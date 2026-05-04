Neue Datenschnittstelle für Drittanbietern
Bosch öffnet E-Bike-System für externe Geräte und Apps
Bosch erweitert sein E-Bike-System um eine neue Datenschnittstelle, die erstmals eine direkte Verbindung zu Geräten und Anwendungen von Drittanbietern ermöglicht. Damit lassen sich etwa Fitnessuhren oder Fahrradcomputer mit dem Antriebssystem koppeln. Nutzer erhalten so Zugriff auf Fahrdaten, ohne ausschließlich auf die hauseigene App angewiesen zu sein.
Die neue Funktion ergänzt das bereits bekannte Zusammenspiel aus iPhone und E-Bike. Erst kürzlich hatte Bosch mit dem SmartphoneGrip auch eine Hochkant-Halterung vorgestellt, die das iPhone als zentrales Display nutzt und Navigationsfunktionen über die Flow-App bereitstellt. Mit der jetzt eingeführten Schnittstelle wird dieser Ansatz erweitert. Statt nur das Smartphone einzubinden, können nun zusätzliche Geräte parallel Daten empfangen und verarbeiten.
Technisch werden dabei Fahrdaten wie Geschwindigkeit, Unterstützungsstufe oder Akkustand in Echtzeit bereitgestellt. Diese Informationen können von kompatiblen Anwendungen ausgewertet und dargestellt werden. Das erleichtert es, Trainingsdaten zentral zu erfassen oder bestehende Fitness-Ökosysteme weiter zu nutzen.
Nutzer behalten Kontrolle über ihre Daten
Bosch betont, dass die Freigabe der Daten bewusst gesteuert wird. Die Verbindung zu externen Geräten erfolgt nur nach Zustimmung und kann individuell eingerichtet werden. Nutzer entscheiden selbst, welche Geräte gekoppelt werden und welche Daten übertragen werden.
Gerade im Zusammenspiel mit etablierten Plattformen wie Fahrradcomputern oder Sportuhren entsteht so ein erweitertes Nutzungsszenario. Trainingsdaten lassen sich detaillierter auswerten, da neben klassischen Fitnesswerten auch spezifische E-Bike-Informationen einbezogen werden.
Parallel zur neuen Datenschnittstelle hat Bosch weitere Funktionen eingeführt, die bereits im bestehenden System integriert sind. Dazu zählen etwa die automatische Erkennung von Fahrmanövern sowie erweiterte Einstellmöglichkeiten für die Motorunterstützung. Im Unterschied dazu richtet sich die neue Schnittstelle vor allem an Nutzer, die ihre Daten über mehrere Geräte hinweg zusammenführen möchten.
Die Erweiterung ist Teil eines umfassenderen Updates für das E-Bike-System, das im Laufe des Monats schrittweise für kompatible Modelle zur Verfügung gestellt wird.
Entwickler: Robert Bosch GmbH
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Hoffentlich kommt mit der Öffnung für externe Geräte und Apps auch endlich eine Ganganzeige für SRAM-Schaltungen direkt aufs Display.
1+++
und bitte auch die Batteriestände
Oh mega geil. Ich finde leider nirgends welche Motoren kompatibel sind, oder geht das bei allen Smart Motoren?
Kompatibel sind die Motoren BDU38 und BDU37.
Mega danke. Also Gen. 4 und aufwärts yay.
120Nm gibt es nur für 38, die 37 bekommen die 600%
Ich lese bei Bosch direkt auch etwas von einem neuen 12A Charger und ein 120Nm Update für ausgewählte Kombinationen von Motor und Schaltung.
der Charger ist für 2027 angekündigt…
Weihnachten sagt der Bosch Mann in diesem Video:
https://youtu.be/W_krQaePyaA?is=dOv4yTDzDsCvk2nv
Das Update auf 120W für CX sollte heute kommen
Aber ist um 11:00 noch nicht verfügbar…
Gerade installiert, die App sagt man möge danach bis zu 24h warten, wenn dann bei der Drive Unit ein blaues Banner erscheint, könne man das 120Nm Update zusätzlich installieren.
Wird mir für mein cube kathmandu pro mit Performance line CX auch angezeigt….Geduld!
ANT+ oder wie soll das ganze angebunden werden?
Die News von Bosch gibt es auch in deutscher Sprache: https://www.bosch-ebike.com/de/news/neuheiten-2026-05
Das Performance Upgrade 2.0 für die Flow App ist gerade erschienen.
Auf der Seite von Bosch ist nur von Garmin-Edge Geräten die Rede. Das kurze Video zeigt auch eine Smartwatch/Fitnessuhr. Wäre nett, wenn meine Forerunner 965 auch ein paar Daten vom Bike bekommen würde.
Nach dem Upgrade in der Flow App auf 2.0 ist 120 Newtonmeter aber noch nicht verfügbar???????
Dauert das noch etwas bis das verfügbar ist in der App? Habe gerade gelesen, dass jeder E-Bike Hersteller diese neuen Funktionen noch freigeben muss?
Ihr müsstet nach dem Update noch die Drive Unite Updaten Einstellungen > Komponenten > Antriebseinheit
Das kann aber bis zu 24 Stunden dauern bis das auftaucht
Conway cairon s mit purion display CX motor gen4 keine Chance oder ?!
Gibt es in der Zwischenzeit eine Möglichkeit die Servicemeldung selbst abzuschließen? Ich habe kein Bikeleasing. Bremsbeläge habe ich selbst gewechselt und Kette habe ich geprüft und für gut empfunden. Auch das Tauschen der Kette würde ich selbst machen.
Kurzum: ich warte meine Bikes seit Jahren selbst, weil es mir Spaß macht und unterm Stich auch deutlich günstiger ist.
nen Kumpel hat es so gelöst, zum Händler hin und dann auf 999999km programmieren lassen. Würde ich dir auch empfehlen.
Bitte mal wahoo ambindung