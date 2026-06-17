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iMessage-Verlauf auf Android

iPhone-Wechsel: Android 17 nimmt deutlich mehr Daten mit
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Der Wechsel vom iPhone zu Android wird mit Android 17 deutlich weniger mühsam. Googles überarbeitete Umzugshilfe kann künftig wesentlich mehr Daten vom alten iPhone übernehmen. Dazu gehören nicht nur Fotos, Kontakte und Kalender, sondern auch der iMessage-Verlauf, die Anordnung des Homescreens, Passwörter und zahlreiche Einstellungen.

Google Android

Zunächst wird der Umzug auf Google Pixel-Modelle einfacher.

Die neuen Funktionen hat Googles Android-Produktmanager Paul Dunlop auf Threads vorgestellt. Apple und Google arbeiten bereits seit einiger Zeit gemeinsam daran, den Wechsel zwischen ihren Plattformen zu vereinfachen. Über die grundsätzlichen Pläne hatten wir im Mai berichtet. Mit dem Start von Android 17 wird nun konkreter, wie umfangreich der Umzug ausfallen soll.

Übertragen werden SMS, MMS, RCS-Nachrichten und der bisherige iMessage-Verlauf. Medien, Sticker und weitere Anhänge sollen dabei erhalten bleiben. iMessage selbst kommt natürlich nicht auf Android: Nach dem Wechsel müssen Nutzer den Dienst weiterhin deaktivieren, damit neue Nachrichten als SMS oder RCS zugestellt werden.

Homescreen, Passwörter und Notizen ziehen mit um

Android 17 übernimmt außerdem das Hintergrundbild und die App-Anordnung des iPhone-Homescreens. Hinzu kommen Passwörter, Passkeys, gespeicherte WLAN-Zugänge, Wecker, Anruflisten, Dateien und Ordner. Bei Apple Notizen sollen sogar Anhänge und verwendete Schlagwörter mit umziehen.

Google IPhone Android Migration 2026

App-Entwickler können zudem ermöglichen, dass Daten ihrer Anwendungen direkt auf das Android-Gerät übertragen werden. Auch wichtige Bedienungshilfen und das auf dem iPhone verwendete Google-Konto berücksichtigt die neue Wechselhilfe. Der Transfer kann drahtlos über WLAN erfolgen.

eSIM hängt vom Mobilfunkanbieter ab

Auch die eSIM soll sich vom iPhone auf das neue Android-Smartphone übertragen lassen. Diese Funktion hängt allerdings vom jeweiligen Mobilfunkanbieter ab und wird daher nicht bei jedem Tarif sofort verfügbar sein. Gerade dieser Schritt musste beim Plattformwechsel bislang häufig separat über den Anbieter abgewickelt werden.

Die verbesserte Umzugshilfe wird zunächst für einen kleinen Teil der Pixel-Geräte mit Android 17 freigeschaltet. Google will den Nutzerkreis in den kommenden Wochen und Monaten vergrößern und die Neuerungen später auch auf Android-Smartphones anderer Hersteller bringen.

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17. Juni 2026 um 19:46 Uhr von Ben Fehler gefunden?


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  • Gott wenn ich mit android meine Apple Watch nutzen könnte, würd ich direkt wechseln.

    Ah und gern auch Health Daten mitnehmen.

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