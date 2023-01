In-Ears oder Hörgeräte? Sennheisers neue Conversation Clear Plus

Dass viele der eigentlich im Musik-Bereich beheimateten Ohrhörer-Anbieter langsam aber beständig immer näher in die hochspezialisierte Welt der Hörgeräte-Anbieter vorrücken, beobachten wir schon eine ganze Weile.

SoundCore bietet erste Ohrhörer mit individuellen Profilen an. Apples AirPods lassen sich an zuvor aufgenommene Audiogramme anpassen und können leichte Hörverluste schon problemlos ausgleichen. Das iPhone selbst kann in komplizierten Hörsituation als externes Mikrofon dienen.

Stimmen deutlicher hören: Konversationsverstärkung für AirPods Pro

„sprachunterstützende Wearables“

Mit den neuen Conversation Clear Plus des Audio-Anbieters Sennheiser verschwimmt die Grenze zwischen Bluetooth-Ohrhörer und Medizinprodukt nun noch ein wenig mehr. So positioniert Sennheiser seine True Wireless Ohrhörer direkt zum Marktstart als „sprachunterstützende Wearables“, die nicht nur über eine hervorragende Audiowiedergabe und eine automatische Geräuschunterdrückung verfügen sollen, sondern sich zudem auch um eine deutliche Verbesserung der Sprachqualität kümmern wollen.

Conversation Clear Plus

Den Hörgeräteakustiker, der echte Hörgeräte in längeren Sitzungen anpasst, ersetzt Sennheiser durch eine Kompagnon-App, mit deren Hilfe sich die Conversation Clear Plus einrichten und an die persönliche Situation anpassen lassen.

Preislich sind die Conversation Clear Plus mit ihrem Verkaufspreis von 849 Euro allerdings nicht besonders weit von dem Betrag entfernt, der bei einer Hörgeräteversorgung locker als Eigenbeteiligung zusätzlich zum Festbetrag der Krankenkassen anfallen kann. Dafür sehen die Bluetooth-Ohrhörer nicht nach Hörgerät aus.

Im Dauerbetrieb mit einer Akkulaufzeit von 9 Stunden ausgestattet, kommen die Conversation Clear Plus mit dem zusätzlichen Ladecase auf eine Gesamtlaufzeit von 27 Stunden und dürften den Weg für weitere Produkte im Niemandsland zwischen Hörgerät und In-Ear-Ohrhörern frei machen.

Die Conversation Clear Plus starten am 20. Januar in den Markt.