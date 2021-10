Tolle Kurzbefehle: Apple Frames 2.0 und SW-DLT für iOS 15

Der Macher „net00“ hat seinen Kurzbefehl kürzlich an iOS 15 angepasst und stellt diesen in dem hier abgelegten Demovideo vor .

Eben jene Federico Viticci hat seinen Kurzbefehl heute in der generalüberholten Version 2.0 veröffentlicht und beschreibt die umfangreichen Änderungen in diesem Blogbeitrag .

Dass sich eben jene Bildschirmfotos mit wenigen Handgriffen auch um die Gehäuse der Geräte ergänzen lassen, auf denen die Screenshots aufgenommen wurden, wissen hingegen nicht so gut wie alle iPhone-Nutzer. Hier bot sich in den letzten Jahren der verlässliche Apple Frames-Kurzbefehl des italienischen Bloggers Federico Viticci an.

Das Wissen darum, wie sich Bildschirmfotos auf iPhone und iPad erstellen lassen hat sich in den vergangenen Jahren hervorragend verbreitet. Gleichzeitig die Seitentaste und die Lauter-Taste drücken, den Schnappschuss bei Bedarf noch zuschneiden und mit Anmerkungen versehen und dann entweder direkt teilen oder in eigenen Dateien beziehungsweise dem persönlichen Fotoarchiv speichern. Fertig.

