Wie es scheint, können wir in Kürze mit dem ersten fehlerbehebenden Update für iOS 16.1 rechnen. Ein Fehler in der aktuellen Implementierung von Apples Werbe-Schnittstelle SKAdNetwork lässt sich offenbar nur durch ein Software-Update korrigieren.

Schnelle Abhilfe versprochen iOS 16.1.1 bahnt sich an: Apple muss Fehler in Werbenetzwerk korrigieren

Insert

You are going to send email to