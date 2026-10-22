Weitere Funktionen folgen
iPhone Duo: Apple Pencil-Unterstützung kommt nächste Woche
Am morgigen Freitag kommt das iPhone Duo offiziell in den Handel. Allerdings stehen noch nicht alle angekündigten Funktionen zur Verfügung. Immerhin müssen Käufer auf eine der wichtigsten Neuerungen nicht lange warten: Die Unterstützung für den Apple Pencil soll bereits nächste Woche mit iOS 27.2 freigeschaltet werden. Außerdem plant Apple eine speziell angepasste Einhandbedienung. Eine weitere Funktion ist dagegen schon vorhanden und macht das große Innendisplay bei Videoanrufen zur Lichtquelle.
Apple Pencil bereits ab nächster Woche
Ursprünglich hatte Apple die Stiftunterstützung lediglich für einen späteren Zeitpunkt in diesem Jahr angekündigt. Allerdings funktioniert der Apple Pencil bereits mit dem Release Candidate von iOS 27.2. Die öffentliche Freigabe wird für die kommende Woche, möglicherweise schon am 26. Oktober, erwartet.
Unterstützt wird ausschließlich der Apple Pencil mit USB-C. Dieser lässt sich sowohl auf dem 7,6 Zoll großen Innendisplay als auch auf dem äußeren Bildschirm verwenden. Nutzer können damit handschriftliche Notizen erstellen, zeichnen und Dokumente kommentieren. Der Apple Pencil Pro und ältere Varianten bleiben dagegen außen vor.
Einhandbedienung wird nachgereicht
Auf eine weitere Funktion müssen Besitzer noch warten. Die von anderen iPhones bekannte Einhandbedienung soll speziell für das Duo angepasst werden. Statt die Benutzeroberfläche wie bisher nach unten zu verschieben, werden Inhalte künftig horizontal zur linken oder rechten Bildschirmseite bewegt. Das soll insbesondere die Bedienung des breiten Innendisplays erleichtern.
Wie 9to5Mac berichtet, ist die Neuerung noch für dieses Jahr vorgesehen. Ob sie ebenfalls mit iOS 27.2 erscheint, ist bislang nicht bekannt.
Edge Light macht das Display zum Ringlicht
Bereits verfügbar ist dagegen „Edge Light“. Die ursprünglich auf dem Mac eingeführte Funktion lässt bei Videoanrufen die Bildschirmränder hell aufleuchten. Dadurch wird das Gesicht gleichmäßiger ausgeleuchtet, beispielsweise bei FaceTime-Gesprächen in dunkleren Räumen. Gleichzeitig verbessert sich dadurch auch etwas die Bildqualität der Innenkamera, die bisherige Tester eher als mäßig beschreiben.
Der Effekt ähnelt einem virtuellen Ringlicht und nutzt die große Displayfläche des aufgeklappten iPhones. Eine zusätzliche Leuchte wird damit für einfache Videogespräche überflüssig. Die Funktion lässt sich bei Bedarf aktivieren und deaktivieren.
Ich frage mich snub zu, warum eine vermeintlich einfache Funktion nachgereicht wird um nicht jetzt schon drin ist.
Ich kläre das nachher mal mit John, wenn ich ihn sehe….
Ich frage mich ab und zu, was Apple dagegen hat, dass ich meinen Apple Pencil auch mit meinem (normalen) iPhone nutze…
Vielleicht könntest Du mit John auch darüber sprechen.
Das könnte ich klären!
„Nobody wants a stylus“ :D
„Who wants a stylus? You have to get ‚em and put ‚em away, and you lose ‚em. Yuck! Nobody wants a stylus.“
Jede Entscheidung hat einen Zeitstempel.
Ich kläre das nachher mal mit John, wenn ich ihn sehe…
Klärst du das nachher?
Wäre schön zu wissen ob das jetzt jemand klärt.
Hat er es schon mit ihm geklärt?
