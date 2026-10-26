Ähnliche Schäden am Innendisplay
Crackgate beim iPhone Duo: Apple bestätigt Displayprobleme
Die Berichte über beschädigte Innendisplays beim iPhone Duo reißen nicht ab. Inzwischen sammeln Besitzer des faltbaren iPhones ihre Erfahrungen und Fotos auf Reddit. Unter dem Schlagwort „Crackgate“ hat die Online-Community einen eigenen Sammelthread für die Displayprobleme eingerichtet. Die Bezeichnung folgt der mittlerweile etablierten Angewohnheit, größere Hardwareprobleme bei Apple mit einem angehängten „Gate“ zu versehen.
Ein iPhone Duo mit defektem Display
Auffällig ist vor allem das wiederkehrende Schadensbild. Die veröffentlichten Aufnahmen zeigen Risse und helle Linien, die von der Bildschirmmitte ausgehen. Mehrere Betroffene schildern zudem, dass sich das Scharnier vor dem Defekt ungewöhnlich schwergängig anfühlt. Beim anschließenden Öffnen kommt es teilweise zu einem hörbaren Knacken.
Koreanischer Teardown zeigt gebrochenes Scharnier
Nachdem die Reparaturspezialisten von iFixit bereits eine mögliche Schwachstelle im Scharnier ausgemacht haben, liefert nun auch ein koreanisches Zerlegevideo Hinweise auf mechanische Probleme.
Der YouTuber hatte sein iPhone Duo zuvor bei einem Belastungstest beschädigt. Bei der anschließenden Untersuchung entdeckt er ein gebrochenes Scharnierelement unmittelbar unter der beschädigten Displayregion. Dabei handelt es sich um eine vergleichsweise dünne, ringförmige Verbindung, die an einer eingekerbten Stelle gebrochen ist.
Auch an einer angrenzenden Stützkonstruktion finden sich deutliche Druckspuren. Der YouTuber vermutet, dass Bauteile beim Falten nicht mehr korrekt ineinandergreifen. Ob das gebrochene Element die eigentliche Ursache oder bereits eine Folge einer anderen Fehlstellung ist, bleibt offen.
Sein Rat an Besitzer: Wer beim Aufklappen einen ungewöhnlich starken Widerstand bemerkt, sollte das Gerät nicht mit Gewalt öffnen, sondern überprüfen lassen.
Apple bestätigt Probleme und bietet Ersatzgeräte an
Wie schnell ein Schaden auftreten kann, zeigt ein weiterer Reddit-Bericht. Hier versagte das Display bereits während der Einrichtung nach ungefähr vier Faltvorgängen. Immerhin: Der betroffene Käufer erhielt in einem Apple Store in Dallas noch am selben Tag ein kostenloses Ersatzgerät.
Andere Nutzer veröffentlichen inzwischen Screenshots angeblicher Apple-Support-Auskünfte. Demnach sei das Problem intern bekannt und beschädigte Geräte würden zur Untersuchung eingesammelt.
Inzwischen hat Apple die Displayprobleme gegenüber US-Medienvertretern offiziell bestätigt. Das Unternehmen spricht von einer kleinen Anzahl betroffener iPhone-Duo-Geräte. Nutzer, bei denen Schwierigkeiten mit dem Innendisplay auftreten, sollen sich an AppleCare wenden, um ein Ersatzgerät zu erhalten.
Gleichzeitig betont Apple, dass die bisherigen Rückmeldungen zum iPhone Duo ausgesprochen positiv ausfallen. Auch Entwickler würden ihre Anwendungen bereits zügig an das neue Geräteformat anpassen. Zu den möglichen Ursachen der Displayschäden und zur genauen Zahl betroffener Geräte macht Apple keine Angaben.
iPhone Duo: Display-Defekt nach 75.000 Faltvorgängen
Dass nicht jedes iPhone Duo zwangsläufig frühzeitig ausfällt, zeigt unterdessen ein dokumentierter Dauertest. Hier gibt das Display erst nach 75.001 Faltvorgängen auf. Wie viele Geräte tatsächlich von den früh auftretenden Schäden betroffen sind, lässt sich aus den bislang veröffentlichten Erfahrungsberichten nicht ableiten.
Das wird teuer für Apple…
HA!
Das HA! soll was bedeuten?
Bei den Preisen ist da sicherlich das ein oder andere einkalkuliert.
