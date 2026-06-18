Preiserhöhungen „unvermeidbar“
Speicherkrise: Apple-Produkte werden teurer
Apple wird die Preise für seine Produkte erhöhen. Apple-CEO Tim Cook bezeichnete entsprechende Anpassungen in einem Gespräch mit dem „Wall Street Journal“ als unvermeidbar. Der Konzern habe versucht, seine Kunden vor den stark steigenden Kosten für Speicherchips zu schützen, könne diese Belastung aber nicht länger vollständig auffangen.
Wann die Preise steigen, wie hoch die Aufschläge ausfallen und welche Geräte betroffen sind, ließ Cook offen. Damit bleibt auch unklar, ob bereits die für September erwartete iPhone-18-Familie teurer wird. Neben dem iPhone könnten grundsätzlich auch Macs und iPads betroffen sein, da Apple bei nahezu allen Produktgruppen auf große Mengen Arbeits- und Massenspeicher angewiesen ist.
Cook hatte bereits bei der Vorstellung der letzten Quartalszahlen vor deutlich höheren Speicherkosten gewarnt. Nun fällt seine Aussage klarer aus: Apple könne die enormen Preissteigerungen seiner Lieferanten nicht dauerhaft selbst übernehmen. Die aktuelle Situation sei für den Konzern nicht mehr tragbar.
Welche Apple-Produkte betroffen sind, bleibt offen
Apple könnte die höheren Kosten auf unterschiedliche Weise weitergeben. Neben direkten Preissteigerungen sind auch teurere Einstiegskonfigurationen denkbar, wenn der Konzern kleinere Speicherstufen aus dem Programm nimmt. Auf diese Weise steigt der Mindestpreis, ohne dass eine bestehende Konfiguration zwingend teurer werden muss.
Für iPhone-Käufer kommt die Ankündigung zu einem ungünstigen Zeitpunkt. Die Pro-Modelle gehören bereits zu den teuersten Smartphones auf dem Markt, gleichzeitig wachsen die Anforderungen an Arbeitsspeicher und lokalen Speicher durch Kamerafunktionen und Apple Intelligence. Ob Apple einzelne Regionen oder Produktklassen unterschiedlich behandelt, ist bislang nicht bekannt, aber nicht unwahrscheinlich.
KI-Rechenzentren verschärfen die Speicherknappheit
Auslöser ist vor allem der Ausbau großer KI-Rechenzentren. Betreiber kaufen enorme Mengen Speicherchips und langfristige Produktionskapazitäten. Hersteller verlagern ihre Fertigung deshalb verstärkt auf besonders lukrative Speicherprodukte für Server. Für Smartphones, Computer und andere Unterhaltungselektronik bleibt entsprechend weniger Kapazität übrig.
Betroffen sind sowohl DRAM für den Arbeitsspeicher als auch NAND-Flash für SSDs und den internen Gerätespeicher. Dass die Entwicklung längst im Handel angekommen ist, zeigte sich zuletzt auch bei externen Laufwerken. Wir hatten im Mai bereits darauf hingewiesen, dass iPhone-SSDs zunehmend teurer werden.
Dann werde ich definitiv beide geplanten Käufe verschieben. Zumindest, wenn es preislich übertrieben wird.
Übertrieben ist es schon lange…
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Der Startpreis für das normale iPhone 949€….
Die Leute haben sich leider dran gewöhnt.
Apple soll den Preis ruhig auf über 1.000€ erhöhen.
Und die iPhone Pro Preise über 150-200€ erhöhen.
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Gehen die Speicherpreise runter wird das dem Kunden eh nicht weiter gegeben. Da kannst lange warten. Einfach mal die Geräte 8 Jahre nutzen. Ist auch nachhaltiger.
Oder mindestens 3-4 Jahre
Oder jährlich weitergeben, nur weil ICH sie nicht 8 Jahre haben will heißt das ja nicht dass es in den Schrott kommt. Geht durch die Familie.
Wenn einmal teurer werden die sicher nicht mehr billiger
Ist in Zeiten von Geldentwertung auch schwierig… allerdings ist Apple ja schon bemüht günstigere Produkte auf den Markt zu bringen – und der Markt dafür ist auch da – Stichpunkt MacBook Neo
Problem ist, man rechnet erst mit 2028 mit angepassten Kapazitäten. Man muss es also schon lange Strecken können….
wenigstens ein was handfestes was ki gebracht hat
Dein Satz wäre mit Ki auch besser verständlich!
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Ich werde ein Fundraising starten
Aus dem Grund muss KI kostenlos sein, denn wir haben schon bezahlt :-)
Hauptsache KI läuft doch!
https://isaiprofitable.com/
Falls sich ernsthaft noch jemand fragt, wie profitabel der ganze AI Wahnsinn aktuell so ist.
Ökonomisch ist das absoluter Irrsinn! Und für normale Firmen wird Server Hardware unerschwinglich, die Cloud Kosten explodieren und für uns Endverbraucher wird auf absehbare Zeit auch alles signifikant teurer… Schöne Neue AI Welt!
