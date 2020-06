Digital CarKey startet mit iOS 13.6: Diese BMW-Modelle sind kompatibel

Vergangene Woche haben wir bereits über die anstehende CarKey-Einführung berichtet. Wie geplant hat Apple die Kooperation mit BMW im Rahmen der Vorstellung von iOS 14 offiziell bekanntgegeben, dies war dann gleichzeitig auch der Startschuss für ausführliche Werbeaktivitäten seitens BMW. Unter der Überschrift „BMW Digital Key: iPhone als Autoschlüssel“ hat der Automobilhersteller nun alle relevanten Eckdaten und Informationen zu dem Projekt veröffentlicht.

Als weltweit erste Automarke bietet BMW in Zusammenarbeit mit Apple seinen Kunden einen digitalen Car Key auf dem iPhone an: In Zukunft können Sie auf einem kompatiblen iPhone einen Autoschlüssel einrichten und auf Wunsch sogar bis zu fünf Freunde einladen, diesen mitzunutzen.