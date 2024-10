iOS 18.1: Diese Funktionen erreichen uns nicht

Apple wird Anfang der kommenden Woche ein umfassendes iOS-Update veröffentlichen. Die neue Systemversion iOS 18.1 wird erstmals den Zugriff auf einige der neuen KI-Funktionen von Apple Intelligence gewähren – vorerst jedoch ausschließlich außerhalb der Europäischen Union.

Nehmen den Platz der Tastatur ein: Die neuen Writing Tools

Und nicht nur die neuen KI-Funktionen machen einen Bogen um den europäischen Markt, auch andere Systemfunktionen wie die Anrufaufnahmefunktion und die Gehörschutzfeatures der AirPods Pro bleiben uns hierzulande vorerst vorbehalten.

Keine Apple Intelligence

Zu den Apple Intelligence-Funktionen, auf die wir bis auf Weiteres verzichten müssen, zählen etwa die neuen „Writing Tools“, eine auf Textbearbeitung spezialisierte Funktion, die in verschiedenen Apps Schreibunterstützung bieten wird. Anwender können hiermit Vorschläge zur Neuformulierung, Korrekturen und Textzusammenfassungen erhalten. Apple zufolge sollen diese Tools Nutzenden ermöglichen, effizienter und stilistisch sicherer zu schreiben.

Auch die Sprachassistenz Siri erhält ein Update, von dem wir nichts mitbekommen werden. Siri wird intensivere Sprachinteraktion erlauben und auf kontextuelle Anfragen antworten. Unter iOS 18.1 wird die Sprachassistenz die Fähigkeit besitzen, den Gesprächsverlauf über eine gesamte Sitzung hinweg zu berücksichtigen, was Nutzern eine natürlichere Kommunikation ermöglichen soll.

Kein „magischer Radierer“

Eine erweiterte Foto-App? Auf iPhone-Modellen in Deutschland ebenfalls Fehlanzeige. Weder die verbesserte Suchfunktion, die es erlaubt, Fotoinhalte durch Beschreibungen gezielt zu finden, noch der magische Radierer oder die auf Zuruf erstellten KI-Rückblicke werden sich nach dem Update auf iOS 18 nutzen lassen.

Auch die neue Benachrichtigungsfunktion, die mehrere Mitteilungen von Apps zukünftig in einer übersichtlichen Zusammenfassung präsentieren wird, gehört zu den Features, die wir nicht zu Gesicht bekommen werden.

Ein weiteres Update in EU-Wartestellung betrifft die Smart-Reply-Funktion, die schnelle Antwortvorschläge in Mail und Nachrichten bieten soll, sowie die Priorisierung von wichtigen E-Mails im Posteingang.

Keine Telefonaufzeichnungen

Für das Transkriptions-Feature in Notizen kündigt Apple eine automatische Erstellung von Zusammenfassungen an, die aus Sprachnachrichten und Telefonaufzeichnungen generiert werden. Die Transkriptionen sollen in verschiedenen Sprachen, darunter Englisch und Spanisch, verfügbar sein. Deutsch wird zum Start nicht unterstützt.

Eine neue Funktion für AirPods, die – anders als das Hörgeräte-Feature – nur außerhalb Europas eingeführt wird, ist das Gehörschutzfeature. Diese Option soll Nutzende vor übermäßiger Lautstärke in der Umgebung schützen und die sichere Nutzung von AirPods unterstützen.