iOS 15.4 Release Candidate bereitet finale Freigabe vor

Unter der Bezeichnung iOS 15.4 liefert Apple in der kommenden Woche sein klassisches und gewöhnlich mit umfangreichen Neuerungen verbundenen Frühjahrs-Update aus. Die wohl bemerkenswerteste Erweiterung in diesem Zusammenhang betrifft allerdings nur Besitzer eines iPhone-Modells mit Face ID. Hier ist es fortan möglich, die Gesichtserkennung auch mit aufgesetzter Maske zu verwenden . Die Funktion ist nicht mit der bereits seit längerer Zeit verfügbaren Option zum Entsperren mit der Apple Watch zu verwechseln, „Face ID mit Mund-Nasen-Bedeckung“ erlaubt die Gesichtserkennung allein auf Basis des Bereichs um die Augen.

Apple hat noch keinen konkreten Termin für die offizielle Freigabe der neuen Betriebssystem-Versionen genannt. Mit Blick auf die für den 18. März angekündigte Verfügbarkeit der neuen Produkte gilt allerdings ein Termin spätestens in der nächsten Woche als gesichert – gut möglich, dass wir das Update gleich am Montag oder Dienstag angeboten bekommen.