HA ist die Abkürzung für den Hellweger Anzeiger – was auch im,er die damit zu tun haben ;)
HomeAssistant :-)
Naja der Produzent wird auch seinen Teil davon tragen müssen gehe ich mal von aus. Montags Geräte gibt es bei jedem Hersteller . Auch wenn ich das Duo mega spannend finde wäre es nichts für mich. Wenn das Air 2 kommt dann schlage ich zu. Zum Glück sind Bedarf und Geschmack ja unterschiedlich und jeder soll kriegen was er braucht und will.
Nichts ist für Apple schlimmer als ein gebrochenes Qualitätsversprechen.
Das wird teuer für die Käufer.
75.000 Öffnungen ohne Schaden bei einem Preis von 2.399 EUR bedeutet also, dass es mich jedes Mal rund 3 Cent kostet das Duo zu öffnen. Spannend!
15 Jahre Entwicklung?
2011, Flexible electronic devices, US8929085B2.
Da war der heutige CEO, sogar selbst noch am Gerät.
Nu um mal einen ersten Teilschritt zu nennen.
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Ich glaube viele haben da falsche Vorstellungen.
Das ist kein Projekt von 0 auf 100 mit 100% Arbeitseinsatz.
Das sind alles Teilschritte mit Forschung, Ausprobieren, Beobachten, 100x Male scheitern, Visionen, etc.
So etwas ist ein Prozess über Jahre, oder wie in diesem Fall 15 Jahre.
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Somit, ja – 15 Jahre Entwicklung.
Vermutlich nur mit Praktikanten, da Tim ja nicht bereit war den Profis das zu geben, was sie zum arbeiten brauchen.
Aber dafür hatte man ein Jahrzehnt Rekordgewinne.
Ja. Aber nur eine Woche Erprobung. :-(
Das ist zwar bei allen Foldables so, aber ich hätte echt mentale Probleme mit dem Wissen, dass ich mein Gerät nur X Mal aufklappen könnte, bevor es den Geist aufgibt. Irgendwie unangenehm.
Im Verhältnis zum Preis sogar noch unangenehmer.
Der arme Steve.. wie oft der sich schon im Grab hat umdrehen müssen. Der ist bald wieder oben. Oo
Hol Dir mal ein Honor Foldable und tauch da in die Bouble ein. Hab meines Damals wegen fehlendem Staub und Wasserschutz lieber wieder verkauft und jetzt 2 Jahre gewartet. Ich weiß warum ich Care one abgeschlossen habe. Hat man nur ein 16e ist es vielleicht etwas teuer, aber 3 teure Geräte für 21€ im Monat mit Diebstahlschutz. Das klappt kaum. Vor allem wenn es mal knallt. 24 Stunden und ein Tauschgerät kommt an. Neuwertig mit 100% Akku. Kein Verbeultes Telefon mit neuem Display und einem langsam sterbenden Akku. Und das dann für 11€ im Monat ohne Diebstahlschutz, zumindest mit dem Honor. Was mich aktuell etwas stört. 1) Gewicht und 2) Touch ID. Wenn jetzt ein Air2 raus kommt mit Kohlenstoffakku, 2. Kamera und 2. Lautsprecher. Dann käme ich ins Grübeln.
Hast Du keine AW zum Entsperren?
Ja stimmt schon. Jedes Falten könnte das letzte sein.
ohh nicht gut
Ich bin der Ansicht, dass das für mindestens 2399 Euro nicht passieren darf. Auch wenn es ein gänzlich neues Modell ist. Scheinbar ein Konstruktionsfehler, how?
Ja, bei wahrscheinlich 0,01% der Geräte. Skandalös…Puhhh. Immer dasselbe
<0,1%? Dann ist es kein Konstruktionsfehler.
Naja, auch 0,01% sollte nicht der Anspruch eines Premium-Herstellers wie Apple sein.
Das solche Sachen passieren können bei 1. Generationen ist völlig klar und irgendwie hat auch jeder damit gerechnet.
Die eigenen Aussagen von Apple vorher, so etwas erst zu veröffentlichen wenn man es in Perfektion liefern kann und man 15 Jahre Entwicklung investiert hat, muss man sich dann schon stellen.
Das ist doch immer das Gleiche… die Fehlerrate von den Produktionswerken liegt bei unter 1 %. Rechnet mal aus wie viele anfällige oder problematische Geräte im Verhältnis zur Gesamtzahl der verkauften Geräte im Umlauf sind. Über negative Erfahrungen wird massiv mehr berichtet als über positive. Da reichen nur einige tausend oder einige zig tausend von Millionen verkauften Geräten aus um den Eindruck zu vermitteln, also ob gefühlt jedes zweite Gerät davon betroffen wäre.
Du vergisst aber, dass Aufgrund Apples künstliche Verknappung nur 100 Stück verkauft wurden und jetzt wissen wir auch warum: Schaden begrenzen und auf Zeit spielen
Jedes einzelne ist zu viel bei dem Preis in der angeblichen Entwicklung die Apple dahinter gesteckt hat :) ein Lacher auf gut deutsch und Apple hat es verdient jegliche negative Nachricht auch überproportional zu pushen! Es ist das Unternehmen das selbst alles gerne pushe wenn es mal positiv ist und bei der Konkurrenz negativ also jegliche Kritik an dem Unternehmen ist gerechtfertigt und hyper wie du sind unerwünscht!
Selbst wenn es nur 1 % der ausgelieferten Geräte betrifft, sind das mindestens 0,9 % zu viel. Überleg mal, wenn das jetzt einige wenige Geräte sofort am ersten Tag trifft, kannst du davon ausgehen, dass im Laufe der nächsten Wochen noch viel mehr Geräte an exakt der gleichen Stelle brechen werden.
Mein Duo läuft seither ohne Probleme.
Gehöre wohl nicht zu der „kleinen Gruppe“.
Bin positiv begeistert von dem Gerät.
Du gehörst wohl eher zur großen Gruppe. Apple verkauft halt sehr viele Geräte. Bei 0,5% bis 1% Fehlern wäre man direkt bei einer größeren Zahl…
Dito
Dito
Noch…
Warte ab…
Update folgt wenn es soweit ist :D
Aber hey im Notfall wozu gibt es einen Express Austausch im Apple care :)
Sag das nicht zu laut
Diese Klappphones. Keine Ahnung ob das so eine gute Idee war…
Wenn es heisst die User sollen sich an „Apple Care“ wenden, heisst das die User müssen auch Apple Care haben ?
Aber „schön“ das Apple Stellung nimmt.
Vertrauenserweckend ist das allerdings eher nicht.
Nein, auch die Garantiefälle im ersten Jahr werden über Apple Care abgewickelt. Die Versicherung ist Apple Care +
Ne geht auch ohne paar Wochen lang
Wer sich ein Gerät für diesen Preis kauft und dann die im Verhältnis dazu geringe Apple Care Versicherung nicht leistet…
gut, wenn Geld keine Rolle spielt… aber Apple Care ist da schon top.
Na ja, für diesen Schaden braucht man nein Apple Care, ist ein klarer Garantiefall und dafür gibt es eine 2 jährige Gewährleistung in Deutschland
Mik11, Quatsch. Das ist ein klarer Garantiefall, aber die 2-jährige Gewährleistung hat damit überhaupt nichts zu tun. Garantie bietet Apple, die Gewährleistung der Händler. Mit der Gewährleistungsregelung wird gewährleistet, dass das Produkt bei Übergabe frei von Mängeln ist, d.h. sobald es zu Beginn einwandfrei klappbar war, ist die Gewährleistung erledigt – alles andere ist Kulanzleistung vom Händler.
Was denn nun Garantie oder Gewährleistung, zwei unterschiedliche Dinge
Wenn man bei Apple kauft, bietet Apple auch 24 Monate Gewährleistung.
Das ist inkorrekt, Cartman. Nur weil ein Produkt bei Übergabe vermeintlich einwandfrei funktioniert, bedeutet das nicht, dass es frei von Fehlern ist, die unweigerlich nach kurzer Zeit Defekte hervorrufen werden. Bei einem Scharnier können sowohl Material- wie auch Verarbeitungsfehler vorliegen, die einen vorzeitiges Brechen oder Reißen verursachen. Aber dennoch einige Dutzende oder hunderte Male Öffnen und Schließen zulassen, ehe das Scharnier nachgibt. Dem Händler steht es aber natürlich frei ein Gutachten darüber in Auftrag zu geben, dass eindeutig nachweist, dass kein Verarbeitungsfehler und keine Materialermüdung vorliegen (Beweislastumkehr). Wenn er das nicht kann, dann handelt es sich um einen Mangel, den er zu beheben hat. Und damit ist es ein Gewährleistungsfall.
