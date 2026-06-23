Automatisches Laden bei niedrigen Strompreisen
tado°: Große Funktionserweiterung zum Prime Day
tado° erweitert seine Energiemanagement-App um eine neue Funktion für Besitzer von Elektroautos. Künftig soll sich der Ladevorgang kompatibler Fahrzeuge automatisch an den jeweils günstigsten Strompreisen orientieren. Parallel dazu nutzt das Münchner Unternehmen den Prime Day für umfangreiche Preisnachlässe auf seine Heizkörperthermostate und Klimasteuerungen.
Die neue Ladefunktion markiert einen weiteren Schritt in der Entwicklung des Anbieters. Bekannt wurde tado° ursprünglich mit intelligenten Thermostaten zur Heizungssteuerung. In den vergangenen Jahren kamen dynamische Stromtarife, Photovoltaik-Integration und weitere Energiemanagement-Funktionen hinzu. Nun wird auch das Laden von Elektroautos direkt in die bestehende App eingebunden.
Automatisches Laden bei niedrigen Strompreisen
Die neue Funktion „Smart Charging“ richtet sich an Nutzer dynamischer Stromtarife. Dabei schwanken die Strompreise stündlich abhängig von Angebot und Nachfrage am Energiemarkt. Besonders in Zeiten hoher Wind- und Solarstromproduktion sinken die Preise häufig deutlich.
Nach Angaben von tado° genügt es, Fahrzeugmodell und gewünschte Abfahrtszeit festzulegen. Die Anwendung plant anschließend automatisch die Ladezeiten und verlagert den Strombezug möglichst in günstige Zeitfenster. Unterstützt werden zum Start mehr als 15 Fahrzeugmarken, darunter Audi, BMW, Mercedes, Tesla und Volkswagen.
Interessant ist dabei vor allem der herstellerübergreifende Ansatz. Viele vergleichbare Lösungen sind entweder an bestimmte Wallboxen oder direkt an einzelne Fahrzeughersteller gebunden. tado° verspricht dagegen eine zentrale Steuerung innerhalb seiner bestehenden Plattform. Die Funktion kostet regulär 2,99 Euro monatlich, wird aber zunächst sechs Monate kostenlos getestet. Kunden der eigenen Stromangebote erhalten sie ohne Aufpreis.
Prime-Day-Rabatte auf Thermostate und Klimasteuerung
Zeitgleich startet tado° eine umfangreiche Rabattaktion zum diesjährigen Prime Day. Besonders deutlich fallen die Reduzierungen bei Produkten der aktuellen X-Serie aus. Das einzelne smarte Heizkörperthermostat kostet während der Aktion 59,99 Euro statt 99,99 Euro. Das Duo-Starterset sinkt auf 139,48 Euro. Das Trio-Paket wird für 157,90 Euro angeboten.
Auch das verkabelte Smart Thermostat X gehört zu den stärker reduzierten Produkten und fällt von 134,99 Euro auf 69,99 Euro. Das passende Starterset kostet während der Aktion 118,99 Euro.
- Thermostat X (Single)
55,24 Euro statt 99,99 Euro
- Starter Kit Thermostat X Duo
131,74 Euro statt 249,99 Euro
- Thermostat X Trio Pack
150,01 Euro statt 274,99 Euro
- Verkabeltes Thermostat X
69,10 Euro statt 134,99 Euro
- Starter Kit Verkabeltes Smart Thermostat X
118,99 Euro statt 199,99 Euro
- Starter Kit Kabelloses Smart Thermostat X
139,99 Euro statt 199,99 Euro
- Funk-Temperatursensor X
66,96 Euro statt 99,99 Euro
- Smarte Klimaanlagen-Steuerung V3+
59,49 Euro statt 114,99 Euro
Wer bereits über eine Klimaanlage verfügt, kann zudem die smarte Klimaanlagen-Steuerung V3+ günstiger erwerben. Das Zubehör ermöglicht die Einbindung vieler bestehender Klimageräte in Automationen und App-Steuerungen und wird für 69,99 Euro statt 114,99 Euro angeboten.
Hat TaDo schon die Verwaltung mehrerer Standorte ausgerollt?
Diese abzocke…. es ist wirklich schade, dass die so unverschämt teuer wurden und fern Abo Kram ausgebaut haben.
Für Thermostate kann ich Meross MTS200 empfehlen. Günstiger, Temperatur bleibt sichtbar, Home Assistant kompatibel und damit vollständig automatisierbar ohne zusätzliche Kosten.
Genau so wie Smart Home sein sollte: Ohne Fesseln.
Gibts auch für Heizkörper.
Keine Sorge wegen der Abos – in paar Jahren sind alle Anbieter mit Abo vom markt verschwunden – war mit Heizkörperthermostaten genau das selbe…