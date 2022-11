Unverpacktkarte: Eine App mit der man keinen Müll kauft

Über 500 sogenannter Unverpackt-Verkaufsstellen existieren mittlerweile in Deutschland. Ladengeschäfte und mobile Händler, die sich in Sachen Verpackung eher am klassischen Wochenmarkt orientieren und ihre Waren nicht doppelt und dreifach einschweißen und anschließend noch in Kunststoff-Boxen verpacken, sondern ihre Kunden dazu aufrufen, selbst entsprechende Gefäße und Behälter mitzuführen.

Eine Anfangs vielleicht etwas ungewohnte aber vor allem bei Haushaltsartikeln, Gewürzen, Obst und Gemüse durchaus sinnvolle Neuerfindung des klassischen Supermarkt-Besuchs.

Besser als das Gegenteil

In jedem Fall besser, und hier dürfte allgemeiner Konsens herrschen, als das häufig zu beobachtende Gegenteil, bei dem Supermarktkunden noch im Geschäft die Umverpackungen der gerade gekauften Ware in die bereitstehenden Mülleimer werfen, um mehr Artikel in den Rucksack zu bekommen und schlicht um weniger Müll mit nach Hause zu nehmen.

Wer Lust hat seinen Wocheneinkauf so müllvermeidend wie möglich über die Bühne zu bringen, der muss allerdings erst mal wissen, wo sich entsprechende Händler aufspüren lassen.

Handbuch und Sortiment-Übersicht

Hier will euch die kostenlose iPhone-App Unverpacktkarte zur Hand gehen. Frisch in Version 1.1 erhältlich, zeigt die Anwendung nahegelegene Unverpackt-Läden, informiert über Öffnungszeiten, das Sortiment und Kontaktmöglichkeiten.

Zudem bietet die nur 5 Megabyte kleine Anwendung den Zugriff auf die PDF-Ausgabe von Easy UNVERPACKT an. Die durch eine Crowdfunding-Kampagne ermöglichte Buchveröffentlichung, die sich als kostenloses PDF auch hier aus dem Netz laden lässt, beschreibt sich „Handbuch für den Einkauf im Unverpackt-Laden“ und will Einsteigern Hintergründe erklären und Best-Practice-Tipps mit auf den Weg geben.

Die Unverpacktkarte lässt sich auf iPhone und iPad nutzen und setzt mindestens iOS 15 zur Installation voraus.