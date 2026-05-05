Mehr Sicherheit für Chats mit Android
iOS 26.5 bringt verschlüsselte RCS-Nachrichten
Mit iOS 26.5 verbessert Apple die Sicherheit von Nachrichten zwischen iPhone- und Android-Nutzern. In den Update-Hinweisen zum kommenden Systemupdate nennt Apple erstmals die Ende-zu-Ende-Verschlüsselung für RCS-Nachrichten in der Nachrichten-App.
Unter iOS 26.5 wird die Verschlüsselung noch als Beta geführt.
RCS ist der modernere Nachfolger von SMS und MMS. Apple unterstützt den Standard seit iOS 18 und ermöglicht damit unter anderem bessere Medienübertragung, Lesebestätigungen und Tippindikatoren in Unterhaltungen mit Android-Nutzern. Über die geplante Ende-zu-Ende-Verschlüsselung für RCS hatten wir bereits im März berichtet.
Verschlüsselung hängt vom Anbieter ab
Mit iOS 26.5 scheint Apple nun die Grundlage für den breiteren Start zu legen. Ende-zu-Ende-verschlüsselte RCS-Nachrichten sollen in der Nachrichten-App mit unterstützten Mobilfunkanbietern verfügbar sein und schrittweise eingeführt werden. Damit bleibt offen, welche Anbieter direkt zum Start mitspielen und wie schnell die Funktion auch in Deutschland zuverlässig verfügbar ist.
Bei einer Ende-zu-Ende-Verschlüsselung liegen Nachrichten nur auf den Geräten der beteiligten Personen im Klartext vor. Weder Apple noch Mobilfunkanbieter sollen Zugriff auf die eigentlichen Inhalte der Unterhaltung erhalten. Voraussetzung ist allerdings, dass beide Seiten die passende RCS-Unterstützung nutzen.
Erkennbar sein dürfte die Verschlüsselung in der Nachrichten-App über ein Schloss-Symbol. Zudem soll es in den Einstellungen der Nachrichten-App eine entsprechende Option geben. Die Funktion wird grundsätzlich automatisch aktiviert, sofern die technischen Voraussetzungen erfüllt sind.
Technisch basiert die Neuerung auf dem RCS Universal Profile 3.0 der GSMA. Damit soll die Verschlüsselung plattformübergreifend zwischen unterstützten RCS-Implementierungen funktionieren. Für iPhone-Nutzer ist das vor allem in gemischten Chats relevant. iMessage-Unterhaltungen zwischen Apple-Geräten sind bereits Ende-zu-Ende-verschlüsselt, Nachrichten an Android-Nutzer laufen dagegen je nach Verfügbarkeit über RCS oder weiterhin über SMS.
Die Veröffentlichung von iOS 26.5 dürfte zeitnah erfolgen.Nutzer sollten nach dem Update dennoch prüfen, ob eine Unterhaltung tatsächlich als verschlüsselter RCS-Chat angezeigt wird. Fehlt das entsprechende Symbol, kann die Nachricht weiterhin unverschlüsselt beziehungsweise über ältere Standards übertragen werden.
Bei der Telekom funktioniert es.
Dauert bei 1&1 dann wieder bis es verfügbar ist, so war es auch bei RCS
Was ich nicht verstehen, was der Mobilfunkanbieter mit der Verschlüsselung zu tun hat, wenn es doch E2E sein soll? Auch das „sollte“ im Text wirft Fragen auf ob es wirklich E2E verschlüsselt ist.
Er stellt die Infrastruktur bereit und wird von den Mobilfunkanbietern betrieben.
Systemübergreifende Verschlüsselung ist zum heutigen Zeitpunkt nicht vollständig ausgetestet, sonst würde es kein Fallback auf unverschlüsselte Kommunikation geben.
Es gibt genügend Szenarien:
– Beta-Software
– Nieschenprodukte mit langsamen Entwicklungszyklen
– Hersteller mit „eigener“ Interpretation von Standard
– Nutzer mit alter System-Software, die RCS nicht unterstützt
Es ist daher zum heutigen Zeitpunkt richtig, als Anwender sich nicht darauf zu verlassen, dass die Übertragung Ende-Ende verschlüsselt ist.
Ich hoffe, dass wir in Zukunft nahtlos zwischen verschiedenen Messengern wechseln können und Nachrichten automatisch weitergeleitet werden – so könnte man zum Beispiel von iMessage aus an WhatsApp schreiben.
Wird nicht passieren solange iMessage zu den Gatekeeper-Messenger gehört.
WhatsApp muss es anbieten, macht das auch, aber momentan nur mit total unbekannt Messenger in Deutschland.
Denk da werden noch einige Jahre ins Land ziehen….
Bekomme bei RCS leider oft, dass die Nachricht nicht geschickt werden kann. Dann muss ich doch auf SMS zurückgreifen. Dann kann ich natürlich keine Medien verschicken. :(
Ich benutze RCS mit „gemischten“ Gruppen schon eine ganze Weile. Klappt zu 99% gut. Manchmal bekommen einzelne Teilnehmer Nachricht nicht, dann plötzlich wieder doch. Aber ansonsten perfekt. Bin froh seit Jahren WhatsApp frei zu sein.
Nützt mir herzlich wenig, leider.
Die meisten sind einfach bei WhatsApp und werden nicht so schnell wechseln, dafür müsste schon was ziemlich dramatisches passieren…
Werbung auf WhatsApp kommt
Aber nicht in den Chats. Nur unter dem Tab aktuelles soll wohl was kommen.
Ein Wechsel ist nicht notwendig, da RCS bereits da ist ;-)
Keine neue App notwendig usw.
Hab null Ahnung bisher, nutze iMessage und WhatsApp… Kann man über RCS dann auch an Gruppen versenden, bei denen Mitglieder sowohl iPhones als auch Android devices nutzen?
Ja, das geht, haben wir so bei uns auch im Verein. Klappt.
Super, danke für deine Antwort.
Funktioniert RCS dann auch auf dem iPad mit Mobilfunk?
Klar. Auch ohne.
Und wann kommt das endlich in der Schweiz?
RCS in der Schweiz ist ein Trauerspiel …
Frage an die Betatester: Ist euch bekannt, ob das Profil 3.x komplett in RCS integriert ist – oder „nur“ die E2E Verschlüsselung.
3.0 ist mit vollem Umfang vorhanden. Sei es das editieren oder Antworten auf Nachrichten
Oh Super!!!!! Danke dir „G“ für die Rückmeldung.
Warte darauf schon seit iOS 18; nutze nur noch iMessage & RCS – und mir fehlt einfach das direkte Antworten und editieren können in RCS, wie ich es aus iMessage gewohnt bin.
Freue mich sehr darauf.