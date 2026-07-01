MusicDrops: iPhone-App meldet neue Musik eurer Lieblingskünstler

Wer regelmäßig auf neue Alben und Singles wartet, findet im App Store eine sehenswerte Anwendung mit genau diesem Schwerpunkt. Die noch relativ junge iPhone-App MusicDrops verfolgt Veröffentlichungen ausgewählter Künstler und informiert per Push-Mitteilung, sobald neue Musik erscheint.

Dabei greift die Anwendung auf den Katalog von Apple Music zu, um Veröffentlichungen, Cover und weitere Metadaten anzuzeigen. Nach Angaben des Entwicklers werden dabei weder der persönliche Hörverlauf noch die eigene Musikbibliothek ausgelesen oder gespeichert.

Auf ifun.de hatten wir erst im vergangenen Jahr über das große Update von MusicHarbor berichtet. Die seit Jahren etablierte App wurde damals um Funktionen zur Musikentdeckung erweitert. MusicDrops verfolgt dagegen einen etwas anderen Ansatz und konzentriert sich auf eine möglichst schlanke Oberfläche sowie die Benachrichtigung über neue Veröffentlichungen.

Zeigt neue Alben, EPs und Singles

Zur Ausstattung gehören eine chronologische Zeitleiste mit bereits erschienenen und angekündigten Alben, EPs und Singles sowie ein Countdown für bevorstehende Veröffentlichungen. Darüber hinaus zeigt die App vollständige Diskografien mit Filtern für verschiedene Veröffentlichungstypen an. Auch alternative Editionen, Deluxe-Ausgaben und offizielle Remixe lassen sich direkt aufrufen.

Zusätzlich blendet MusicDrops Tracklisten, Bewertungen aus dem iTunes Store und Hörproben ein. Neue Künstler lassen sich über Trendlisten und kommende Veröffentlichungen entdecken. Wer bereits Apple Music oder eine iTunes-Mediathek nutzt, kann vorhandene Künstler auf Wunsch importieren und anschließend verfolgen.

Kostenlose Version mit Einschränkungen

Die App kann kostenlos ausprobiert werden. Der volle Funktionsumfang steht dabei für bis zu zehn abonnierte Künstler zur Verfügung. Wer dieses Limit aufheben möchte, kann zwischen einem monatlichen oder jährlichen Abonnement sowie einem Einmalkauf wählen. Im deutschen App Store werden dafür 1,99 Euro pro Monat, 14,99 Euro pro Jahr oder 44,99 Euro für eine dauerhafte Freischaltung verlangt.

Mit nuwave gibt es zudem noch eine weitere App, die einen ähnlichen Zweck erfüllt. Auch sie informiert über neue Veröffentlichungen abonnierter Künstler und bietet zusätzliche Komfortfunktionen wie automatische Playlist-Aktualisierungen und Filter für den persönlichen Musikfeed.