Siri im Mittelpunkt des Systemupdates
iOS 27: Eine neue Apple-App und ein neues Zifferblatt
Mit den kommenden Systemversionen iOS 27 und watchOS 27 bereitet Apple nicht nur neue KI-Funktionen für Kamera und visuelle Suche, sondern auch mehrere sichtbare Änderungen vor. Neben einer neuen eigenständigen Anwendung für Siri soll Apple auch ein überarbeitetes Zifferblatt für die Apple Watch vorbereiten, das bekannte Ansätze vereinfacht.
Siri soll bald auch in die Kamera-App einziehen
Eigenständige Siri-App mit Chat-Verlauf
Wie der Wirtschaftsnachrichten-Dienst Bloomberg meldet, steht im Mittelpunkt von iOS 27 eine neue, eigenständige Applikation für Siri. Bislang ist Siri tief in das System integriert und wird entweder per Sprachkommando oder die Seitentaste aufgerufen. Künftig soll die Sprachassistenz zusätzlich als eigene Anwendung verfügbar sein.
Die neue Applikation orientiert sich an bekannten Chat-Oberflächen. Nutzer geben ihre Anfragen in ein Eingabefeld ein und erhalten Antworten in einer fortlaufenden Konversation, die optisch an Nachrichtenverläufe erinnert. Auch frühere Anfragen bleiben sichtbar und lassen sich erneut aufrufen. Damit reagiert Apple auf die wachsende Verbreitung von KI-Chatbots wie ChatGPT oder Google Gemini, die bereits ähnliche Konzepte nutzen.
Noch ohne Archiv: Aktuell sind Siri-Konversationen sehr flüchtig
Technisch deutet die neue Struktur darauf hin, dass Siri stärker als bisher auf dialogbasierte Interaktion ausgelegt wird. Die Auslagerung in eine eigene Anwendung schafft zudem eine klarere Trennung zwischen klassischen Systemfunktionen und erweiterten KI-Funktionen.
Vereinfachtes Zifferblatt für mehr Übersicht
Parallel dazu arbeitet Apple an neuen Zifferblättern für watchOS 27. Ein zentrales Konzept basiert auf einer vereinfachten Variante des bekannten Modular-Layouts, das bislang vor allem auf der Apple Watch Ultra eingesetzt wird.
Die neue Version reduziert die Anzahl der Informationsfelder deutlich. Im oberen Bereich dominiert eine große Zeitanzeige, die den Großteil des Displays einnimmt. Darunter befindet sich eine kompakte Reihe mit drei kleineren Komplikationen. Auf zusätzliche Elemente rund um den Bildschirmrand oder eine große zentrale Zusatzanzeige soll Apple verzichten.
watchOS 27 soll neue Modular-Zifferblätter einführen
Diese Anpassung dürfte darauf abzielen, das ursprünglich für die Ultra-Modelle entwickelte Konzept auch auf reguläre Serienmodelle zu übertragen. Gleichzeitig entsteht eine klarere Darstellung, die sich schneller erfassen lässt und weniger überladen wirkt.
Krass. Ein ganzes neues Ziffernblatt gönnen sie uns. Naja mal sehen. Vielleicht ja noch eins mehr.
wenn wir uns schon was wünschen:
Dann hätte ich gern die Möglichkeit, eine Visitenkarte (oder was Digitales) direkt als Kontaktobjekt ablegen zu können, anstatt per Hand und copy-Paste erst den Namen, dann die Telefonnummer(n), dann die Adresse, dann die Webseite und die Mailadresse kopieren zu müssen.
Geht das wirklich noch nicht in 2026, oder hab ich was verpennt?
Geht doch via Vcard
So etwas macht man doch per AirDrop
Irgendwie hat es Apple nun geschafft, uns mit der neuen Siri auf Version 27 zu „vertrösten“. Erst war es Version 26, dann 26.4 und am Ende vielleicht 28.8? Ich kann dieses „neue Siri“ hier und da einfach nicht mehr ernst nehmen und glaube, dass wir noch lange, lange drauf warten dürfen! Ob da nun ein neues Zifferblatt bei ist oder in China ein Sack Reis umfällt… wenn es drin ist, schön, aber echt keine Meldung wert!
Apple hat immer im Laufe des Jahres kommuniziert. Alle anderen Zeitangaben stammen Personen die „nah dran sind“…
Nicht gierig werden
Mir würde bei IOS 27 die Fehlerbehebung reichen! Wie mich Bluetooth und CarPlay mittlerweile ankotzt!
Wasn?
Spackn, was verstehst du daran nicht?
Also bei mir geht das alles.
Bei mir auch…
ich wünsche mir das alte Siri Ziffernblatt zurück. habe es bis heute auf der Series 0
Siri wirkt auf mich als „Marke“ mittlerweile ziemlich verbrannt. Ich bin erstaunt, dass Apple im Zuge des KI-Einstiegs kein Re-Branding angestoßen hat.
Sie überlegen eine Namensänderung: Iris.
War auch mein erster Gedanke! ;-)
gott bewahre! Ich hatte mal ne Kollegin, die so hieß. Die war mir nicht sehr sympathisch..
Aber ein änderbarer Name wie es amazon seit mindestens 5 Jahren hinbekommt, wäre prinzipiell schon gut.
Ich wäre zufrieden und glücklich wenn das ToyStory Zifferblatt wieder zurück kommt.
Ich möchte gerne das Explorer Watch Face zurück…
Ich auch
Wenn man dagegen die Zffernblattauswahl bei Samsung sieht, ist das schon echt schwach!
Apple bringt ein Zifferblatt halt erst auf den Markt wenn es richtig ausgereift ist :-D
Toll!
Das habe ich mir so sehr gewünscht.
Warum nicht endlich mal Zifferblatt-Bausteine zur individuellen Gestaltung?
Es wäre echt schön wenn Apple endlich die Schnittstelle für Ziffernblätter freigeben würde und vielleicht sogar einen Editor anbieten würde.
das stände aber im direkten Widerspruch zur bisherigen Logik. Apple erlaubt sowohl bei iOS als auch bei watchOS eine eingeschränkte Konfigurierbarkeit und wird das userinterface nie komplett freigeben
Wäre schön, wenn Siri endlich mal das tun würde was es soll. Es kann ja nix. Bin gespannt, ob das jemals besser wird.
Mein ganz persönlicher Vorschlag: abwarten….
+1 Die Leute haben keine Geduld mehr.
Dann kann ich die Betas wohl auslassen dieses Jahr und das eigentliche Update gleich mit. Siri interessiert mich absolut null, wenn es sonst nichts vernünftiges gibt …
Es ist doch noch nix offizielles gesagt worden. Einfach mal bis zum 08.06. warten.
Siri kommt dann mit 27.5…