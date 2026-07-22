Zwei Folgen auf Vorrat: Apple TV verbessert Offline-Wiedergabe

Apple erweitert die TV-App mit iOS 27 um automatische Serien-Downloads. Die in der vierten Vorabversion neu hinzugekommene Option soll dafür sorgen, dass die nächsten beiden Folgen einer begonnenen Serie stets offline auf dem iPhone oder iPad verfügbar sind.

Die Funktion findet sich in den iOS-Einstellungen im Bereich „Apps“ unter „TV“. Wird sie aktiviert, lädt die TV-App automatisch die nächsten beiden Episoden von Serien herunter, die im Bereich „Weiterschauen“ auftauchen. Nach der Wiedergabe wird die jeweils angesehene Folge wieder vom Gerät gelöscht.

Zwei Folgen werden auf Vorrat gehalten

Apple will damit vor allem Situationen abdecken, in denen unerwartet keine oder nur eine schlechte Internetverbindung verfügbar ist. Wer eine Serie begonnen hat, soll beispielsweise im Zug oder Flugzeug weiterschauen können, ohne die Episoden zuvor bewusst herunterladen zu müssen.

Die Funktion ist jedoch standardmäßig deaktiviert. Noch offen ist, ob sich die Zahl der automatisch gespeicherten Folgen später verändern lässt und welche Downloadqualität Apple verwendet.

Netflix bietet die Funktion seit Jahren

Grundsätzlich neu ist der automatische Austausch von Serienfolgen nicht. Netflix führte seine „Smart Downloads“ bereits 2018 ein. Sobald eine heruntergeladene Episode angesehen wurde, löscht die App diese und lädt bei bestehender WLAN-Verbindung automatisch die nächste Folge.

Auch bei Prime Video gab es schon vor Jahren Pläne für eine entsprechende Funktion. Über die damals in der Android-App entdeckten automatischen Downloads haben wir 2019 berichtet.

Apple unterscheidet sich vor allem durch den etwas größeren Vorrat. Statt lediglich die nächste Episode nachzuladen, sollen immer zwei Folgen bereitstehen. Dies belegt zwar mehr Speicher, erhöht aber die Chance, auch bei längeren Ausfällen weitersehen zu können.

Ob die Automatik bis zur Freigabe von iOS 27 unverändert bleibt, ist noch nicht sicher. Apple kann Funktionen während der laufenden Beta-Phase noch anpassen oder vorübergehend wieder entfernen.