Neu in iOS 16: E-Mails später senden

Wenn Apple (voraussichtlich schon im kommenden Monat) das iPhone-Betriebssystem auf iOS 16 aktualisieren wird, dann wird sich auch die E-Mail-Applikation des iPhones über mehrere neue Funktionen freuen. Unter anderem versteht sich die E-Mail-App mit iOS 16 auf die Unterstützung des sogenannten BIMI-Standards, mit dessen Hilfe Echtheitslogos von E-Mail-Absendern direkt in der E-Mail-App eingeblendet werden können.

Für viele Anwender wahrscheinlich noch einen Zacken praktischer: Die bald mögliche Terminierung von E-Mail-Zustellungen. Statt neu verfasste E-Mails entweder nur sofort zu versenden oder als Entwurf abspeichern zu müssen wird iOS 16 eine dritte Alternative einführen. Den verzögerten Versand von E-Mails.

So werden Anwender Tage und Tageszeiten festlegen können, an denen die soeben fertig geschriebene E-Mail verschickt werden soll. Dies bietet sich etwa für die Kommunikation mit Kollegen und Vorgesetzten an, auf die ein Nachts um 3:00 Uhr verfasstes Schreiben merkwürdig wirken könnte, aber auch für Geburtstags-Emails, Kündigungen die ein bestimmtes Zeitfenster erreichen sollen oder auch E-Mail-Erinnerungen an die eigene Adresse, die später am Tag an etwas bestimmtes erinnern sollen.

Langer Druck auf Senden-Taste

Die neue Funktion ist über einen längeren Druck auf die Senden-Taste der E-Mail-Applikation verfügbar und bietet standardmäßig einen tageszeitabhängigen Vorschlag sowie den Zugriff auf einen Terminwähler an. Hier lassen sich Datum und Uhrzeit dann auf die Minute genau festlegen.

Entsprechend vorbereitete E-Mails tauchen in der Mail-App des iPhones dann im neuen Postfach Später senden auf, wo diese noch mal gesichtet und bei Bedarf auch gelöscht werden können. Zudem ist ein editieren des vorgesehenen Sendezeitpunktes möglich. Wichtig: Zum gewählten Zeitpunkt muss das iPhone über eine bestehende Internetverbindung verfügen.