Bitte lasst mal einen Hut rumgehen. Nicht dass Apple noch pleite geht … :-D
Das dachte ich auch! Nicht mehr tragbar für eines der profitabelsten Unternehmen der Welt die paar Euro pro Gerät mehr zu zahlen :-D
Selten so gelacht!
Aktionär muss man halt sein
Ihr seid sowas von ahnungslos. Die Einkaufspreise von NAND haben sich mehr als verdoppelt, die von DDR vervierfacht.
Auch die Preise für andere Chips sind gestiegen, da die Hyperscaler ebenso wie wild Hardwarebeschleuniger kaufen und die Kapazitäten in der EUV Litho geblockt sind. Ebenso steigen auch die Preise von High-End Mikrocontrollern mit geringen Strukturpreisen, da auch die Waferpreise entsprechend gestiegen sind.
Die Preissteigerungen sind bei der X86 Konkurrenz für die Endkunden (also normalen User) bereits seit Monaten deutlich zu spüren.
Ahnungslosigkeit vorzuwerfen ist nicht gerade hilfreich, denn wer hier schreibt, hat die Entwicklung höchstwahrscheinlich schon mitbekommen und kennt die Gründe. Ich wundere (!) mich nur, dass Apple, als wahrscheinlich einer der größten Abnehmer und Planer von Absatzzahlen, seine Einkaufspreise nicht mittel- oder gar langfristig sichern konnte, wenn ich Tim Cook mal nicht unterstelle, dass er lügt.
Abgesehen davon sind viele Datacenterprojekte schon wieder abgesagt oder zumindest um Jahre verschoben worden, hauptsächlich wg. unterschiedlicher Probleme mit der Stromversorgung. Fehlende Produktionskapazitäten und (Gas-)Turbinen, Anwohnerproteste, Umweltauflagen, fehlende Stromtrassen, nicht nur in Maintal sondern tatsächlich auch in den USA.
Dürfen sie gerne machen. Wo ihre Produkte ja schon immer so günstig waren…
Ist aber in einer freien Marktwirtschaft ihr gutes Recht.
Aber genauso ist es mein Recht als Konsument, mit meiner Brieftasche zu entscheiden:
Kaufe ich eben noch seltener Apple Produkte, das passt schon.
Gut zusammengefasst und eine absolut passende Einstellung. Es steht jedem mündigen Bürger zu, selber zu entscheiden, wie man damit umgeht.
Wie teuer kann ein Apple Produkt noch werden. Apple verlangt schon seit Jahren die höchsten Speicher Preise von allen Herstellern.
Dann behaltet bitte eure Hardware
Ohne deren Hardware auch keine Software von Apple !
Die Software bei Apple lässt aber schon länger zu wünschen übrig….
Android ist imho aber noch (deutlich) üblicher, speziell die Ergonomie. Und ein massives Sicherheitsproblem hatte ich bisher auch nur mit einem Androiden, was zur zwangsweisen Entsorgung der Hardware führte: Malware ab Werk mit android.badbox2
Musst es ja auch nicht kaufen :)
Vor wie vielen Jahren hast du das letzt Mal Preise verglichen? Tatsächlich waren Apples teure Upgradepreise für RAM in den letzten Monaten zum Teil sogar günstiger als bei der Konkurrenz.
Beispiel Laptops: Dell verlangt für ein Upgrade von 16Gb auf 64GB 1253,07€. Apple berechnet bei einem Upgrade von 24GB auf 64GB 750€ (weniger als 24GB gibt’s beim MBP halt nicht). Dabei verbaut Dell allerdings günstigere LPDDR5x 8533 MTs Module, während Apple beim auf 9600 MTs Module setzt.
Die Preise für Speicher haben sich mittlerweile soweit verschoben, dass selbst Apples hohe Upgradepreise beim Vergleich mit der Konkurrenz erschwinglich wirken. Egal wie absurd es klingen mag.
iPhone 2500 €. Wenn man es dann 5 Jahre nutzt, finde ich es noch ok.
Jetzt hat Apple eine handfesten Grund für die Preiserhöhung. Sonst wären die Preise gestiegen ohne das wir wüssten warum.
Sollen wir mal wetten: Auch wenn die Speicherpreise wieder fallen sollten, bleiben die Gerätepreise bei Apple auf unverändert hohem Niveau!
Schön wie immer vergessen wird, dass selbst Apple dann und wann mal Preisreduktionen durchgeführt hat. Nicht oft, aber es gab sie. Aber das schweigt man lieber tot, korrekt?
Und vermutlich werden sie immer noch nicht teurer werden, als die Konkurrenz, die ihre Preise noch deutlicher anziehen muss/musste.
Zur Zeit ist Apple was Preis/Leistung angeht tatsächlich so gut wie selten zuvor.
Apple Produkte sind in den letzten Jahren durchaus wieder günstiger geworden, wenn es die Marktsituation hergegeben hat.
Ja das 17 Pro Max hab ich letztens im Wühltisch bei Penny gesehen, so günstig war das.