Hab’s in der Zwischenzeit mit John geklärt.
Er möchte das alle Duo’s kaufen.
Also ich hab mit ihm
Gesprochen, und er hat mir gesagt keiner hat es bis jetzt mit ihm geklärt
Gibt es funktionierende third Party Apple pencils?
Müsste man mal ausprobieren. Da der AP ja unterstützt wird, warum sollte es mit anderen nicht funktionieren
Wenn ich hier die bisherigen Kommentare lese, kann ich nur mit dem Kopf schütteln. Da geht es in einem Kindergarten erbaulicher zu. Sind sicherlich alles Personen, welche das Duo rechtzeiting geordert haben und somit bald in der Hand halten.
Das sind auch die, die immer das Neueste haben müssen, die sich dafür verschulden und meinen ihre Minderwertigkeitskomplexe so los zu werden. Herr lass Hirn regnen…..sorry das musste ich, angesichts der vielen „intelligenten“ Kommentare, mal los erden.
Es sind doch meistens die üblichen Verdächtigen.
Entweder sie erlauben sich einen Spaß oder es ist Ragebait.
Viel wichtiger. Hat inzwischen jemand von euch eine Versandbestätigung von Apple erhalten? Meine Bestellung steht noch auf „Versand wird vorbereitet”.
Ja, Versandbestätigung ist gerade rausgegangen. (DHL)
Bei Amazon bestellt. Lieferung diesen Samstag!
Ich habe vor 30 Minuten ebenfalls meine Versandbestätigung von Apple erhalten. Ich freue mich schon riesig.
Erste Testberichte sind ja, bis aufs Display, erschreckend. Und nein, nicht von Schmierblättern.
Habe auch die Bestätigung erhalten.
Dieses Jahr sendet bei mir Apple das erste Mal mit DHL.
@Demnächst: Ich weiß jetzt nicht, was du mit „erschreckend” meinst.
Grundsätzlich ist die Meinung, dass das Display toll ist, die Falte fast unsichtbar und kaum fühlbar.
Auch nach Tests, bei denen das Gerät 30.000-mal auf- und zugeklappt wurde, war die Falte nicht signifikant stärker.
Falls doch, kannst du die oberste Folie gegen einen schmalen Taler austauschen lassen.
Die Kamera ist ein Kritikpunkt, der schon von Anfang an bekannt war. Touch ID ist schlechter als Face ID, das war auch im Vorfeld bekannt.
Die Software ist noch etwas unfertig, was meiner Meinung nach daran liegt, dass noch iOS 27.1 auf dem Gerät läuft, obwohl in den nächsten Tagen iOS 27.2 mit deutlichen Verbesserungen herauskommt.
Zum Zeitpunkt des Tests waren viele Apps noch nicht mit Updates versehen, was sich aber im Laufe des Tests und mit der Annäherung an den Verkaufsstart verbessert hat.
Die Lautsprecher sind auch nicht ganz so gut wie beim iPhone 18 Pro Max, was aber mehr an der Dicke des Geräts und der dadurch verbesserten Volumintität liegt.
Es ist das teuerste iPhone aller Zeiten mit gewissen Abstrichen gegenüber einem iPhone 18 Pro Max. Im Gegensatz dazu bringt es gewisse Vorteile gegenüber dem iPhone 18 Pro mit. Am Ende muss jeder für sich entscheiden, ob er mit der ersten Generation mitgehen möchte oder auf die nächste wartet, in der viele Punkte, die jetzt noch für Kritik sorgen, wahrscheinlich behoben sind.
Teilweise wird die Kamera sogar als Müll bezeichnet.
Nein, das Duo interessiert mich überhaupt nicht. Du solltest dir aber überlegen, wenn du keinen Humor hast, in den Keller zu gehen. Ist die Welt nicht schlecht genug? Weltuntergang.
+1
Hallo, jemand schon eine Abholbestätigung bekommen für den Store in Wien?