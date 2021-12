Konversationsverstärkung für AirPods Pro: Einschalten und Stimmen deutlicher hören

Voraussetzung dafür ist, dass in der Health-App relativ aktuelle Hörtest-Ergebnisse in Form eines sogenannten Audiogramms hinterlegt sind. Ist dies der Fall, kann die Audioausgabe im Bereich Einstellungen > Bedienungshilfen > Audio/Visuell > Kopfhörer-Anpassungen so konfiguriert werden, dass das hinterlegte Ton-Audiogramm berücksichtigt wird. Hier müsst ihr lediglich die Option „Eigene Audiokonfiguration“ wählen.

Was viele Anwender nicht auf dem Schirm haben: Neben der nicht personalisierten Konversationsverstärkung, die sich schlicht auf Sprache fokussiert, eure persönlichen Bedürfnisse dabei aber nicht berücksichtigt, gibt es auch die Möglichkeit das iPhone mit den eigenen Hörverlaufskurven zu füttern und die Audio-Ausgabe an diese anzupassen.

Apples Support-Team hat der Hörfunktion kürzlich ein neues „Gewusst wie“-Video spendiert und erinnert damit an die Funktion, die Apple in den Hilfe-Artikel #HT211218 („Audiopegel der Kopfhörer auf deinem iPhone oder iPad anpassen“) im Detail erklärt.

