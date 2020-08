iOS 14 Beta 4 inklusive Begegnungsaufzeichnung für Entwickler verfügbar

Apple bleibt im 2-Wochen-Takt und stellt neue Beta-Versionen von iOS 14 und iPadOS 14 für Entwickler zum Download bereit. Es ist davon auszugehen, dass am morgigen Mittwoch die aktualisierten Versionen für Teilnehmer am öffentlichen Beta-Programm folgen.

Das wichtigste Detail zuerst. Apples Kontaktprotokoll beziehungsweise die Funktion zur Begegnungsaufzeichnung steht mit der neuen, vierten Beta-Version jetzt zur Verfügung. Dem zufolge sollte sich die Corona-Warn-App auch mit der Software nutzen lassen.

Über weitere berichtenswerte Neuerungen in Verbindung mit der nun verfügbaren vierten Beta-Version ist bislang noch nichts bekannt. Ein Blick in Apples Release Notes zeigt, dass in erster Linie Fehler behoben wurden, so lässt sich jetzt beispielsweise auch 3D Touch auf Geräten mit iOS 14 nutzen.

Eine Übersicht der wichtigsten mit iOS 14 verbundenen Neuerungen haben wir bei der Ankündigung der Software zusammengestellt. Weitere Funktionen findet ihr hier zusammengefasst. Im Detail sind wir auf einige relevante Neuerungen von iOS 14, darunter auch die Widgets und der neue Home-Bildschirm. Eine Übersicht dieser Artikel lässt sich hier abrufen.