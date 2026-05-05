iOS 26.5 bringt verschlüsselte RCS-Nachrichten

Mit iOS 26.5 verbessert Apple die Sicherheit von Nachrichten zwischen iPhone- und Android-Nutzern. In den Update-Hinweisen zum kommenden Systemupdate nennt Apple erstmals die Ende-zu-Ende-Verschlüsselung für RCS-Nachrichten in der Nachrichten-App.



Unter iOS 26.5 wird die Verschlüsselung noch als Beta geführt.

RCS ist der modernere Nachfolger von SMS und MMS. Apple unterstützt den Standard seit iOS 18 und ermöglicht damit unter anderem bessere Medienübertragung, Lesebestätigungen und Tippindikatoren in Unterhaltungen mit Android-Nutzern. Über die geplante Ende-zu-Ende-Verschlüsselung für RCS hatten wir bereits im März berichtet.

Verschlüsselung hängt vom Anbieter ab

Mit iOS 26.5 scheint Apple nun die Grundlage für den breiteren Start zu legen. Ende-zu-Ende-verschlüsselte RCS-Nachrichten sollen in der Nachrichten-App mit unterstützten Mobilfunkanbietern verfügbar sein und schrittweise eingeführt werden. Damit bleibt offen, welche Anbieter direkt zum Start mitspielen und wie schnell die Funktion auch in Deutschland zuverlässig verfügbar ist.

Bei einer Ende-zu-Ende-Verschlüsselung liegen Nachrichten nur auf den Geräten der beteiligten Personen im Klartext vor. Weder Apple noch Mobilfunkanbieter sollen Zugriff auf die eigentlichen Inhalte der Unterhaltung erhalten. Voraussetzung ist allerdings, dass beide Seiten die passende RCS-Unterstützung nutzen.

Erkennbar sein dürfte die Verschlüsselung in der Nachrichten-App über ein Schloss-Symbol. Zudem soll es in den Einstellungen der Nachrichten-App eine entsprechende Option geben. Die Funktion wird grundsätzlich automatisch aktiviert, sofern die technischen Voraussetzungen erfüllt sind.

Technisch basiert die Neuerung auf dem RCS Universal Profile 3.0 der GSMA. Damit soll die Verschlüsselung plattformübergreifend zwischen unterstützten RCS-Implementierungen funktionieren. Für iPhone-Nutzer ist das vor allem in gemischten Chats relevant. iMessage-Unterhaltungen zwischen Apple-Geräten sind bereits Ende-zu-Ende-verschlüsselt, Nachrichten an Android-Nutzer laufen dagegen je nach Verfügbarkeit über RCS oder weiterhin über SMS.

Die Veröffentlichung von iOS 26.5 dürfte zeitnah erfolgen.Nutzer sollten nach dem Update dennoch prüfen, ob eine Unterhaltung tatsächlich als verschlüsselter RCS-Chat angezeigt wird. Fehlt das entsprechende Symbol, kann die Nachricht weiterhin unverschlüsselt beziehungsweise über ältere Standards übertragen werden.