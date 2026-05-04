iOS 27: Eine neue Apple-App und ein neues Zifferblatt

Mit den kommenden Systemversionen iOS 27 und watchOS 27 bereitet Apple nicht nur neue KI-Funktionen für Kamera und visuelle Suche, sondern auch mehrere sichtbare Änderungen vor. Neben einer neuen eigenständigen Anwendung für Siri soll Apple auch ein überarbeitetes Zifferblatt für die Apple Watch vorbereiten, das bekannte Ansätze vereinfacht.

Siri soll bald auch in die Kamera-App einziehen

Eigenständige Siri-App mit Chat-Verlauf

Wie der Wirtschaftsnachrichten-Dienst Bloomberg meldet, steht im Mittelpunkt von iOS 27 eine neue, eigenständige Applikation für Siri. Bislang ist Siri tief in das System integriert und wird entweder per Sprachkommando oder die Seitentaste aufgerufen. Künftig soll die Sprachassistenz zusätzlich als eigene Anwendung verfügbar sein.

Die neue Applikation orientiert sich an bekannten Chat-Oberflächen. Nutzer geben ihre Anfragen in ein Eingabefeld ein und erhalten Antworten in einer fortlaufenden Konversation, die optisch an Nachrichtenverläufe erinnert. Auch frühere Anfragen bleiben sichtbar und lassen sich erneut aufrufen. Damit reagiert Apple auf die wachsende Verbreitung von KI-Chatbots wie ChatGPT oder Google Gemini, die bereits ähnliche Konzepte nutzen.

Noch ohne Archiv: Aktuell sind Siri-Konversationen sehr flüchtig

Technisch deutet die neue Struktur darauf hin, dass Siri stärker als bisher auf dialogbasierte Interaktion ausgelegt wird. Die Auslagerung in eine eigene Anwendung schafft zudem eine klarere Trennung zwischen klassischen Systemfunktionen und erweiterten KI-Funktionen.

Vereinfachtes Zifferblatt für mehr Übersicht

Parallel dazu arbeitet Apple an neuen Zifferblättern für watchOS 27. Ein zentrales Konzept basiert auf einer vereinfachten Variante des bekannten Modular-Layouts, das bislang vor allem auf der Apple Watch Ultra eingesetzt wird.

Die neue Version reduziert die Anzahl der Informationsfelder deutlich. Im oberen Bereich dominiert eine große Zeitanzeige, die den Großteil des Displays einnimmt. Darunter befindet sich eine kompakte Reihe mit drei kleineren Komplikationen. Auf zusätzliche Elemente rund um den Bildschirmrand oder eine große zentrale Zusatzanzeige soll Apple verzichten.

watchOS 27 soll neue Modular-Zifferblätter einführen

Diese Anpassung dürfte darauf abzielen, das ursprünglich für die Ultra-Modelle entwickelte Konzept auch auf reguläre Serienmodelle zu übertragen. Gleichzeitig entsteht eine klarere Darstellung, die sich schneller erfassen lässt und weniger überladen wirkt.