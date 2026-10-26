iphone-ticker.de — Alles zum iPhone. Seit 2007. 45 061 Artikel

Neue Funktionen für das iPhone

iOS 27.2 ist da: Apple erweitert Fotos, Mail und Nachrichten
Artikel auf Mastodon teilen.
46 Kommentare 46

Apple hat iOS 27.2 veröffentlicht. Die neue Systemversion steht ab sofort für kompatible iPhones zum Download bereit und ergänzt das im September eingeführte iOS 27 um mehrere Funktionen. Neben Änderungen an den vorinstallierten Anwendungen Mail, Nachrichten und Fotos berücksichtigt Apple auch Podcasts, Spiele, Apple TV und FaceTime. Die Aktualisierung lässt sich über die Systemeinstellungen unter „Allgemein > Softwareupdate“ installieren.

iOS 27.2 ist da

iOS 27.2 ist da

Zu den Neuerungen gehören automatisch erstellte Antwortvorschläge für eingehende Mitteilungen. Die Funktion „Intelligente Antwort“ steht sowohl in Mail als auch in Nachrichten zur Verfügung und soll die Kommunikation beschleunigen, indem passende Formulierungen vorgeschlagen werden. Nutzer können diese übernehmen, statt eine Antwort vollständig selbst zu schreiben.

Geteilte Fotoalben erhalten zusätzliche Funktionen

Apple erweitert mit iOS 27.2 die Verwaltung geteilter Alben innerhalb der Fotos-App. Bildbeschreibungen und Kommentare lassen sich künftig nachträglich bearbeiten. Außerdem erkennt die Anwendung doppelte Bilder und hilft dabei, diese nicht mehrfach in einem Album abzulegen.

Eine weitere Neuerung betrifft zeitlich begrenzte Alben. Die Fotos-App kann deren Teilnehmer an einen bevorstehenden Ablauf erinnern. So bleibt Gelegenheit, wichtige Bilder und Videos vor dem Ende der Freigabe zu sichern.

Darüber hinaus unterstützt iOS 27.2 sogenannte SynthID-Wasserzeichen. Diese sollen dabei helfen, Bilder zu identifizieren, die mit generativen Werkzeugen in Fotos oder Image Playground erstellt beziehungsweise verändert wurden.

Podcasts, Apple TV und FaceTime werden überarbeitet

Auch bei den übrigen Apple-Anwendungen gibt es Anpassungen. Die Podcasts-App trennt auf ihrer Startseite neue Episoden und bereits begonnene Sendungen künftig in zwei eigenständige Bereiche. Nutzer können damit aktuelle Veröffentlichungen schneller finden und angefangene Folgen leichter fortsetzen.

iOS 27.2: das ist das offizielle Changelog

iOS 27.2: das ist das offizielle Changelog

Die Spiele-App ergänzt ihren Freunde-Bereich um zusätzliche Informationen zu vorgeschlagenen Kontakten. Auf den Profilseiten lässt sich außerdem erkennen, welche Spiele Freunde zuletzt verwendet haben. In der Apple-TV-App können Haushaltsmitglieder einfacher eigene Profile anlegen, um individuelle Empfehlungen zu erhalten. FaceTime unterstützt nun auch die Einbindung externer Gebärdensprachdolmetscher und Live-Untertitel während eines Anrufs.

Mit der Freigabe endet zugleich die mehrwöchige Testphase von iOS 27.2. Schon in den Vorabversionen hatte Apple zusätzliche Einstellungen für automatische Aktionen in Nachrichten sowie Änderungen an der Bücher-App vorbereitet. Auch die Apple-Pencil-Unterstützung für das iPhone Duo wurde bereits im Vorfeld mit dem Update in Verbindung gebracht.

Parallel zu iOS 27.2 hat Apple weitere Systemupdates veröffentlicht. Dazu zählen iPadOS 27.2, macOS 27.2, watchOS 27.2 und tvOS 27.2. Neben den Funktionserweiterungen enthält die neue iPhone-Version auch Sicherheitsverbesserungen. Einzelheiten zu den behobenen Schwachstellen stellt Apple in seinen begleitenden Sicherheitshinweisen bereit.
26. Okt. 2026 um 19:53 Uhr von Nicolas Fehler gefunden?


    46 Kommentare bisher. Dieser Unterhaltung fehlt Deine Stimme.

  • Uiuiui hier CH ist es da aber 39min? Bei euch?

    Antworten
  • Antworten

  • Kann man mit dem neuesten Update die Apps jetzt schließen auf der Apple Watch. ( wenn man die Krone drückt)
    Wie bei iOS 26 ( nach links wischen und dann das x drücken.
    Danke

    Antworten

  • meine automationen gehen seid ios27 nicht mehr. hoffe mal durch das update läuft es wieder

    Antworten

  • Ist es normal, dass das Apple Music Icon nun weiß statt rot ist?

    Antworten

  • Die Automationen wurden ja mit iOS 27 in gewöhnliche Kurzbefehle umgewandelt.
    Weiß jemand, wie man sie deaktivieren kann?
    Früher konnte ich z.B. Automationen die einen Wecker betreffen, im Urlaub einfach deaktivieren.

    Antworten

  • Hat noch jemand das Problem, dass seit der letzten Publik Beta keine Updates mehr auf der Apple Watch gesucht/angezeigt werden?

    Antworten
  • Antworten

  • Die Welt wird immer verkümmerter, (Nach-) Denken wird abgeschaltet, am Ende unterhalten sich nur noch KIs miteinander.
    Ich nutze selber KI gerne zur Überprüfung von Formulierungen etc. – aber dass jetzt Antwort-Vorschläge vorformuliert werden, halte ich für den komplett falschen Weg.
    Bye bye Menschheit.

    Antworten

  • Die Klick- und Knistergeräusche aus dem Lautsprecher beim 18 Pro sind gefixt :)

    Antworten

  • Der Fehler, daß sich manche HomePods selbstständig einschalten, wurde nicht beseitigt.

    Antworten

  • Finde nur ich das neue Apple Music Icon so wirklich häßlich und einfallslos? Hab mich nach dem Update erschrocken.

    Antworten

  • hat jemand gefunden, wie das funktionieren soll?
    „Darüber hinaus unterstützt iOS 27.2 sogenannte SynthID-Wasserzeichen. Diese sollen dabei helfen, Bilder zu identifizieren“?

    In Fotos finde ich die Option nicht.

    Antworten

  • Weiterhin CarPlay Abbrüche. Hat noch jemand das Problem ? Mit iOS 26 hatte ich keine Probleme.

    Antworten

    • Redet mit. Seid nett zueinander!

    Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert

    ifun.de ist das dienstälteste europäische Onlineportal rund um Apples Lifestyle-Produkte.
    Wir informieren täglich über Aktuelles und Interessantes aus der Welt rund um iPhone, iPad, Mac und sonstige Dinge, die uns gefallen.
    Insgesamt haben wir 45061 Artikel in den vergangenen 6996 Tagen veröffentlicht. Und es werden täglich mehr.     ifun.de — Love it or leave it   ·   Copyright © 2026 aketo GmbH   ·   Impressum   ·      ·   Datenschutz   ·   Safari-Push aketo GmbH Powered by SysEleven