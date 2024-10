Astropad Bookcase: MagSafe-Halterung will E-Book-Reader ersetzen

Die Astropad-Entwickler haben sich in der Vergangenheit vorrangig um das iPad und den Mac gekümmert und neben einer Zeichen-App auch Erweiterungen veröffentlicht, mit deren Hilfe sich das iPad als zusätzlicher Mac-Bildschirm oder auch als Grafiktablet verwenden ließ. Ganz neu bietet Astropad nun das Bookcase an. Das Zubehör soll das iPhone zu einer ergonomischen und komfortablen Alternative zu E-Book-Readern machen.

Das Bookcase ist mit einer zusätzlichen Hülle für das iPhone vergleichbar, die mithilfe von seitlichen Griffflächen die Handhabung des Telefons beim Lesen verbessern soll. Die Griffe ermöglichen es, das iPhone sicher zu halten, ohne dabei Teile des Bildschirms zu verdecken. Darüber hinaus verspricht das Astropad-Team, dass man sein Smartphone auf diese Weise auch über längere Zeiträume hinweg nutzen kann, ohne dass Probleme wie Nacken- oder Handgelenksschmerzen auftreten.

MagSafe-Vorrichtung und Android-Adapter

Das iPhone wird wie an einem MagSafe-Ständer einfach magnetisch in der Hülle befestigt. Selbst, wenn es in einer mit MagSafe kompatiblen Hülle ist, soll das Telefon fest und sicher im Bookcase sitzen. Die Halterung lässt sich zudem auch mit nicht mit MagSafe kompatiblen Geräten verwenden, ein Magnetring zum Aufkleben liegt beim Kauf bei.

Mit einer App kann das Smartphone so konfiguriert werden, dass beim Einsetzen in das Bookcase automatisch die bevorzugte App und spezielle Bildschirm-Einstellungen aktiviert werden. Der Leistungsumfang dürfte aber maßgeblich auch vom verwendeten Betriebssystem abhängen. Bislang ist die Anwendung weder im App Store für iOS noch im Google Play Store verfügbar.

Echte E-Book-Reader sind besser

Das zum Einführungspreis von 38 Euro angebotene Zubehör mag eine Option für Nutzer sein, die viel Zeit damit verbringen, auf ihrem Smartphone zu lesen. Als Ersatz für einen dedizierten E-Book-Reader können die Bildschirme dieser Geräte unserer Meinung nach aber keinesfalls dienen. Die spiegelfreien E-Ink-Displays erlauben eine wesentlich angenehmere und augenfreundlichere Nutzung.