Fokus auf Neuveröffentlichungen
MusicDrops: iPhone-App meldet neue Musik eurer Lieblingskünstler
Wer regelmäßig auf neue Alben und Singles wartet, findet im App Store eine sehenswerte Anwendung mit genau diesem Schwerpunkt. Die noch relativ junge iPhone-App MusicDrops verfolgt Veröffentlichungen ausgewählter Künstler und informiert per Push-Mitteilung, sobald neue Musik erscheint.
Dabei greift die Anwendung auf den Katalog von Apple Music zu, um Veröffentlichungen, Cover und weitere Metadaten anzuzeigen. Nach Angaben des Entwicklers werden dabei weder der persönliche Hörverlauf noch die eigene Musikbibliothek ausgelesen oder gespeichert.
Auf ifun.de hatten wir erst im vergangenen Jahr über das große Update von MusicHarbor berichtet. Die seit Jahren etablierte App wurde damals um Funktionen zur Musikentdeckung erweitert. MusicDrops verfolgt dagegen einen etwas anderen Ansatz und konzentriert sich auf eine möglichst schlanke Oberfläche sowie die Benachrichtigung über neue Veröffentlichungen.
Zeigt neue Alben, EPs und Singles
Zur Ausstattung gehören eine chronologische Zeitleiste mit bereits erschienenen und angekündigten Alben, EPs und Singles sowie ein Countdown für bevorstehende Veröffentlichungen. Darüber hinaus zeigt die App vollständige Diskografien mit Filtern für verschiedene Veröffentlichungstypen an. Auch alternative Editionen, Deluxe-Ausgaben und offizielle Remixe lassen sich direkt aufrufen.
Zusätzlich blendet MusicDrops Tracklisten, Bewertungen aus dem iTunes Store und Hörproben ein. Neue Künstler lassen sich über Trendlisten und kommende Veröffentlichungen entdecken. Wer bereits Apple Music oder eine iTunes-Mediathek nutzt, kann vorhandene Künstler auf Wunsch importieren und anschließend verfolgen.
Kostenlose Version mit Einschränkungen
Die App kann kostenlos ausprobiert werden. Der volle Funktionsumfang steht dabei für bis zu zehn abonnierte Künstler zur Verfügung. Wer dieses Limit aufheben möchte, kann zwischen einem monatlichen oder jährlichen Abonnement sowie einem Einmalkauf wählen. Im deutschen App Store werden dafür 1,99 Euro pro Monat, 14,99 Euro pro Jahr oder 44,99 Euro für eine dauerhafte Freischaltung verlangt.
Mit nuwave gibt es zudem noch eine weitere App, die einen ähnlichen Zweck erfüllt. Auch sie informiert über neue Veröffentlichungen abonnierter Künstler und bietet zusätzliche Komfortfunktionen wie automatische Playlist-Aktualisierungen und Filter für den persönlichen Musikfeed.
Entwickler: David Cox
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Ich verwende MusicHarbor dazu. Hat sehr viele zusatzfunktionen wie background Infos und News zu den Künstlern.
Funktioniert leider nur wenn man der App Zugriff auf die eigene Musikdatei freigibt. Kommt für mich nicht in Frage. Warum kann man ausgesuchte Bands/Artists nicht einfach per Suche eingeben?
Weil es sonst nicht funktioniert.
Das ist eine selten dämliche Antwort. Natürlich würde es auch ohne Zugriff auf meine Mediathek funktionieren, indem ich einfach in der Suche einen Bandnamen eingebe und diesen speichere um mich über neue Veröffentlichungen informieren zu lassen. Wozu muss die App wissen welche weiteren Künstler ich in Apple Music habe? Das Abgreifen der Daten von Apple Music hat lediglich den Vorteil dass ich so bei Ersteinrichtung viele Künstler übernehmen kann ohne sie einzeln hinzufügen zu müssen.
Der eigentliche Grund wird aber sein: durch die Schnittstelle zu Apple Music, die sich durch Apple ändern kann, versucht man die monatlichen Abokosten zu rechtfertigen…
PS: MusicHarbour funktioniert exakt genauso auch ohne extra Freigabe, was hier bemängelt wird und in dieser App fehlt.
Klingt interessant. Sowas für Spotify oder freie Quellen wie hoerspiele.de wäre super.
Habe mir sowas ähnliches schon mit Claude gebaut. Evtl. Kann man sich hier inspirieren lassen. ;-)
Funktioniert bei Tidal sehr gut ohne zusätzliche App. Man folgt den jeweiligen Interpreten und wird dann über Neuerscheinungen im Update-Tab informiert.
Songkick informiert auch über kommende Konzerte,
Ich würde so eine App gerne für Autoren und Bücher haben. Einfach Autorname eingeben und eine Push-Benachrichtigung bekommen wenn es ein neues Buch vom Lieblingsautor gibt. Kennt jemand dazu eine App? Gerade bei vielen Autoren wäre sowas hilfreich.
Die Webseiten der Autoren, RSS-Feeds, Goodreads, lovelybooks etc. sind alle nicht das wahre oder man muss sich gezielt mehrere Sachen zusammenstückeln.