten Beta bei mir incl tan.
Das kannst du so noch nicht sagen. Oft sind bestimmte Funktionen noch nicht implementiert, Vorgänge auf dem Gerät noch eingeschränkt etc. Ob der Performancezuwachs in der Endversion so sein wird, muss man erst noch sehen
Seit der ersten Developer Beta bis jetzt kann man mit iOS 27 keine iCloud Links mehr erstellen.
Hoffentlich ist das nur ein Beta Problem.
funktionieren gängige Banking Apps? Hat da jemand schon Erfahrung gemacht?
Siehe weiter oben
bringt das Update überhaupt Neuerungen ? (17promax) Ich sehe da nicht viel und werde es wohl erstmal lassen
Dazu gibt es wohl mehr als genug Quellen
Ja was viele nicht wissen dass man mit der Beta nicht nur sein Gerät was man ja schnell wiederherstellen kann nicht mehr nutzbar für den Alltag macht, sondern das wichtigste überhaupt die Cloud und die Cloud Services ich hatte das vor zwei Jahren mal da ist eine Beta durchgegangen und hat mein komplettes Cloud System durcheinandergewirbelt mit doppelten und dreifachen Ordnern und alles mögliche, deshalb wirklich nur auf Geräten die nicht mit dem HauptiCloud Account verbunden sind