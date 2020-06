iOS 13.6: Beta zeigt drei neue Funktionen

Am gestrigen Dienstagabend hat Apple die zweite Vorabversion des nächsten und voraussichtlich letzten iOS 13-Updates freigegeben.

Ausgabe 13.6 – übrigens die in der Geschichte des mobilen Betriebssystems größte Punkt-Aktualisierung – bringt drei kleine Neuerungen mit, von denen zwei voraussichtlich zuerst amerikanischen Anwendern zur Verfügung stehen werden.

Symptome in der Health-App

So besitzt die Health-App nun einen Datenbereich, der Krankheits-Symptome aufnehmen und sichern kann. Diese können nicht nur in Art sondern auch in Intensität registriert werden und ergänzen Apples Menstruations-Logbuch, das mit einem ähnlichen Tagebuch-Ansatz antritt.

Audio-Ausgabe für Apple News+

Für Apples hierzulande noch immer nicht erhältliches Nachrichten-Abo Apple News+ hat iOS 13.6 eine neue Audio-Option vorgesehen, die das Hören von Nachrichten-Inhalten möglich machen soll.

Offenbar plant Apple ausgewählte Artikel-Inhalte vorlesen zu lassen und bereitet die Benutzeroberfläche für den Zugriff auf die gesprochenen Inhalte vor.

Automatische Updates

Was die automatischen System-Aktualisierungen angeht, hat Apple in den Einstellungen nun einen neuen Schalter abgelegt, der die Update-Präferenzen zweiteilt.

So lässt sich fortan sowohl wählen, ob neue iOS-Update automatisch geladen werden als auch installiert werden sollen.