Apple Pay: MLP als neuester Partner mit im Boot

Der Finanzdienstleister MLP bietet seinen Kunden als neuester Apple-Partner von heute an die Möglichkeit, mit Apple Pay kontaktlos mit dem iPhone oder der Apple Watch zu bezahlen.

MLP wurde von Apple im Vorfeld nicht als Partner angekündigt. Dementsprechend findet sich der Eintrag auch noch nicht auf den Webseiten des Herstellers. MLP zufolge lässt sich der Dienst in Verbindung mit der MLP Mastercard, der MLP Mastercard Platinum oder der MLP Debit Mastercard für Studenten nutzen.

MLP stellt seinen Kunden ab heute Apple Pay zur Verfügung. Die sichere und geschützte kontaktlose Bezahlweise bietet für MLP Kunden etliche Vorteile. So müssen sie ihre Zahlungskarte nicht in fremde Hände geben, nicht die Schaltflächen des Kartenterminals berühren oder mit Bargeld hantieren. Die Leistungsfähigkeit des iPhones garantiert zudem, dass jede Transaktion geschützt ist.

Apple Pay mit der Sparkassen-Karte kommt bald

An dieser Stelle wollen wir auch nochmal auf die Ankündigung verweisen, dass Apple Pay mit der Sparkassen-Karte noch in diesem Sommer verfügbar sein wird. Die Sparkassen haben auf unseren Vorabbericht diesbezüglich mit einer offiziellen Verlautbarung nachgezogen, mittlerweile werben auch die einzelnen Mitglieder des Verbunds gleichlautend. Mit Blick auf die uns aus Sparkassen- und Apple-Kreisen vorliegenden Informationen erwarten wir eine Freischaltung noch in diesem Monat.