Dem Kunde stehen sowohl der Gewährleistungs- wie der Garantieanspruch zur Wahl. Er kann sich aussuchen, was er einfordert.
Da hast du natürlich recht Pazuzu. War von mir nicht weit genug gedacht.
Das sind wohl eher Gewährleistungsfälle, dafür benötigt man kein Apple Care.
Ich entsperre mein iPhone im Schnitt 150+ Mal pro Tag. Da sind 75k mal auf und zu Falten schnell erreicht. Nein Danke
Man klappt es doch nicht jedesmal auf.
Komische Menschen machen komische Sachen ;-)
Lass es doch am besten immer an…
Also wenn du 150 mal das Telefon auf und zu klappst, ist kein Faltphone was für dich.
Aber das ist das schöne an unserer Wirtschaft: Für jeden Topf gibt es einen Deckel. Auch für dich, der täglich eine faceID aktivier-Challenge durchläuft.
15000 Faltvorgänge können nach drei Jahren erreicht sein bei 100 Faltvorgängen/Woche. Das ist nicht sonderlich lang.
15.000 Faltvorgänge ja, aber im Text stehen 75.001 Faltvorgänge. Das sind 5x mehr und damit nach deiner Rechnung über 14 Jahre. Ich traue mir wetten, dass ein defektes Display nach 14 Jahren zu dem Zeitpunkt dein kleinstes Problem bei dem Gerät sein dürfte.
Wir brauchen eine mid gen refresh wie bei den Spielekonsolen. Heißt also nach spätestens 6 Monaten. Ich will den Action Button zurück, die Telekamera, anti spy Display, pro Kamera Features, und ein Display, dass nicht schlapp macht. Aber ich will nicht ein ganzes Jahr darauf warten :)
Und wozu dann noch ein iPhone Pro? Diese Pro-Erwartungen würde ich beim Duo gedanklich besser ganz schnell streichen.
Ich glaube da fehlt dann das Vertrauen in solche Geräte.
Selbst 75.000 mal ist nicht viel! Ich habe mal einen Durchschnittswert im Internet nachgeschaut: demnach schaut ein Durchschnittsnutzer 88 mal ungefähr pro Tag auf sein Handy. Würde er ist jedes Mal aufklappen, ergebe sich lediglich eine Nutzungsdauer von 2,3 Jahren!
Na ja, man faltet das Gerät nicht 88 mal am Tag. Sorry….wer das tut hat sonst kein Leben. Mal schnell Nachrichten auf dem Lockscreen checken gehört ja dazu, oder mal schnell ne WhatsApp App beantworten, dafür klappt man ja ein Fold ja nicht immer auf.
Ein Gelegenheits User kauft kein Duo für 2300€
88mal am Tag ist „nix“ und natürlich wird das Telefon von diesen Usern aufgeklappt denn dafür haben sie es gekauft..
Wär jedesmal das Dou aufklappt um eine Whatsapp zu lesen, mal schnell in die Tageszeitung zu gucken oder ein Telefongespräch zu tätigen, der versteht nicht das es 2 Display hat.
Niemals wird das 88x täglich geklappt. Vorne ist ein vollwertiges Display, das für alles genutzt werden kann. Wenn es neben einen liegt und man das Bedürfnis hat alle 5 min darauf zu schauen, klappe ich es doch gar nicht erst zu. Bei GitHub gibt es für das Z Fold eine „Studie“ mit knapp 800 Teilnehmern. Natürlich nicht wirklich repräsentativ, aber gibt eine Richtung vor. Dabei sind es bei den Teilnehmern rund 60 Aktivierungen täglich, davon 10x mit aufklappen des Geräts. Das ist eine Quote von 17%. Bei 88 Aktivierungen, wären das deutlich unter 20x aufklappen täglich – und selbst das finde ich nicht wenig.
Was für ein Blödsinn.
Ich würde mich schon als Power User bezeichnen. Beim Faul hatte ich einen Zähler drauf.
In einem Jahr hatte ich bisschen was über 5000 Faltungen. Was nach meinen damaligen Recherchen gut dem oberen Durchschnitt gesprochen hat.
Für einen solchen Preis und dafür, dass Apple hier jahrelang „geforscht“ hat, ist es unglaublich!!!
