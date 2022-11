iOS 16.1.1 rollt aus: Apple veröffentlicht iPhone-Aktualisierung

Darüber hinaus soll Apple das Update für die Korrektur eines Software-Fehlers in der Werbe-Schnittstelle SKAdNetwork nutzen, der in den vergangenen Tagen für Fehler in der Systemstatus-Anzeige für Entwickler sorgte. Apple nutzt SKAdNetwork um Werbekunden zu unterstützen und diese mit detaillierten Statistiken und Auswertungen der Effektivität ihrer Anzeigen zu versorgen.

Das Update, das aktuell noch auf einen offiziellen Beipackzettel in der Support-Datenbank Apples verzichtet, könnte mehrere Probleme aus der Welt räumen, die seit der Ausgabe von iOS 16.1 am 24. Oktober immer wieder beobachtet wurden.

Insert

You are going to send email to