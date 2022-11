Siri und CarPlay bei vielen Nutzern weiterhin Sorgenkinder

Siri ist im Rahmen von Apples Bemühungen, sich gegen die Konkurrenz von Amazon und Google zu positionieren weiterhin ein Sorgenkind. Auch Apples letzte Updates haben hier nicht merklich für Verbesserung gesorgt. Ganz im Gegenteil laufen bei uns mittlerweile wieder vermehrt Meldungen über Probleme im Zusammenhang mit der Sprachassistentin ein.

Was wir auch aus eigener Erfahrung bestätigen können, ist die Tatsache, dass sich Siri derzeit häufiger auf dem falschen Gerät angesprochen fühlt. Ein „Hey Siri“ mit dem iPhone auf dem Schreibtisch vor sich lässt beispielsweise einen HomePod im Nebenzimmer anspringen.

Gefühlt verschlechtert hat sich für einige Nutzer auch die Diktierfunktion, so häufen sich diesen Berichten zufolge die Fehlerkennungen im Gegensatz zu früheren Versionen.

CarPlay und Bluetooth als weitere Problemfelder

Weitere Problemfelder sind einmal mehr CarPlay sowie allgemein Bluetooth-Verbindungen im Auto. Dergleichen sind wir nach großen Systemaktualisierungen ja mittlerweile mehr oder weniger gewöhnt und oft müssen hier auch die Fahrzeughersteller oder Anbieter von Zubehör auf Softwareseite nachbessern, um die zuvor vorhandene Stabilität wieder zu gewährleisten.

In den uns vorliegenden Fehlerberichten ist nicht nur von fehlgeschlagenen oder immer wieder unterbrochenen Verbindungen die Rede, auch Siri hat in den Fahrzeugen mancher Nutzer ganz offensichtlich ihre Macken. Ein Beispiel hierfür ist eine Zuschrift von ifun.de-Leser Daniel, der sich über die wechselnde Qualität der Sprachwiedergabe von Siri in seinem VW Touran ärgert. Während Siri die Aufgabe an sich gut versteht, schwankt die Qualität der Sprachausgabe anschließend deutlich. So werde eine diktierte Mitteilung beispielsweise mit normaler Qualität vorgelesen, die Nachfrage „Soll ich die Nachricht versenden oder möchtest du sie anpassen“ klingt dann aber blechern und wie aus weiter Entfernung.