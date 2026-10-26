iOS 27.2 ist da: Apple erweitert Fotos, Mail und Nachrichten

Apple hat iOS 27.2 veröffentlicht. Die neue Systemversion steht ab sofort für kompatible iPhones zum Download bereit und ergänzt das im September eingeführte iOS 27 um mehrere Funktionen. Neben Änderungen an den vorinstallierten Anwendungen Mail, Nachrichten und Fotos berücksichtigt Apple auch Podcasts, Spiele, Apple TV und FaceTime. Die Aktualisierung lässt sich über die Systemeinstellungen unter „Allgemein > Softwareupdate“ installieren.

iOS 27.2 ist da

Zu den Neuerungen gehören automatisch erstellte Antwortvorschläge für eingehende Mitteilungen. Die Funktion „Intelligente Antwort“ steht sowohl in Mail als auch in Nachrichten zur Verfügung und soll die Kommunikation beschleunigen, indem passende Formulierungen vorgeschlagen werden. Nutzer können diese übernehmen, statt eine Antwort vollständig selbst zu schreiben.

Geteilte Fotoalben erhalten zusätzliche Funktionen

Apple erweitert mit iOS 27.2 die Verwaltung geteilter Alben innerhalb der Fotos-App. Bildbeschreibungen und Kommentare lassen sich künftig nachträglich bearbeiten. Außerdem erkennt die Anwendung doppelte Bilder und hilft dabei, diese nicht mehrfach in einem Album abzulegen.

Eine weitere Neuerung betrifft zeitlich begrenzte Alben. Die Fotos-App kann deren Teilnehmer an einen bevorstehenden Ablauf erinnern. So bleibt Gelegenheit, wichtige Bilder und Videos vor dem Ende der Freigabe zu sichern.

Darüber hinaus unterstützt iOS 27.2 sogenannte SynthID-Wasserzeichen. Diese sollen dabei helfen, Bilder zu identifizieren, die mit generativen Werkzeugen in Fotos oder Image Playground erstellt beziehungsweise verändert wurden.

Podcasts, Apple TV und FaceTime werden überarbeitet

Auch bei den übrigen Apple-Anwendungen gibt es Anpassungen. Die Podcasts-App trennt auf ihrer Startseite neue Episoden und bereits begonnene Sendungen künftig in zwei eigenständige Bereiche. Nutzer können damit aktuelle Veröffentlichungen schneller finden und angefangene Folgen leichter fortsetzen.

iOS 27.2: das ist das offizielle Changelog

Die Spiele-App ergänzt ihren Freunde-Bereich um zusätzliche Informationen zu vorgeschlagenen Kontakten. Auf den Profilseiten lässt sich außerdem erkennen, welche Spiele Freunde zuletzt verwendet haben. In der Apple-TV-App können Haushaltsmitglieder einfacher eigene Profile anlegen, um individuelle Empfehlungen zu erhalten. FaceTime unterstützt nun auch die Einbindung externer Gebärdensprachdolmetscher und Live-Untertitel während eines Anrufs.

Mit der Freigabe endet zugleich die mehrwöchige Testphase von iOS 27.2. Schon in den Vorabversionen hatte Apple zusätzliche Einstellungen für automatische Aktionen in Nachrichten sowie Änderungen an der Bücher-App vorbereitet. Auch die Apple-Pencil-Unterstützung für das iPhone Duo wurde bereits im Vorfeld mit dem Update in Verbindung gebracht.

Parallel zu iOS 27.2 hat Apple weitere Systemupdates veröffentlicht. Dazu zählen iPadOS 27.2, macOS 27.2, watchOS 27.2 und tvOS 27.2. Neben den Funktionserweiterungen enthält die neue iPhone-Version auch Sicherheitsverbesserungen. Einzelheiten zu den behobenen Schwachstellen stellt Apple in seinen begleitenden Sicherheitshinweisen bereit.