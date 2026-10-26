Neue Funktionen für das iPhone
iOS 27.2 ist da: Apple erweitert Fotos, Mail und Nachrichten
Apple hat iOS 27.2 veröffentlicht. Die neue Systemversion steht ab sofort für kompatible iPhones zum Download bereit und ergänzt das im September eingeführte iOS 27 um mehrere Funktionen. Neben Änderungen an den vorinstallierten Anwendungen Mail, Nachrichten und Fotos berücksichtigt Apple auch Podcasts, Spiele, Apple TV und FaceTime. Die Aktualisierung lässt sich über die Systemeinstellungen unter „Allgemein > Softwareupdate“ installieren.
iOS 27.2 ist da
Zu den Neuerungen gehören automatisch erstellte Antwortvorschläge für eingehende Mitteilungen. Die Funktion „Intelligente Antwort“ steht sowohl in Mail als auch in Nachrichten zur Verfügung und soll die Kommunikation beschleunigen, indem passende Formulierungen vorgeschlagen werden. Nutzer können diese übernehmen, statt eine Antwort vollständig selbst zu schreiben.
Geteilte Fotoalben erhalten zusätzliche Funktionen
Apple erweitert mit iOS 27.2 die Verwaltung geteilter Alben innerhalb der Fotos-App. Bildbeschreibungen und Kommentare lassen sich künftig nachträglich bearbeiten. Außerdem erkennt die Anwendung doppelte Bilder und hilft dabei, diese nicht mehrfach in einem Album abzulegen.
Eine weitere Neuerung betrifft zeitlich begrenzte Alben. Die Fotos-App kann deren Teilnehmer an einen bevorstehenden Ablauf erinnern. So bleibt Gelegenheit, wichtige Bilder und Videos vor dem Ende der Freigabe zu sichern.
Darüber hinaus unterstützt iOS 27.2 sogenannte SynthID-Wasserzeichen. Diese sollen dabei helfen, Bilder zu identifizieren, die mit generativen Werkzeugen in Fotos oder Image Playground erstellt beziehungsweise verändert wurden.
Podcasts, Apple TV und FaceTime werden überarbeitet
Auch bei den übrigen Apple-Anwendungen gibt es Anpassungen. Die Podcasts-App trennt auf ihrer Startseite neue Episoden und bereits begonnene Sendungen künftig in zwei eigenständige Bereiche. Nutzer können damit aktuelle Veröffentlichungen schneller finden und angefangene Folgen leichter fortsetzen.
iOS 27.2: das ist das offizielle Changelog
Die Spiele-App ergänzt ihren Freunde-Bereich um zusätzliche Informationen zu vorgeschlagenen Kontakten. Auf den Profilseiten lässt sich außerdem erkennen, welche Spiele Freunde zuletzt verwendet haben. In der Apple-TV-App können Haushaltsmitglieder einfacher eigene Profile anlegen, um individuelle Empfehlungen zu erhalten. FaceTime unterstützt nun auch die Einbindung externer Gebärdensprachdolmetscher und Live-Untertitel während eines Anrufs.
Mit der Freigabe endet zugleich die mehrwöchige Testphase von iOS 27.2. Schon in den Vorabversionen hatte Apple zusätzliche Einstellungen für automatische Aktionen in Nachrichten sowie Änderungen an der Bücher-App vorbereitet. Auch die Apple-Pencil-Unterstützung für das iPhone Duo wurde bereits im Vorfeld mit dem Update in Verbindung gebracht.
Parallel zu iOS 27.2 hat Apple weitere Systemupdates veröffentlicht. Dazu zählen iPadOS 27.2, macOS 27.2, watchOS 27.2 und tvOS 27.2. Neben den Funktionserweiterungen enthält die neue iPhone-Version auch Sicherheitsverbesserungen. Einzelheiten zu den behobenen Schwachstellen stellt Apple in seinen begleitenden Sicherheitshinweisen bereit.
Uiuiui hier CH ist es da aber 39min? Bei euch?
Hat hier in Süddeutschland mit 46 Minuten angefangen auf dem iPad (um die 13 GB. Aktuell bin ich bei 19.
Auf dem iPhone sind es bei mir 30,97 GB
in Magdeburg 54 Min. Oranges iPhone 17pro ohne Hülle und Displayschutz … und es regnet draußen.