IP68 means dust-tight and water resistant to immersion up to specified limits
Ja aber dann darf das nicht passieren! oder sehe ich das falsch?
Ist nur eine bestimmte Baureihe betroffen ist es ok, aber auch schlimm bei diesem Preis. Zeitgleich interessiert es mich, ob es nicht ausgiebig getestet wurde?
Steve Jobs würde sich im Grab drehen.
Der hat schon ein Bart …
Warum? Steve Jobs war doch der Pionier bei green bananas. Keine Ahnung, ob du die Zeit überhaupt als Apple-User mitbekommen hast, aber damals gab es deutlich höhere Fehlerquoten und Probleme als in den letzten 10 Jahren.
Warum nicht? Mir ist jetzt nicht bewusst das Jobs solche fails hinterlassen hat. Bissl Gelbstich im Display oder die Antenne falsch verlegt. Aber keinen Displayschaden geschweige denn fehlerhafte IP68 Zertifizierung. Ich könnte jetzt noch weiter mit stylus, etc ausholen aber es ist spät…
Dann bist du wirklich noch nicht lange in der Apple-Welt unterwegs.
Das Gerät erst mit Gewalt nach hinten biegen und dann ist es tsächlich kaputt, in dem Video, na ja…denke mal bei normalem Gebrauch werden 99,99% der Geräte diesen Defekt nicht haben, und es ist nun mal so, es gibt immer mal ein Gerät mit einem Problem und dann ist das nächste große Gate da weil 0,001% der Geräte ein Problem haben
Ich habe nur darauf gewartet, genau so einen Beitrag zu lesen. War echt klar…
Ist das nicht das letzte iPhone an dem Steve Jobs noch mitgearbeitet hat? LOL
I think you’re holding it wrong.
Wenn schon: you are FOLDING it wrong
Das bedeutet aber wohl auch, dass sich das Duo nur schwer wieder verkaufen lässt oder?
Wieso. Weil bei einem Test das Scharnier bei 75k kaputt ging? Solange sie das nicht mit 1000 Duos gemacht haben, ist der Test nicht repräsentativ. Alleine dass sie dauernd auf und zu gemacht haben, ist wenig realistisch. In der echten Nutzung „ruht“ sich das Scharnier auch mehr „aus“ etc. Das ist alles Clickbait und bei jedem neuen Apple Produkt das Gleiche.
Früher gab’s auch jede Menge Klapp und Slider Handies. Der Mechanismus war schon immer eine Schwachstelle. Sowas kommt mir nicht ins Haus. Schon gar nicht bei dem Preis
Na super jetzt kannst das nicht mal mehr Knicken das gute Ding xD
Doch, aber nur 1x.
Peinlich
Ich bin so unglaublich enttäuscht. Am Freitag dachte ich mir noch, dass könnte das neue iPhone X werden. Für mich standen die Zeichen auf neue Dinge, neue Ideen und ein schier unausdenkliches Potential für Apps und Anwendungen. Ich wirklich Großes erwartet.
Nicht einmal drei Tage hielt meine Hoffnung, drei Tage.
Ich gehe kurz in den Keller, möchte kurz allein sein.
* Ich habe wirklich Großes erwartet.
Das kannste knicken ;))
Zusätzlich zur Batterie Gesundheit wird es dann bald einen Counter geben wie oft das Duo geöffnet wurde :-)
den gibt es schon als Shortcut.
Danke an alle Beta-Tester, die das First Gen Produkt testen, damit ich nächstes Jahr einen ausgereiften Nachfolger erhalte. Bin wirklich froh, das erste Mal seit dem 3GS kein early adopter zu sein.
Das Problem sei intern bekannt. Als Tage nach dem Verkaufsstart. Sorry, dann war es Vorsatz von Apple Minderwertige Ware an seine Kunden zu übergeben. Solche Manager gehören in den Knast!
Ein wenig Schadenfreude kann ich mir nicht verkneifen….. drum prüfe wer sich vorschnell bindet.
Hat nicht geKLAPPT :))
Hab es mir mal live in einem Laden angeschaut. Absolut nichts für mich tatsächlich.
Vor allem, hatte ich so viele Kunden die ein Fold oder Flip als defekt reklamiert haben. Urplötzlicher Displaybruch.
Ich traue der Technik noch nicht.
Aber Geschmäcker/Nutzen sind ja unterschiedlich :)
Ob ich nun dafür über 2300 Euro bezahle? Kannste knicken !