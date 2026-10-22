iPhone Duo: Apple Pencil-Unterstützung kommt nächste Woche

Am morgigen Freitag kommt das iPhone Duo offiziell in den Handel. Allerdings stehen noch nicht alle angekündigten Funktionen zur Verfügung. Immerhin müssen Käufer auf eine der wichtigsten Neuerungen nicht lange warten: Die Unterstützung für den Apple Pencil soll bereits nächste Woche mit iOS 27.2 freigeschaltet werden. Außerdem plant Apple eine speziell angepasste Einhandbedienung. Eine weitere Funktion ist dagegen schon vorhanden und macht das große Innendisplay bei Videoanrufen zur Lichtquelle.

Apple Pencil bereits ab nächster Woche

Ursprünglich hatte Apple die Stiftunterstützung lediglich für einen späteren Zeitpunkt in diesem Jahr angekündigt. Allerdings funktioniert der Apple Pencil bereits mit dem Release Candidate von iOS 27.2. Die öffentliche Freigabe wird für die kommende Woche, möglicherweise schon am 26. Oktober, erwartet.

Unterstützt wird ausschließlich der Apple Pencil mit USB-C. Dieser lässt sich sowohl auf dem 7,6 Zoll großen Innendisplay als auch auf dem äußeren Bildschirm verwenden. Nutzer können damit handschriftliche Notizen erstellen, zeichnen und Dokumente kommentieren. Der Apple Pencil Pro und ältere Varianten bleiben dagegen außen vor.

Einhandbedienung wird nachgereicht

Auf eine weitere Funktion müssen Besitzer noch warten. Die von anderen iPhones bekannte Einhandbedienung soll speziell für das Duo angepasst werden. Statt die Benutzeroberfläche wie bisher nach unten zu verschieben, werden Inhalte künftig horizontal zur linken oder rechten Bildschirmseite bewegt. Das soll insbesondere die Bedienung des breiten Innendisplays erleichtern.

Wie 9to5Mac berichtet, ist die Neuerung noch für dieses Jahr vorgesehen. Ob sie ebenfalls mit iOS 27.2 erscheint, ist bislang nicht bekannt.

Edge Light macht das Display zum Ringlicht

Bereits verfügbar ist dagegen „Edge Light“. Die ursprünglich auf dem Mac eingeführte Funktion lässt bei Videoanrufen die Bildschirmränder hell aufleuchten. Dadurch wird das Gesicht gleichmäßiger ausgeleuchtet, beispielsweise bei FaceTime-Gesprächen in dunkleren Räumen. Gleichzeitig verbessert sich dadurch auch etwas die Bildqualität der Innenkamera, die bisherige Tester eher als mäßig beschreiben.

Der Effekt ähnelt einem virtuellen Ringlicht und nutzt die große Displayfläche des aufgeklappten iPhones. Eine zusätzliche Leuchte wird damit für einfache Videogespräche überflüssig. Die Funktion lässt sich bei Bedarf aktivieren und deaktivieren.