iOS 27 blendet passende Informationen bei Anrufen ein

Wer beim Kundenservice anruft, kennt den Ablauf: Kaum ist ein Mitarbeiter erreicht, wird nach einer Buchungs-, Bestell- oder Kundennummer gefragt, die irgendwo in einer alten E-Mail steckt. Mit iOS 27 will Apple diese Suche übernehmen. Die neue Funktion „Call Context“ blendet während des Telefonats automatisch Informationen ein, die zum angerufenen Unternehmen passen.

Apple nennt als Beispiel einen Anruf bei einer Fluggesellschaft. Möchte der Nutzer einen Flug ändern, kann die Telefon-App den zugehörigen Buchungscode aus Mail suchen und direkt in der Anrufansicht anzeigen. Ein Wechsel zwischen Telefon, Mail der Anrufansicht anzeigen. Ein Wechsel zwischen Telefon und anderen Anwendungen soll dadurch seltener nötig werden.

Call Context ist Teil der neuen Apple-Intelligence-Funktionen von iOS 27. Apple beschreibt die Neuerung auf der iOS-27-Vorschauseite und in einer ausführlicheren Mitteilung zu Apple Intelligence. Neben Buchungscodes kommen beispielsweise Reservierungs- oder Bestellnummern als passende Hinweise infrage.

Die Gesprächsinhalte werden nicht analysiert

Apple betont, dass Call Context nicht mithört, was während des Telefonats gesagt wird. Die Funktion orientiert sich ausschließlich daran, welches Unternehmen angerufen wird, und sucht daraufhin auf dem iPhone nach möglicherweise relevanten Informationen. Die Verarbeitung soll vollständig auf dem Gerät erfolgen. Daten werden dabei laut Apple weder an das Unternehmen noch an Apple weitergegeben.

Die Informationen werden direkt in der Anrufansicht angezeigt.

Voraussetzung ist ein mit Apple Intelligence kompatibles iPhone. Dazu zählen das iPhone 15 Pro und iPhone 15 Pro Max sowie die neueren Baureihen. Nutzer müssen Apple Intelligence zudem aktiviert haben und der Funktion Zugriff auf die erforderlichen App-Inhalte ermöglichen.

In Deutschland heißt es zunächst warten

So praktisch Call Context klingt, deutsche Nutzer werden die Funktion nicht direkt mit der Veröffentlichung von iOS 27 ausprobieren können. Apple kennzeichnet sie derzeit als zunächst englischsprachige Neuerung. Zudem startet Siri AI auf iPhone und iPad vorerst nicht in der Europäischen Union.