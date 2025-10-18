25-Watt-Autohalterung von ESR: Mit Rabattcode erstmals günstiger

Der Zubehörhersteller ESR bietet seit wenigen Tagen eine neue MagSafe-Autohalterung mit induktiver Ladefunktion an, die sich vor allem an Nutzer aktueller iPhone-Modelle richtet. Das Modell unterstützt den neuen Qi2.2-Ladestandard und ermöglicht damit eine Ladeleistung von bis zu 25 Watt.



Der Aktionscode YS9QNRAT reduziert den Preis um 12 Euro

Diese Leistung steht allerdings nur für aktuelle iPhone-Modelle zur Verfügung. Unterstützt werden alle Geräte der iPhone-17-Reihe sowie das iPhone 16 Pro Max und das iPhone 16 plus. Reguläre iPhone 16 und alle iPhone 15-Modelle laden hier nur mit maximal 15 Watt. Das Gerät verfügt über eine aktive Kühlung, die mithilfe der sogenannten CryoBoost-Technologie für eine stabile Ladeleistung auch bei längerer Nutzung und an warmen Tagen sorgen soll.

ESR kombiniert den magnetischen Ladepuck mit einer flexiblen Halterung, die sich per Kugelgelenk ausrichten lässt. Der eigentliche Befestigungsarm wird an der Lüftungsschiene des Fahrzeugs angebracht, kann aber so eingestellt werden, dass das iPhone nicht direkt im Luftstrom hängt.

Dank flexibler Befestigung nicht direkt im Luftstrom

Damit soll verhindert werden, dass das Gerät im Winter dauerhaft warmer Luft ausgesetzt ist. Die Arretierung erfolgt über ein Stellrad, das die Halterung an Ort und Stelle hält. Auf der Unterseite des Ladepucks befindet sich ein USB-C-Anschluss zur Stromversorgung. Im Lieferumfang enthalten sind ein passender 12-Volt-Adapter sowie ein USB-C-Kabel.

Kabel und 12-Volt-Stecker ist mit im Lieferumfang

Erste Rabattaktion seit Markteinführung

Die Autohalterung ist wie gesagt erst seit wenigen Tagen regulär im Handel erhältlich. Heute wurde die vergleichsweise sportliche Preis erstmals im Rahmen einer Rabattaktion reduziert. Mit dem Aktionscode YS9QNRAT lässt sich der Listenpreis um 20 Prozent senken. Damit reduziert sich der Preis von rund 60 auf nur noch 48 Euro. Die Aktion ist vor wenigen Minuten angelaufen und noch bis zum 19. November erhältlich.

Das Drehrad arretiert die Klammer an den Lüfterlamellen

Die ESR-Halterung richtet sich besonders an Nutzer von drahtlosem CarPlay, die ihr iPhone im Fahrzeug gelegentlich kabellos laden möchten, ohne es zwingend mit einem Kabel verbinden zu müssen. Dank der magnetischen Ausrichtung und der stabilen Halterung bietet das Modell eine komfortable Lösung für den Alltagseinsatz. ESR gehört derzeit zu den wenigen Anbietern, die den neuen Qi2.2-Standard mit voller 25-Watt-Unterstützung bereits ausgeliefert haben.