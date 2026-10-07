iOS 27.2: Mehr Kontrolle über automatische Aktionen in Nachrichten

Apple bereitet mit iOS 27.2 mehr Kontrolle über die neuen kontextabhängigen Vorschläge der Nachrichten-App vor. Hinweise in der dritten Beta zeigen neue Schalter, mit denen sich einzelne Arten der automatischen Aktionen gezielt deaktivieren lassen. Zusätzlich sollen Vorschläge, die ohnehin niemand nutzt, auf Wunsch nach einiger Zeit automatisch verschwinden.

Kalender, Erinnerungen und Karten einzeln abschalten

Die neuen Vorschläge analysieren den Inhalt einer Unterhaltung und bieten dazu passende Aktionen an. Wird beispielsweise ein gemeinsamer Termin besprochen, kann Nachrichten anbieten, diesen direkt in den Kalender zu übernehmen. Eine Einkaufsliste lässt sich als Erinnerung oder Notiz speichern, bei genannten Orten kann die Karten-App ins Spiel kommen.

Wie MacRumors berichtet, wurden im Programmcode von iOS 27.2 Beta 3 nun zusätzliche Einstellungen entdeckt. Für „Zum Kalender hinzufügen“, „Zu Erinnerungen hinzufügen“, „Zu Notizen hinzufügen“, „In Karten anzeigen“ sowie Vorschläge zu Flügen und Paketen sind demnach jeweils eigene Schalter vorgesehen.

Ungenutzte Vorschläge verschwinden nach 30 Tagen

Darüber hinaus arbeitet Apple an einer Option zum automatischen Ausblenden ungenutzter Vorschläge. Ist diese aktiviert, sollen Aktionen verschwinden, wenn sie innerhalb von 30 Tagen nicht verwendet wurden. Wer seine Meinung später ändert, kann ausgeblendete Vorschläge über die jeweiligen Schalter wieder aktivieren.

Noch handelt es sich um eine Funktion aus einer Betaversion. Die Einstellungen können sich bis zur finalen Freigabe von iOS 27.2 somit noch ändern oder wieder entfernt werden.

Bereits für iOS 27 angekündigt

Die kontextabhängigen Aktionen selbst hatte Apple bereits zur Vorstellung von iOS 27 angekündigt. Sie waren zeitweise auch in den Betaversionen des Systems vorhanden, schafften es letztlich aber nicht in die erste finale Ausgabe von iOS 27. Mit iOS 27.2 sind sie nun wieder Teil der Tests.

Apple beschreibt die Funktion als Teil von Apple Intelligence. Die Analyse soll direkt auf dem Gerät stattfinden. Auf seiner deutschen Webseite nennt Apple für die Vorschläge in Nachrichten und Mail derzeit allerdings weiterhin Englisch als unterstützte Sprache. Wann die Funktion auch deutschsprachige Unterhaltungen berücksichtigt, ist bislang offen.