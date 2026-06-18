Anrufen beim Kundenservice
iOS 27 blendet passende Informationen bei Anrufen ein
Wer beim Kundenservice anruft, kennt den Ablauf: Kaum ist ein Mitarbeiter erreicht, wird nach einer Buchungs-, Bestell- oder Kundennummer gefragt, die irgendwo in einer alten E-Mail steckt. Mit iOS 27 will Apple diese Suche übernehmen. Die neue Funktion „Call Context“ blendet während des Telefonats automatisch Informationen ein, die zum angerufenen Unternehmen passen.
Apple nennt als Beispiel einen Anruf bei einer Fluggesellschaft. Möchte der Nutzer einen Flug ändern, kann die Telefon-App den zugehörigen Buchungscode aus Mail suchen und direkt in der Anrufansicht anzeigen. Ein Wechsel zwischen Telefon, Mail der Anrufansicht anzeigen. Ein Wechsel zwischen Telefon und anderen Anwendungen soll dadurch seltener nötig werden.
Call Context ist Teil der neuen Apple-Intelligence-Funktionen von iOS 27. Apple beschreibt die Neuerung auf der iOS-27-Vorschauseite und in einer ausführlicheren Mitteilung zu Apple Intelligence. Neben Buchungscodes kommen beispielsweise Reservierungs- oder Bestellnummern als passende Hinweise infrage.
Die Gesprächsinhalte werden nicht analysiert
Apple betont, dass Call Context nicht mithört, was während des Telefonats gesagt wird. Die Funktion orientiert sich ausschließlich daran, welches Unternehmen angerufen wird, und sucht daraufhin auf dem iPhone nach möglicherweise relevanten Informationen. Die Verarbeitung soll vollständig auf dem Gerät erfolgen. Daten werden dabei laut Apple weder an das Unternehmen noch an Apple weitergegeben.
Die Informationen werden direkt in der Anrufansicht angezeigt.
Voraussetzung ist ein mit Apple Intelligence kompatibles iPhone. Dazu zählen das iPhone 15 Pro und iPhone 15 Pro Max sowie die neueren Baureihen. Nutzer müssen Apple Intelligence zudem aktiviert haben und der Funktion Zugriff auf die erforderlichen App-Inhalte ermöglichen.
In Deutschland heißt es zunächst warten
So praktisch Call Context klingt, deutsche Nutzer werden die Funktion nicht direkt mit der Veröffentlichung von iOS 27 ausprobieren können. Apple kennzeichnet sie derzeit als zunächst englischsprachige Neuerung. Zudem startet Siri AI auf iPhone und iPad vorerst nicht in der Europäischen Union.
Ist diese Funktion auch in der EU in der englischen Beta verfügbar? Könnt ihr das bitte in zukünftigen News zu iOS 27 Features klar bennen?
So glaube es hieß doch, dass „nur“ Siri AI nicht in die EU kommt aber ALLE Apple Intelligence Features, oder? Da dies unter Apple Intelligence fällt, kommt es in die EU? Ich denke übrigens, dass es spätestens zum Releas von iOS 27 dann zur Verfügung steht, da Siri AI auf deutsch zumindest schriftlich schon sehr gut funktioniert.
Ich weiß nicht wie es Apple immer schafft total zu verwirren welche Features wo wie kommen. Anfangs hieß es kommt nur Siri AI nicht in die EU
Gelten für die englische Sprache in der EU andere Gesetze?
Nein. Aber auch Apple Intelligence kommt erstmal nur in English. Kann sein, dass Deutsch zum Start von iOS 27 verfügbar ist oder nicht, werden wir sehen. In Schrift funktioniert das mit Deutsch aber schon sehr gut, von dem her bin ich zuversichtlich, dass Apple Intelligence in Deutsch recht zügig kommt.
later this year
Or next year?!
Moin. Prüft doch mal im Absatz 2 den Text:
„… und direkt in der Anrufansicht anzeigen. Ein Wechsel zwischen Telefon, Mail der Anrufansicht anzeigen. Ein Wechsel zwischen…“
??
Die sollen lieber mal eine Zeiteinteilung für die Live Voicemail zum Telefon hinzufügen. In 80% der Fälle geht Apple System ran bevor ich rangehen kann und die meisten legen dann sofort auf.
Ich finde die Live voicemail Funktion eigentlich gut, aber die Zeit ist viel zu kurz.
Das kannst du mit bestimmten Zahlencodes selbst bestimmen, wann die Mailbox drangeht. **61*3311**SEKUNDEN# beispielsweise für Telekom. Kannst du für deinen jeweiligen Anbieter googeln.
Er spricht nicht von der Carrier-Mailbox sondern von der auf dem iPhone.
Und wenn jetzt ein Vielflieger schon fünf Flüge bei derselben Airline gebucht hat, dann wird es doch eher unübersichtlich. Wenn ich bei einem Kundenservice anrufe, dann bereite ich mich normalerweise kurz vor und habe alle relevanten Informationen vor mir liegen.
Jetzt wart halt mal ab.
Cool wäre, wenn Siri auf Zuruf die Service Hotline finden und anrufen könnte. Ich brauche meist genau so lange, die Kontaktnummer herauszufinden, wie ich anschließend in der Warteschleife hänge…
Habs eben Probiert mit 2 Nummern von meinen Versicherungen. Hat mit Siri super geklappt.
Anmerkung: Mit alter Siri auf iOS 26
Wenn ich irgendwo anrufe, halte ich die notwendigen Daten vorher bereit.
Genau so.
spannend, habe fast jede Woche 4 Flüge … was will er mit dann alles zeigen ;)
„Startet vorerst nicht“ ist ja eine sehr euphemistische Umschreibung von „bisher ist nicht abzusehen, wann und ob diese Funktionen jemals in der EU veröffentlicht werden“. Apple selbst hatte ja der EU eine Variante vorgeschlagen, die frühestens in 18 Monaten verfügbar wäre und deshalb eine vorläufige Zulassung vorher gewollt, welche abgelehnt wurde. Wenn sie das also trotzdem weiter verfolgen (wenn!), dann sprechen wir von einer Einführung frühestens Ende 2027!
Nice