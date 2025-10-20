iNaturalist: Natur entdecken, Arten bestimmen, Daten spenden

Mit der App iNaturalist können Nutzer Pflanzen, Tiere und Pilze mit dem Smartphone bestimmen und gleichzeitig einen Beitrag zur Forschung leisten. Die Anwendung kombiniert KI-basierte Artvorschläge mit einer Nachprüfung durch eine globale Gemeinschaft aus Naturinteressierten.

Beobachtungen lassen sich direkt per Kamera festhalten oder nachträglich aus der Mediathek importieren. Die so gesammelten Daten fließen in wissenschaftliche Projekte ein, die dem Schutz der Artenvielfalt dienen.

Neben der individuellen Bestimmung ermöglicht die App auch den Austausch mit anderen Nutzerinnen und Nutzern. iNaturalist versteht sich als Plattform für gemeinschaftliches Lernen und als Werkzeug zur Dokumentation von Artenvorkommen weltweit. Die Anwendung ist kostenlos, erfordert keine Anmeldung und steht für alle Geräte auf denen mindestens iOS 15.1 installiert ist zum Download im App Store zur Verfügung.

Ergänzende Apps für Naturfreunde

iNaturalist ist nicht allein. Wer sich gezielt auf Pflanzen oder Vogelarten konzentrieren möchte, findet ergänzende Alternativen. Die App Flora Incognita, ein Projekt der TU Ilmenau und des Max-Planck-Instituts, eignet sich besonders zur Pflanzenbestimmung. Seit Version 3.5 unterstützt sie auch einen Offline-Modus, mit dem sich Beobachtungen unterwegs erfassen und später analysieren lassen. Auch hier fließen die gesammelten Daten anonymisiert in wissenschaftliche Auswertungen ein.

Für Vogelstimmen bieten sich gleich zwei kostenfreie Lösungen an. BirdNET, entwickelt an der TU Chemnitz, analysiert Audioaufnahmen und erkennt automatisch mehr als 3.000 Vogelarten. Merlin Bird ID hingegen scannt die akustische Umgebung in Echtzeit und liefert direkte Vorschläge zur Art. Die App arbeitet auf Wunsch mit regionalen Vogelpaketen, die Detailinformationen zu häufig vorkommenden Arten enthalten.

Alle genannten Anwendungen zeichnen sich durch ihren gemeinnützigen Anspruch aus und fördern im besten Fall nicht nur das persönliche Naturverständnis, sondern tragen auch dazu bei, die biologische Vielfalt langfristig zu dokumentieren und zu bewahren.