Bosch öffnet E-Bike-System für externe Geräte und Apps

Bosch erweitert sein E-Bike-System um eine neue Datenschnittstelle, die erstmals eine direkte Verbindung zu Geräten und Anwendungen von Drittanbietern ermöglicht. Damit lassen sich etwa Fitnessuhren oder Fahrradcomputer mit dem Antriebssystem koppeln. Nutzer erhalten so Zugriff auf Fahrdaten, ohne ausschließlich auf die hauseigene App angewiesen zu sein.

Die neue Funktion ergänzt das bereits bekannte Zusammenspiel aus iPhone und E-Bike. Erst kürzlich hatte Bosch mit dem SmartphoneGrip auch eine Hochkant-Halterung vorgestellt, die das iPhone als zentrales Display nutzt und Navigationsfunktionen über die Flow-App bereitstellt. Mit der jetzt eingeführten Schnittstelle wird dieser Ansatz erweitert. Statt nur das Smartphone einzubinden, können nun zusätzliche Geräte parallel Daten empfangen und verarbeiten.

Technisch werden dabei Fahrdaten wie Geschwindigkeit, Unterstützungsstufe oder Akkustand in Echtzeit bereitgestellt. Diese Informationen können von kompatiblen Anwendungen ausgewertet und dargestellt werden. Das erleichtert es, Trainingsdaten zentral zu erfassen oder bestehende Fitness-Ökosysteme weiter zu nutzen.

Nutzer behalten Kontrolle über ihre Daten

Bosch betont, dass die Freigabe der Daten bewusst gesteuert wird. Die Verbindung zu externen Geräten erfolgt nur nach Zustimmung und kann individuell eingerichtet werden. Nutzer entscheiden selbst, welche Geräte gekoppelt werden und welche Daten übertragen werden.

Gerade im Zusammenspiel mit etablierten Plattformen wie Fahrradcomputern oder Sportuhren entsteht so ein erweitertes Nutzungsszenario. Trainingsdaten lassen sich detaillierter auswerten, da neben klassischen Fitnesswerten auch spezifische E-Bike-Informationen einbezogen werden.

Parallel zur neuen Datenschnittstelle hat Bosch weitere Funktionen eingeführt, die bereits im bestehenden System integriert sind. Dazu zählen etwa die automatische Erkennung von Fahrmanövern sowie erweiterte Einstellmöglichkeiten für die Motorunterstützung. Im Unterschied dazu richtet sich die neue Schnittstelle vor allem an Nutzer, die ihre Daten über mehrere Geräte hinweg zusammenführen möchten.

Die Erweiterung ist Teil eines umfassenderen Updates für das E-Bike-System, das im Laufe des Monats schrittweise für kompatible Modelle zur Verfügung gestellt wird.

