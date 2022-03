Frühjahrsfarben für iPhones, Hüllen und Apple-Watch-Armbänder

Apple läutet das Frühjahr nicht nur mit dem neuen iPhone SE ein, sondern bietet das iPhone 13 und das iPhone 13 Pro jetzt auch in neuen Gehäusefarben an. Beim iPhone 13 ergänzt ein dunkles Grün die bislang schon fünf verfügbaren Farboptionen, beim iPhone 13 Pro setzt Apple auf die neue Metallic-Farbvariante Alpingrün.

Die neuen iPhone-Farben stehen jeweils für beide Varianten von Apples Standard- und Pro-iPhones zur Verfügung und lassen sich wie das iPhone SE von Freitag an bestellen. Die Auslieferung beginnt dann eine Woche später am 18. März, von diesem Tag an sind die 13er-iPhones in den neuen Farben dann auch im Handel erhältlich.

Frühjahrsfarben auch für Apple-Zubehör

Begleitend dazu hat Apple auch seine traditionelle Zubehörs-Frühjahrskollektion an den Start gebracht. Sowohl die von Apple angebotenen Hüllen für die verschiedenen iPhone-Modelle als auch die offiziellen Armbänder für die Apple Watch sind in neuen Farbvarianten verfügbar. Bei den iPhone-Silikonhüllen hat Apple jetzt die neuen Farben Zitronenschale, Dunstblau, Eukalyptus und Nektarine im Programm.

Die Solo-Loop-Armbänder für die Apple Watch gibt es jetzt ebenfalls in Zitronenschale, Eukalyptus und Nektarine, statt dem Dunstblau setzt Apple hier aber auf ein helles Mineralgrün während es das klassische Sportarmband nun in Zitronenschale, Dunstblau und Signalgrün gibt. Auch für die teureren geflochtenen Solo-Loop-Armbänder hat sich Apple neue Farbvarianten ausgedacht und verkauft diese jetzt in Signalgrün, Flamingo und Polarstern. Beim Sport Loop stehen als neue Farbkombinationen Lavendelgrau/Blasslila, Nektarine/Pfingstrose, Hafermilch/Zitronenschale, Eisblau/Abyssblau und Mitternacht/Eukalyptus zur Verfügung.

Darüber hinaus gibt es auch die Nike- und Hermès-Armbänder für die Apple Watch in neuen Farbvarianten. So ist das Nike Sportarmband jetzt in einem Pinkton erhältlich und Hermès bietet seine zu Preisen zwischen 339 Euro und 569 Euro erhältlichen Luxus-Armbänder ebenfalls mit einer ganzen Palette an neuen Farboptionen an.

Apples neue iPhone-Farben im Video