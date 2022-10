iOS 16: Echtheitslogos für E-Mail-Absender im Einsatz

Apple selbst informiert über das neu implementierte Verfahren, das unter anderem bei Bestellbestätigungen von Amazon zum Einsatz kommt, in dem Support-Artikel #HT213155 („Informationen zur BIMI-Unterstützung in Apple Mail“).

Ein eingeblendetes Logo soll so auf nur einen Blick erkennen lassen, dass die zugestellte E-Mail digital zertifiziert ist. Eine Berührung des Logos fördert dann einen Hilfetext zutage, in dem Apple genau dies noch mal unterstreicht.

BIMI steht für „Brand Indicators for Message Identification“ und beschreibt ein Verfahren, das bei der Prüfung der Authentizität von E-Mail-Absendern unter die Arme greifen soll. IT-Unternehmen, Banken und alle anderen Konzerne, die ihre E-Mails zusätzlich absichern wollen, können diese mit einem Logo versehen, das nur dann in der E-Mail-App angezeigt wird, wenn der Absender zweifelsfrei identifiziert werden kann.

Seit der Ausgabe von iOS 16 unterstützt die E-Mail-Anwendung des iPhones nicht nur neue Funktionen wie das spätere Senden von Nachrichten und die Erinnerungen an E-Mails, die zur Wiedervorlage vorgemerkt werden, Apple hat auch die sogenannte BIMI-Unterstützung in Apple Mail integriert.

Angekündigt hatte sich die neue System-Funktion von iOS 16 bereits im Sommer . Inzwischen tauchen die Echtheitslogos für E-Mail-Absender immer häufiger in der E-Mail-Applikation des iPhones auf. Ein guter Zeitpunkt also für einen erneuten Hinweis auf die Funktion, die immer mehr iPhone-Anwendern auffällt.

Insert

You are going to send email to