Beobachtungen erfassen und Wissen teilen
iNaturalist: Natur entdecken, Arten bestimmen, Daten spenden
Mit der App iNaturalist können Nutzer Pflanzen, Tiere und Pilze mit dem Smartphone bestimmen und gleichzeitig einen Beitrag zur Forschung leisten. Die Anwendung kombiniert KI-basierte Artvorschläge mit einer Nachprüfung durch eine globale Gemeinschaft aus Naturinteressierten.
Beobachtungen lassen sich direkt per Kamera festhalten oder nachträglich aus der Mediathek importieren. Die so gesammelten Daten fließen in wissenschaftliche Projekte ein, die dem Schutz der Artenvielfalt dienen.
Neben der individuellen Bestimmung ermöglicht die App auch den Austausch mit anderen Nutzerinnen und Nutzern. iNaturalist versteht sich als Plattform für gemeinschaftliches Lernen und als Werkzeug zur Dokumentation von Artenvorkommen weltweit. Die Anwendung ist kostenlos, erfordert keine Anmeldung und steht für alle Geräte auf denen mindestens iOS 15.1 installiert ist zum Download im App Store zur Verfügung.
Entwickler: iNaturalist
Laden
Ergänzende Apps für Naturfreunde
iNaturalist ist nicht allein. Wer sich gezielt auf Pflanzen oder Vogelarten konzentrieren möchte, findet ergänzende Alternativen. Die App Flora Incognita, ein Projekt der TU Ilmenau und des Max-Planck-Instituts, eignet sich besonders zur Pflanzenbestimmung. Seit Version 3.5 unterstützt sie auch einen Offline-Modus, mit dem sich Beobachtungen unterwegs erfassen und später analysieren lassen. Auch hier fließen die gesammelten Daten anonymisiert in wissenschaftliche Auswertungen ein.
Entwickler: Patrick Maeder
Laden
Für Vogelstimmen bieten sich gleich zwei kostenfreie Lösungen an. BirdNET, entwickelt an der TU Chemnitz, analysiert Audioaufnahmen und erkennt automatisch mehr als 3.000 Vogelarten. Merlin Bird ID hingegen scannt die akustische Umgebung in Echtzeit und liefert direkte Vorschläge zur Art. Die App arbeitet auf Wunsch mit regionalen Vogelpaketen, die Detailinformationen zu häufig vorkommenden Arten enthalten.
Entwickler: Stefan Kahl
Laden
Alle genannten Anwendungen zeichnen sich durch ihren gemeinnützigen Anspruch aus und fördern im besten Fall nicht nur das persönliche Naturverständnis, sondern tragen auch dazu bei, die biologische Vielfalt langfristig zu dokumentieren und zu bewahren.
Entwickler: Cornell University
Laden
Tolle Apps. Kann ich bestätigen. Und dabei etwas über die Natur zu erfahren, kann nicht verkehrt sein.
Mach bei iNaturalist schon lange mit. Noch der Hinweis, dass es auch iNaturalist Classic gibt, welche von den App Seek ergänzt wird. Es gibt dort eine Übersichtsseite, was welche App macht….
Ich verwende lieber Obsidentify. Kann aber nicht wirklich sagen welche App die Beste ist.
Muss ich mal ausprobieren. Ich habe Kaninchen und habe mich bisher nie getraut, Pflanzen und Wiese zu pflücken weil ich Sorge vor giftigen Pflanzen habe.
Obsidentify wäre auch noch erwähnenswert