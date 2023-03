Pflanzenbestimmung: Flora Incognita jetzt mit Offline-Modus

So lässt sich Flora Incognita kostenlos laden und nutzen, verzichtet auf die Einblendung von Reklame und und macht selbst die Erstellung eines Nutzerkontos optional. So können neue Anwender beim Erststart der iPhone-App auswählen, ob sie die App lieber als Gast nutzen, oder ihre Beobachtungen einem Nutzerkonto zuordnen möchten, damit auf diese von mehreren Endgeräte zugegriffen werden kann.

Insert

You are going to send email to