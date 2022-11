Studie: AirPods Pro laufen Hörgeräten den Rang ab

Angesichts der geringen Prävalenz der Nutzung von Hörgeräten bei Menschen mit Hörverlust aufgrund der hohen Kosten und der sozialen Stigmatisierung können persönliche Hörverstärkungsprodukte (PSAPs) als Alternativen mit angemessenem Hörausgleich und besserer Zugänglichkeit dienen. Diese Studie untersuchte die elektroakustischen Eigenschaften von Hörgeräten und ausgewählten Smartphone-Kopfhörern, insbesondere AirPods, als PSAPs und verglich die Hörleistung von Erwachsenen mit leichtem bis mittelschwerem Hörverlust, wenn sie mit jedem Hörgerät unterstützt wurden. Unsere Ergebnisse zeigten, dass die AirPods Pro vier von fünf PSAP-Standards erfüllten. Es wurden keine signifikanten Unterschiede in der Sprachwahrnehmung zwischen AirPods Pro und Hörgeräten in Ruhe, aber nicht bei Hintergrundgeräuschen festgestellt. Die AirPods Pro haben das Potenzial, ein Hörgerät für Erwachsene mit leichtem bis mittlerem Hörverlust zu sein. Weitere Forschung ist erforderlich, um die Sicherheit und Machbarkeit der Verwendung von Kopfhörern in Verbindung mit anderen Smartphones als PSAPs zu untersuchen.

Ganz vorne mit dabei: Die AirPods Pro von Apple, die viele Hörfunktionen mitbringen, für die in den zurückliegenden Jahren noch ausnahmslos verschreibungspflichtige Hörgeräte vorausgesetzt wurden. Etwa die Anpassung der Audiowiedergabe an bereits vorhandene Hörverluste.

Die Versorgung mit Hörgeräten ist ein intransparenter Prozess, der die betroffenen Probanden im besten Fall zwar mit hocheffektiven Hörhilfen ausstattet, diesen aber so gut wie keine Einflussmöglichkeiten auf deren Performance in die Hand drückt, sondern dazu anhält sich bei Veränderungen des Hörvermögens immer wieder neu beim Akustiker vorzustellen, der seinerseits das Monopol auf die Grundeinstellung der Hörgeräte hält.

Insert

You are going to send email to