YMMD
In Ungarn ca. 11 Minuten
Südpol 2 Min.
Nordpol. 220 min.
Ist ja auch erklärbar. Große Datenmengen sind schwerer und fallen schneller von oben nach unter, daher ist unten mehr möglich als oben.
Kann man mit dem neuesten Update die Apps jetzt schließen auf der Apple Watch. ( wenn man die Krone drückt)
Wie bei iOS 26 ( nach links wischen und dann das x drücken.
Danke
Nein. Du drückst länger auf den unteren Bildschirm Rand :)
Nein, es gibt eine neue Geste, in der geöffneten App unten rechts tippen, halten und dann nach links schieben und auf das X wie früher.
Danke
Aber doof, das man erst in eine App muss um alles andere zu schließen :( Da war das mit der Krone besser.
Hätte man vllt. auch anders lösen können.
Vllt. testet Apple neue Gesten um bei den nächsten Watches komplett von den Physischen Tasten wegzugehen.
meine automationen gehen seid ios27 nicht mehr. hoffe mal durch das update läuft es wieder
Bei mir auf der Applewatch seit watchOS 27 leider auch keine standortbasierte Auslöser, bin gespannt ob es mit 27.2 wieder läuft
Das wurde mit iOS 27 geändert.
Automation wurden zu Kurzbefehle geändert.
Dort sind die Auslöser nun integriert.
ich habe meine bestehenden Automation alle angepasst auf das neue System.
Dann laufen die wieder.
Seidseit.de
Ist es normal, dass das Apple Music Icon nun weiß statt rot ist?
Ja.
Danke. Sieht billig aus, irgendwie.
Ja, SW und hässlich… mir gefällt das nicht.
Die Automationen wurden ja mit iOS 27 in gewöhnliche Kurzbefehle umgewandelt.
Weiß jemand, wie man sie deaktivieren kann?
Früher konnte ich z.B. Automationen die einen Wecker betreffen, im Urlaub einfach deaktivieren.
In den Ordner „Automation“ gehen.
Hat noch jemand das Problem, dass seit der letzten Publik Beta keine Updates mehr auf der Apple Watch gesucht/angezeigt werden?
IOS 18.7.11 ist auch da …
Die Welt wird immer verkümmerter, (Nach-) Denken wird abgeschaltet, am Ende unterhalten sich nur noch KIs miteinander.
Ich nutze selber KI gerne zur Überprüfung von Formulierungen etc. – aber dass jetzt Antwort-Vorschläge vorformuliert werden, halte ich für den komplett falschen Weg.
Bye bye Menschheit.
Die Klick- und Knistergeräusche aus dem Lautsprecher beim 18 Pro sind gefixt :)
Auch die knirschenden Geräusche aus dem Scharnier des Duo? ;-)
Es wäre ratsam gewesen, sich vor einer abfälligen und lächerlichen Bemerkung mit den Fakten vertraut zu machen. Andernfalls stellt man nicht den Sachverhalt, sondern die eigene Unkenntnis zur Schau.
Ich fands lustig.
Hör nicht auf den alten Griesgram ;-)
Welche Fakten meinst du?
Der Fehler, daß sich manche HomePods selbstständig einschalten, wurde nicht beseitigt.
Finde nur ich das neue Apple Music Icon so wirklich häßlich und einfallslos? Hab mich nach dem Update erschrocken.
Yepp, ging mir genauso
Das Icon stört mich nicht, aber die Akzentfarbe, die jetzt Standard blau ist sieht echt uninspiriert aus, vor allem auf dem Mac.
hat jemand gefunden, wie das funktionieren soll?
„Darüber hinaus unterstützt iOS 27.2 sogenannte SynthID-Wasserzeichen. Diese sollen dabei helfen, Bilder zu identifizieren“?
In Fotos finde ich die Option nicht.
Nicht in Europa verfügbar.
Danke dir.
17 Gb groß!
Hier 1,80m, aber das wird noch!
Mit viel Sonne und Wasser auf jeden Fall
6,5 Liter bei mir!
Bei mir 18 Knöteriche pro Klafter.
27 cm bei mir !
Weiterhin CarPlay Abbrüche. Hat noch jemand das Problem ? Mit iOS 26 hatte ich keine Probleme.