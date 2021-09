Neu im Emoji-Standard: „schwangerer Mann“ und „schmelzendes Gesicht“

Mit der Verabschiedung von Version 14 der sogenannten Unicode Standards wurde in dieser Woche in Beton gegossen, was bislang ausschließlich in Entwurfsform vorlag.

Das für die Entwicklung des Schriftzeichen-Standards verantwortliche Unicode-Konsortium hat sich für die Finalisierung von Unicode 14 den 14. September ausgesucht und nun die neue Version des Standards ausgegeben, die sich zur Aufgabe gemacht hat alle Schriftzeichen und Zeichensysteme strukturiert zu erfassen.

Jetzt 3633 erfasste Emoji-Symbole

Zum Umfang des Unicode-Standards gehören seit 2010 auch die in Japan populär gewordenen Emoji-Symbole, die mittlerweile fester Teil des iPhone-Betriebssystems und für alle Nutzer weltweit verfügbar sind. Und wie sollte es anders sein: Auch Unicode 14 erweitert die vorhandenen Emoji-Symbole um neue Bildschriftzeichen, die Apple in den kommenden Monaten implementieren und in Einen der nächsten iOS 15-Updates verfügbar machen wird.

801 neue Variationen, 37 neue Symbole

Neben zahlreichen neuen Variationen, die durch das Kombinieren von Emojis oder das Anpassen von Hautfarben möglich werden, skizziert der neue Standard 37 komplett neue Emoji-Symbole. Dazu gehören etwa die neuen Standard-Smileys:

Schmelzendes Gesicht

Gesicht mit offenen Augen und Hand über dem Mund

Gesicht mit schielendem Auge

Salutierendes Gesicht

Gesicht mit gepunkteter Linie

Gesicht mit schrägem Mund

Gesicht mit zurückgehaltenen Tränen

Neue Gender-Optionen machen aus der schwangeren Frau eine schwangere Person, die konsequenterweise in beiden Geschlechtern zur Verfügung stehen wird und in der männlichen Variante wohl auch gut dazu dienen kann, das wohlige Gefühl nach einer ausgedehnten Mahlzeit zu verbildlichen.

Ebenfalls neu sind das „Nest mit Eiern“, das „leere Nest“, das „Gefäß“, die „Identifikationskarte“ und ein Emoji für den Begriff „schwache Batterie“. Darüber hinaus sind zudem neue Handzeichen geplant wie die „Herz-Hände“, die nach links, nach rechts, nach oben und nach unten weisende Hand.

Die Emojipedia hat einen umfassenden Blogeintrag zum Thema veröffentlicht.