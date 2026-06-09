Im Streit um die Einführung neuer KI-Funktionen auf iPhone und iPad in Europa weist die EU-Kommission die Vorwürfe von Apple zurück. Das Unternehmen hatte erklärt, dass Vorgaben des Gesetzes über digitale Märkte (DMA) die Bereitstellung bestimmter KI-Funktionen in der Europäischen Union erschweren oder verhindern würden. Zudem hat der iPhone-Hersteller der EU vorgeworfen, sich einer konstruktiven Zusammenarbeit zur Lösungsfindung zu verweigern. Gegenüber ifun.de stellt die Kommission nun klar, dass sie diese Darstellung nicht teile.

EU widerspricht Apples Darstellung

Laut der Stellungnahme der Brüsseler Behörde steht es Apple grundsätzlich frei, neue Produkte und Dienste auch in den Mitgliedstaaten der Europäischen Union anzubieten. Das Gesetz über digitale Märkte verbiete weder neue Funktionen noch neue Geschäftsmodelle. Unternehmen, die unter die Regelungen des Gesetzes fallen, müssten jedoch sicherstellen, dass ihre Angebote den Vorgaben entsprechen.

Die Auseinandersetzung dreht sich vor allem um die besonderen Verpflichtungen für sogenannte Torwächter. Dazu zählt die EU-Kommission auch Apple mit seinen Betriebssystemen für iPhone und iPad. Als Torwächter eingestufte Unternehmen müssen Dritten unter bestimmten Voraussetzungen Zugang zu vergleichbaren Funktionen ermöglichen, die sie für ihre eigenen Produkte und Dienste bereitstellen.

Brüssel verteidigt Torwächter-Regeln

Das Gesetz soll vor allem verhindern, dass große Plattformbetreiber ihre starke Stellung in Bereichen wie mobilen Betriebssystemen nutzen, um eigene Angebote zu bevorzugen. Dies betreffe zunehmend auch KI-Dienste, die direkt in Betriebssysteme integriert werden.

Laut der Behörde sollen Nutzer selbst entscheiden können, welche Dienste und Anwendungen sie verwenden möchten. Ein einzelner Plattformbetreiber dürfe nicht festlegen, welche KI-Werkzeuge europäischen Verbrauchern zur Verfügung stehen.

Kommission sieht Apple in der Pflicht

Die Kommission wehrt sich vehement gegen den Vorwurf, sie verweigere eine konstruktive Zusammenarbeit. So habe es regelmäßig Gespräche mit Apple gegeben. Das Unternehmen habe bislang jedoch keine konkreten Vorschläge vorgelegt, wie die geforderte Interoperabilität im Einklang mit den DMA-Vorgaben umgesetzt werden könne.

Trotz der unterschiedlichen Positionen werde man den Dialog fortsetzen und weiter mit Apple über Lösungen sprechen, die sowohl den gesetzlichen Anforderungen entsprechen als auch einen sicheren Einsatz neuer KI-Funktionen ermöglichen.