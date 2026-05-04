Verkaufsstart mit Einführungspreisen
Ladepad mit Aktivkühlung: MagFlow Air und MagFlow Pro
Mit dem Marktstart zweier neuer Ladeprodukte passt UGREEN auch deren Preisgestaltung an. Sowohl das vor knapp zwei Wochen angekündigte MagFlow Pro Ladepad mit Aktivkühlung als auch die MagFlow Air Powerbank werden zunächst mit reduzierten Einführungspreisen angeboten.
Das Modell MagFlow Pro liegt aktuell bei 42,99 Euro statt 49,99 Euro. Die kompakte MagFlow Air Powerbank wird für 52,99 Euro angeboten, die unverbindliche Preisempfehlung beträgt 69,99 Euro.
Ladepad mit aktiver Kühlung
Das MagFlow Pro richtet sich an iPhone-Nutzer, die Wert auf konstante Ladeleistung legen. Neben der magnetischen Ausrichtung nutzt das Ladepad ein integriertes Kühlsystem, das die beim kabellosen Laden entstehende Wärme gezielt reduziert.
Zum Einsatz kommt eine Kombination aus thermoelektrischer Kühlung und aktiver Belüftung. Während ein entsprechendes Element die Temperatur direkt an der Kontaktfläche senkt, unterstützt ein integrierter Lüfter den Abtransport der Wärme. Ergänzt wird das Konzept durch eine glatte Oberfläche, die den direkten Kontakt zwischen Gerät und Ladepad verbessert.
Die Kühlung lässt sich bei Bedarf abschalten, etwa wenn ein möglichst leiser Betrieb gewünscht ist. In Verbindung mit aktuellen iPhone-Modellen und Unterstützung des Qi2-Standards sind Ladeleistungen von bis zu 25 Watt möglich. Voraussetzung ist ein USB-C-Netzteil mit mindestens 45 Watt.
Kompakte Powerbank für unterwegs
Parallel dazu bringt UGREEN mit der MagFlow Air einen mobilen Akku mit schmalem Profil auf den Markt. Die Powerbank ist für den Einsatz unterwegs konzipiert und setzt ebenfalls auf die magnetische Ausrichtung nach Qi2-Standard.
Mit einer Kapazität von 10.000 mAh und einer Bauhöhe von nur 1,4 Zentimetern bleibt das Zubehör vergleichsweise kompakt. Das iPhone wird magnetisch positioniert und kabellos mit bis zu 15 Watt geladen.
Zusätzlich steht ein fest integriertes USB-C-Kabel zur Verfügung. Dieses erlaubt kabelgebundenes Laden mit bis zu 30 Watt und dient gleichzeitig als Trageschlaufe. Im Inneren überwachen Temperatursensoren den Ladeprozess und passen die Energieverteilung entsprechend an, um eine übermäßige Erwärmung zu vermeiden.
Beide Geräte nutzen den Qi2-Standard, der eine präzisere Ausrichtung ermöglicht und die Effizienz beim kabellosen Laden verbessern soll.
Der fliederfarbene kostet 70 Euro, nur schwarz ist reduziert.
Für 25€ kann man drüber reden.
So ist es.
Finde die Preise auch verrückt. Es scheint aber einen Markt dafür zu geben.
ist so ein Teil nicht irgendwie unsinnig? Ob das Kabel nun in’s Gerät gesteckt wird, oder im magnetischen Ladeadapter hängt, der dann unwirtschaftlich arbeitet, den Akku mehr erhitzt und zusätzlich Strom für die Kühlung verbraucht ist (außer eben letztgenannten Nachteilen) doch irgendwie egal, oder?
Hab hier so nen Teil ohne Kühlung liegen mit max. 15W: Das handy wird schon deutlich viel wärmer als bei Ladung direkt an einem Netzteil. Würd ich für meine Hardware nicht dauerhaft machen wollen.
Mir erschließt sich nicht der Sinn einer kabellosen Kühlung per MagSafe über Kabel und Netzteil?
danke, meine Rede! :) + 1 2 3, wievielauchimmer
Wäre aber mal nett zu wissen, ob der Luftstrom auch über die Geräterückseite geleitet wird, oder nur an dem Ladepunkt etwas gekühlt wird, oder auch gar nicht.
Mir erschließt sich nicht der Sinn einer gekühlten Ladung per MagSafe über Kabel und Netzteil???
Das ist doch zwanghaftes Verhalten. Labellos laden, koste es was es wolle. MagSafe ist als Halterung und gleichzeitiges Laden sinnvoll. Alternativ als Einbaulösung. Aber einen aktiv gekühlten QI Ladepuck am Kabelende statt eines USB-C Steckers wirkt auf mich wie die Lösung eines nichtexistenten Problems.
Wie viel Energie verbraucht denn die thermoelektrische Kühlung zusätzlich zum Laden?
Stimme meinen Vorrednern völlig zu und sehe in einer solchen Ladelösung rein gar keine Notwendigkeit bzw. einen Sinn.
Dinge die die Welt nicht braucht sondern nur zusätzlicher Elektroschrott zu überzogenen Preisen, die auch noch fragwürdig für den Akku sind.
Für mich ist das auch absolut unnötig bzw. Im Auto nutze ich es, weil die Ladeschale vorhanden ist und hier wirklich bequem ist. Zu Hause oder sonst lade ich immer per Kabel direkt.
Ich habe einmal mein damaliges iPhone 15 Pro in eine Ladeschale eines Mietautos gelegt, mache ich nie wieder in 30 Minuten hat es nur 2 % geladen, aber es war heiß genug, das ich dachte mein Hemd damit Bügeln zu können.