War ja (leider) absehbar:-(
Ich kann mir vorstellen, dass die Preiserhöhung einigermaßen moderat ausfällt und vielleicht beim iPhone weniger kickt als bei Macs etc. Andererseits muss ich sagen, dass die Hardware mir seit den M-Prozessoren wieder Spaß macht und ich die Geräte auch länger gut finde als die Intel Gurken mit T-Chips. Wenn das so bleibt, nutze ich die Geräte einfach ein bisschen länger als ich es früher getan habe
Aber ich platze vor Neugier, welches Abo als Nächstes kommt, um regelmäßigen Umsatz zu erwirtschaften.
Aber den Zyklus von Firmwareupdates weiterhin bei 5 Jahren belassen. So was von Altmodisch. Da ist die Androidkonkurrenz aber deutlich weiter.
Wie kommst du auf 5 Jahre?
iOS27 unterstützt noch das iPhone 11, was vor 7 Jahren auf dem Markt kam.
Von welcher Firma sprichst du? Ich bekomme auf einem 6 Jahre alten Gerät immer noch das aktuelle iOS Update. Im Regelfall bekommen die Produkte locker 6-7 Jahre Updates. Nicht unbedingt mit allen Features, aber dennoch alles wichtige.
Macht doch nix
Wenn die Speicherpreise wieder fallen, gibt Apple das bestimmt sofort an die Kunden weiter
Genau, so wie die Mineralölkonzerne ja auch….ich weiß der Post war ironisch gemeint;-)
Apple verlangt so oder so seit Jahren bedeutend mehr für Apple Produkte in der EU als in den USA, zudem abgewandelte Modelle, was z. B. den Akku in den iPhones angeht. Ich sehe es nicht mehr ein, NOCH MEHR dafür zu zahlen. Irgendwann reicht es.
Der Preisunterschied liegt maßgeblich an den Steuern: In den USA zeigt Apple Preise ohne Sales Tax, in der EU sind die Preise inklusive Mehrwertsteuer. Dadurch wirken europäische Preise höher, auch wenn der Basispreis nicht immer „bedeutend mehr“ ist.
Die Preise auf Apple USA sind Nettopreise, da hier die MwSt variiert je nach Staat.
Der kleinere Akku in EU-Modellen – die europäischen iPhones verfügen noch über einen Slot für physische SIM. Der ganze Mechanismus und die zusätzlichen Bauteile brauchen Platz. Wenn Apple auch hier keinen SIM-Slot mehr verbauen würde, gäb es doch auch wieder Geschrei.
Werden eigentlich die speicherpreise nur für Apple teurer ?? Warum nicht auch bei anderen Herstellern …
Hast du dich mal umgeschaut? Für 32GB DDR5 RAM 6000MTs CL28 zahlst du dort mittlerweile rund 600 Euro.
Und bitte vergiss nicht, dass man für gewöhnlich bei hohem Takt und geringer Latenz auch bei der X86 Konkurrenz bei Speicherupgrades den vollständigen Speicher austauschen muss um das XMP1/EXPO Profil stabil nutzen zu können.
Was für eine Frage natürlich für alle für Apple, weniger für andere, aber natürlich mehr.
Bild oben: Pater Cook liest die Messe
Naja, der neue Executive Chairman muss halt auch vernünftig bezahlt werden :-D
Nachdem ich die Aussagen von Meister Cook gelesen hatte, musste ich leise weinen. „Wir haben die hohen Preise lange abgefedert, aber es geht nicht mehr!“ Und Apple fährt weiterhin Jahr für Jahr Rekordgewinne ein…
Ihr glaubt doch nicht allen ernstes, dass die speicher preise irgendwann wirklich runtergehen?!?
Also vorher friert die Hölle zu
Die Speicherpreise? Doch, Angebot und Nachfrage heißt das Prinzip. Bloß wann, das ist die Frage.
400 Milliarden Umsatz und 100 Milliarden Gewinn im Jahr 2025. Aber klar, die Belastungen sind zu hoch, die Kunden müssen das auffangen!!
Jetzt wollen sie uns nicht auch noch erzählen..
Ähh wo kauft nochmal Apple:
bei Samsung..
Mit Samsung nicht Jahrelange Verträge haben.. incl. Fixer Preise.
Doch haben sie. Aber die Speicherpreise gehen ja auch schon seit einer ganzen Weile hoch und sie reden nicht über die Preise der aktuellen, sondern der künftigen Produkte.
Also wird mein iPhone 12 noch etwas länger halten müssen; bin ja auch zufrieden damit und alles funktioniert wie gewünscht/(für mich) erforderlich.
MAGA….
Pfft. als ob Apples Preisgestaltung etwas damit zu tun hätte, wie teuer die Herstellung des Produktes ist.
Es wird geschaut, was der Kunde Zahlt und dementsprechend die Preise angepasst, dass der Gewinn maximal ist.
Leider sind die Preise für HDD und SSD auch in die Höhe geschossen und manchmal lange Lieferzeiten