Crackgate beim iPhone Duo: Apple bestätigt Displayprobleme

Die Berichte über beschädigte Innendisplays beim iPhone Duo reißen nicht ab. Inzwischen sammeln Besitzer des faltbaren iPhones ihre Erfahrungen und Fotos auf Reddit. Unter dem Schlagwort „Crackgate“ hat die Online-Community einen eigenen Sammelthread für die Displayprobleme eingerichtet. Die Bezeichnung folgt der mittlerweile etablierten Angewohnheit, größere Hardwareprobleme bei Apple mit einem angehängten „Gate“ zu versehen.

Auffällig ist vor allem das wiederkehrende Schadensbild. Die veröffentlichten Aufnahmen zeigen Risse und helle Linien, die von der Bildschirmmitte ausgehen. Mehrere Betroffene schildern zudem, dass sich das Scharnier vor dem Defekt ungewöhnlich schwergängig anfühlt. Beim anschließenden Öffnen kommt es teilweise zu einem hörbaren Knacken.

Koreanischer Teardown zeigt gebrochenes Scharnier

Nachdem die Reparaturspezialisten von iFixit bereits eine mögliche Schwachstelle im Scharnier ausgemacht haben, liefert nun auch ein koreanisches Zerlegevideo Hinweise auf mechanische Probleme.

Der YouTuber hatte sein iPhone Duo zuvor bei einem Belastungstest beschädigt. Bei der anschließenden Untersuchung entdeckt er ein gebrochenes Scharnierelement unmittelbar unter der beschädigten Displayregion. Dabei handelt es sich um eine vergleichsweise dünne, ringförmige Verbindung, die an einer eingekerbten Stelle gebrochen ist.

Auch an einer angrenzenden Stützkonstruktion finden sich deutliche Druckspuren. Der YouTuber vermutet, dass Bauteile beim Falten nicht mehr korrekt ineinandergreifen. Ob das gebrochene Element die eigentliche Ursache oder bereits eine Folge einer anderen Fehlstellung ist, bleibt offen.

Sein Rat an Besitzer: Wer beim Aufklappen einen ungewöhnlich starken Widerstand bemerkt, sollte das Gerät nicht mit Gewalt öffnen, sondern überprüfen lassen.

Apple bestätigt Probleme und bietet Ersatzgeräte an

Wie schnell ein Schaden auftreten kann, zeigt ein weiterer Reddit-Bericht. Hier versagte das Display bereits während der Einrichtung nach ungefähr vier Faltvorgängen. Immerhin: Der betroffene Käufer erhielt in einem Apple Store in Dallas noch am selben Tag ein kostenloses Ersatzgerät.

Andere Nutzer veröffentlichen inzwischen Screenshots angeblicher Apple-Support-Auskünfte. Demnach sei das Problem intern bekannt und beschädigte Geräte würden zur Untersuchung eingesammelt.

Inzwischen hat Apple die Displayprobleme gegenüber US-Medienvertretern offiziell bestätigt. Das Unternehmen spricht von einer kleinen Anzahl betroffener iPhone-Duo-Geräte. Nutzer, bei denen Schwierigkeiten mit dem Innendisplay auftreten, sollen sich an AppleCare wenden, um ein Ersatzgerät zu erhalten.

Gleichzeitig betont Apple, dass die bisherigen Rückmeldungen zum iPhone Duo ausgesprochen positiv ausfallen. Auch Entwickler würden ihre Anwendungen bereits zügig an das neue Geräteformat anpassen. Zu den möglichen Ursachen der Displayschäden und zur genauen Zahl betroffener Geräte macht Apple keine Angaben.

iPhone Duo: Display-Defekt nach 75.000 Faltvorgängen

Dass nicht jedes iPhone Duo zwangsläufig frühzeitig ausfällt, zeigt unterdessen ein dokumentierter Dauertest. Hier gibt das Display erst nach 75.001 Faltvorgängen auf. Wie viele Geräte tatsächlich von den früh auftretenden Schäden betroffen sind, lässt sich aus den bislang veröffentlichten Erfahrungsberichten nicht ableiten.