WhatsApp: Neue Funktion umgeht Internetsperren

Die Anbieter des Kurznachrichtendienstes WhatsApp haben dem beliebten Messenger zum Jahresauftakt eine neue Funktion gegen Internetsperren spendiert, die nicht wie sonst oft üblich schrittweise, sondern direkt weltweit freigegeben wurde und jetzt in den WhatsApp-Einstellungen zur Verfügung steht.

We continue to fight for your right to communicate freely and privately.

Now, when connecting to WhatsApp directly is not possible, you can stay connected around the world through a server set up by volunteers and organizations dedicated to helping others communicate freely.

— WhatsApp (@WhatsApp) January 5, 2023