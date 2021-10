AirPods Pro: Transparenzmodus jetzt mit Konversationsverstärkung

Sollte die Funktion grundsätzlich interessant für euch sein, dann schaut euch noch mal unseren Bericht über das Einspielen eigener Audiogramme mit Hilfe der Mimi-App an. Hier kann die Kopfhörer-Ausgabe bestmöglich an bereits vorhandene Hör-Einschränkungen angepasst werden:

Was initial nicht aufgefallen war: Die zur WWDC-Entwicklerkonferenz angekündigte Konversationsverstärkung lässt sich in den iPhone-Einstellungen jetzt für den Transparenzmodus der AirPods Pro aktivieren. Damit verstärken die AirPods Pro die Stimmen eurer Gesprächspartner und können bei sich einstellenden bzw. schon vorhandenen Hörverlusten für deutliche Erleichterungen in schwierigen Gesprächssituationen sorgen.

Besitzer der beiden Kopfhörer-Modelle können sich fortan Informieren lassen, wenn iPhone und Kopf- bzw. Ohrhörer voneinander getrennt werden, um so dem versehentlichen Verlust vorzubeugen. Neu ist zudem die Möglichkeit unterstützte AirPods in den „Verloren“-Modus zu versetzen. Dies verhindert, dass eure Kopfhörer mit anderen Geräten verbunden werden können und informiert Finder der Ohrhörer über Kontaktinformationen und Rückgabemöglichkeiten.

