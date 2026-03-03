Die Anker-Tochter Eufy hat mit dem Modell Eufy C15 einen neuen Mähroboter angekündigt. Das Gerät soll das bisherige Angebot in diesem Bereich nach unten abrunden und im Wesentlichen auf die gleiche Technologie wie die seit vergangenem Jahr erhältlichen Modelle E15 und E18 setzen.

Die Markteinführung des Eufy C15 soll im Frühjahr stattfinden. Mit konkreten Details hält sich der Hersteller derzeit noch zurück. Insbesondere mit Blick auf die technischen Unterschiede zu den bereits verfügbaren Modellen bleiben somit vorerst ein paar Fragen offen. Der Ankündigung zufolge setzt das neue Modell jedoch auf die gleichen Basistechnologien und navigiert ebenfalls kamerabasiert komplett ohne Begrenzungsdrähte.

Intelligent und ohne Begrenzungsdraht

Wie die größeren Modelle soll auch der Eufy C15 mithilfe von KI Haustiere, Menschen und Hindernisse erkennen, diese intelligent vermeiden und präzise, fortwährend optimierte Mähpfade erzeugen.

Der neueste Mähroboter im Sortiment von Anker ist besonders für kleinere Gärten mit bis zu 500 Quadratmetern Fläche und maximal 32 Prozent Steigung ausgelegt. Als offizieller Verkaufspreis wird 899 Euro genannt. Wer eine Garage dazu haben will, muss 100 Euro mehr berappen.

Sonderangebote für E15 und E18

Falls ihr über den Kauf nachdenkt, solltet ihr allerdings auch einen Blick auf die aktuellen Sonderangebote von Eufy werfen. Die leistungsfähigeren Modelle E15 und E18 sind vorübergehend mit jeweils 500 Euro Preisnachlass erhältlich.

Bei beiden Geräten ist eine überdachte Ladestation im Preis inbegriffen. Der für eine Rasenfläche von bis zu 800 Quadratmetern ausgelegte Eufy E15 ist im Rahmen der Sonderaktion zum Preis von 999 Euro erhältlich und für den für Rasenflächen bis 1.200 Quadratmeter konzipierten Eufy E18 bezahlt man vorübergehend nur 1.299 Euro.

Ohne alle Details zu der kommenden Neuvorstellung zu kennen, dürfte man beim E15 mehr Leistung fürs gleiche Geld bekommen. Wir haben den Mäher im vergangenen Jahr ausgiebig und mit positivem Ergebnis getestet: