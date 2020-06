iOS 13.6 Beta 3: Apple bereitet CarKey und weitere Funktionen vor

Apple versorgt Entwickler mit neuen Versionen seiner Betriebssysteme. Großartige Neuerungen dürft ihr allerdings nicht erwarten. Vielmehr handelt es sich um Fehlerbehebungen verbunden mit dem Anspruch, iOS 13.6 möglichst zeitnah an den Start zu bringen.

Die zumindest in unseren Leserkreisen meist diskutierte Neuerung in Verbindung mit iOS 13.6 ist die Vorbereitung von Apples CarKey. Der digitale Autoschlüssel startet exklusiv in Zusammenarbeit mit BMW, wir haben bereits ausführlich über Hintergrund und kompatible Modelle informiert.

Für alle Nutzer interessant sind darüber hinaus die in den ersten Beta-Versionen neu hinzugekommenen Neuerungen im Bereich Health, Apple News+ und Updates, wenngleich wir in Deutschland zunächst wohl nur zum Teil hiervon profitieren werden.

Darüber hinaus liegt es zumindest im Bereich des Möglichen, dass Apple mit iOS 13.6 den Weg für die Girocard bei Apple Pay bereitet. Wir konnten euch bereits vorab darüber informieren, dass die Sparkassen ihrerseits wohl ihre Hausaufgaben abgeschlossen haben und nun auf den Startschuss durch den iPhone-Hersteller warten.

iOS 13.6 kommt natürlich im Verbund mit iPadOS 13.6. Darüber hinaus hat Apple auch neue Beta-Versionen von watchOS 6.2.8, tvOS 13.4.8 und macOS 10.15.6 an Entwickler verteilt.