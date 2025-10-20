App fürs Netzteil: Anker bringt steuerbares 160-Watt-Ladegerät

Mit dem Anker Prime 160W bringt der Zubehöranbieter Anker erstmals ein USB-C-Netzteil mit begleitender App-Integration und Touch-Bedienung auf den Markt. Das neue Ladegerät liefert bis zu 160 Watt Gesamtleistung über drei USB-C-Ports und erlaubt dabei eine flexible Steuerung der Ladeleistung direkt am Gerät oder per Bluetooth-Verbindung zur Anker-App.

Diese bietet zusätzlich zu den drei voreingestellten Lademodi sieben individuell konfigurierbare Profile sowie Optionen zur Anpassung von Bildschirmhelligkeit, Sprache und Ruhemodus des Displays.

Das integrierte Smart-Display lässt sich per Fingertipp drehen und zeigt in Echtzeit die Leistungsabgabe pro Port sowie Temperaturdaten an. Eine neue Version des ActiveShield-Systems misst laut Hersteller bis zu zehn Millionen Temperaturpunkte täglich und soll so eine gleichmäßige Wärmeverteilung und sicheren Betrieb gewährleisten.

Kompaktgehäuse mit hoher Einzelleistung

Das Netzteil erreicht eine Leistungsdichte von 1,35 Watt pro Kubikzentimeter und fällt dabei laut Hersteller 43 Prozent kleiner aus als das Apple-Netzteil mit 140 Watt. Dennoch liefert es an einem einzelnen USB-C-Port die volle 140-Watt-Leistung, ausreichend für schnelles Laden eines MacBook Pro mit 16 Zoll von null auf 50 Prozent in rund 25 Minuten.

Bei Nutzung mehrerer Ports kann die Leistung dynamisch verteilt werden, etwa mit 140 Watt für ein Notebook und je 35 Watt für Tablet und Smartphone.

Der Marktstart des Anker Prime Ladegeräts erfolgt am heutigen Montag. Die Preisempfehlung liegt bei 129 Euro. Das Netzteil verfügt über drei USB-C-Anschlüsse mit dynamischer Leistungsverteilung. Es misst 71 × 63 × 31 Millimeter, wiegt rund 320 Gramm und bietet ein drehbares Display zur Anzeige von Leistung, Temperatur und Betriebsmodus. Die Verbindung zur App erfolgt per Bluetooth.