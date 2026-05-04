Ladepad mit Aktivkühlung: MagFlow Air und MagFlow Pro

Mit dem Marktstart zweier neuer Ladeprodukte passt UGREEN auch deren Preisgestaltung an. Sowohl das vor knapp zwei Wochen angekündigte MagFlow Pro Ladepad mit Aktivkühlung als auch die MagFlow Air Powerbank werden zunächst mit reduzierten Einführungspreisen angeboten.

Das Modell MagFlow Pro liegt aktuell bei 42,99 Euro statt 49,99 Euro. Die kompakte MagFlow Air Powerbank wird für 52,99 Euro angeboten, die unverbindliche Preisempfehlung beträgt 69,99 Euro.

Ladepad mit aktiver Kühlung

Das MagFlow Pro richtet sich an iPhone-Nutzer, die Wert auf konstante Ladeleistung legen. Neben der magnetischen Ausrichtung nutzt das Ladepad ein integriertes Kühlsystem, das die beim kabellosen Laden entstehende Wärme gezielt reduziert.

Zum Einsatz kommt eine Kombination aus thermoelektrischer Kühlung und aktiver Belüftung. Während ein entsprechendes Element die Temperatur direkt an der Kontaktfläche senkt, unterstützt ein integrierter Lüfter den Abtransport der Wärme. Ergänzt wird das Konzept durch eine glatte Oberfläche, die den direkten Kontakt zwischen Gerät und Ladepad verbessert.

Die Kühlung lässt sich bei Bedarf abschalten, etwa wenn ein möglichst leiser Betrieb gewünscht ist. In Verbindung mit aktuellen iPhone-Modellen und Unterstützung des Qi2-Standards sind Ladeleistungen von bis zu 25 Watt möglich. Voraussetzung ist ein USB-C-Netzteil mit mindestens 45 Watt.

Kompakte Powerbank für unterwegs

Parallel dazu bringt UGREEN mit der MagFlow Air einen mobilen Akku mit schmalem Profil auf den Markt. Die Powerbank ist für den Einsatz unterwegs konzipiert und setzt ebenfalls auf die magnetische Ausrichtung nach Qi2-Standard.

Mit einer Kapazität von 10.000 mAh und einer Bauhöhe von nur 1,4 Zentimetern bleibt das Zubehör vergleichsweise kompakt. Das iPhone wird magnetisch positioniert und kabellos mit bis zu 15 Watt geladen.

Zusätzlich steht ein fest integriertes USB-C-Kabel zur Verfügung. Dieses erlaubt kabelgebundenes Laden mit bis zu 30 Watt und dient gleichzeitig als Trageschlaufe. Im Inneren überwachen Temperatursensoren den Ladeprozess und passen die Energieverteilung entsprechend an, um eine übermäßige Erwärmung zu vermeiden.

Beide Geräte nutzen den Qi2-Standard, der eine präzisere Ausrichtung ermöglicht und die Effizienz beim kabellosen Laden verbessern soll.