Apple Bücher wird mit iOS 27.2 übersichtlicher

Apple nimmt mit iOS 27.2 weitere Änderungen an der Bücher-App vor. Die dritte Entwickler-Beta überarbeitet dabei vor allem die Ansicht während des Lesens. Lesezeichen und Navigation werden besser erreichbar, zusätzlich zeigt Apple den Fortschritt innerhalb eines Buches künftig deutlicher an.

Lesezeichen bekommt eigene Taste

Die auffälligste Änderung betrifft das bislang unten rechts platzierte Menü. Apple ersetzt dessen bisheriges Symbol durch drei Punkte und gestaltet die Auswahl im für iOS 27 typischen Liquid-Glass-Look neu.

Gleichzeitig verschwindet die Lesezeichen-Funktion aus diesem Menü. Stattdessen erhält sie eine eigene Taste oben rechts auf dem Bildschirm. Wer beim Lesen regelmäßig Seiten markiert, muss das Menü damit nicht mehr erst öffnen.

Auch die übrige Navigation ordnet Apple neu. Die Schließen-Taste wandert nach oben links. Eine Zurück-Taste sitzt künftig deutlich größer am unteren linken Bildschirmrand.

Fortschritt direkt im Blick

Neu hinzu kommen außerdem Fortschrittsbalken, mit denen sich die aktuelle Position innerhalb eines Buches schneller erkennen lässt. Damit wird eine Information sichtbarer, die Apple bislang vergleichsweise zurückhaltend dargestellt hat. Bisher war dieser im Untermenü versteckt.

Die Änderungen sind insgesamt eher klein, betreffen aber genau jene Bedienelemente, die während längerer Lesesitzungen regelmäßig benötigt werden. Apple hatte die Bücher-App zuletzt mit iOS 16 umfassender umgebaut und dabei zahlreiche Bedienelemente an den unteren Bildschirmrand verschoben.

Passend zum großen Display des iPhone Duo

Der Zeitpunkt dürfte auch mit Blick auf das kommende iPhone Duo interessant sein. Apple selbst stellt bislang keinen direkten Zusammenhang zwischen den Änderungen und dem faltbaren iPhone her. Dessen großes Innendisplay bietet sich allerdings gerade für Bücher, Webseiten und längere Texte an.

Bei unserem ersten Hands-on mit dem iPhone Duo gehörte das Lesen deshalb zu den Anwendungen, bei denen die zusätzliche Displayfläche besonders sinnvoll erschien.

iOS 27.2 befindet sich weiterhin im Betatest. Apple hatte die Testphase ungewöhnlich früh gestartet, während iOS 27.1 zunächst dem iPhone Duo vorbehalten bleibt. Mit der allgemeinen Veröffentlichung von iOS 27.2 wird in wenigen Wochen gerechnet.