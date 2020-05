iOS 13.5 ist da: Das sind die Neuerungen

Was Apple nun als iOS 13.5 zum Download anbietet, startetet eigentlich mit der Versionsnummer iOS 13.4.5 in die Testphase und sollte initial nur eine Handvoll kleinerer Probleme beheben – dann brachte das Coronavirus die Welt gehörig aus dem Tritt.

In der Folge haben wir es heute mit einem substanziellen Update zu tun, das übrigens erstmals in der Geschichte des iPhones für eine X.5-Versionsnummer sorgt.

Technology can help health officials rapidly tell someone they may have been exposed to COVID-19. Today the Exposure Notification API we created with @Google is available to help public health agencies make their COVID-19 apps effective while protecting user privacy.

— Tim Cook (@tim_cook) May 20, 2020