Fast 100 Zwischenfälle im vergangenen Jahr
Immer mehr Powerbank-Zwischenfälle: Airlines verschärfen Regeln
Flugreisende müssen sich erneut auf strengere Vorgaben für tragbare Ladegeräte einstellen. Hintergrund ist eine steigende Zahl gemeldeter Zwischenfälle mit Lithium-Batterien in Flugzeugen. Nach Angaben der US-Luftfahrtbehörde wurden im Jahr 2025 insgesamt 97 Vorfälle registriert.
Im vergangenen Jahr wurden in China etliche Zusatzakkus konfisziert
Immer mehr registrierte Zwischenfälle
Smartphones, Tablets, Notebooks und zusätzliche Powerbanks gehören für viele Passagiere zur Standardausstattung.
Besonders auffällig ist der Anstieg bei tragbaren Ladegeräten. Branchenbeobachter berichten von einem deutlichen Zuwachs entsprechender Vorfälle innerhalb eines Jahres. Die Ursache liegt häufig in beschädigten oder minderwertigen Batterien, die sich überhitzen und im Extremfall entzünden können.
Neue Regeln für Passagiere und Airlines
Erste US-Fluggesellschaften reagieren nun mit konkreten Einschränkungen. Nach Angaben der Nachrichtenagentur AP plant die US-Airline Southwest, künftig nur noch eine Powerbank pro Passagier zuzulassen. Zudem dürfen diese weder im aufgegebenen Gepäck noch in den Gepäckfächern über den Sitzen verstaut werden. Stattdessen sollen sie griffbereit bleiben, damit das Kabinenpersonal im Notfall schnell eingreifen kann. Bereits heute gilt auf vielen Flügen die Vorgabe, Ladegeräte während der Nutzung sichtbar zu halten.
Zum Vergleich: Die Lufthansa gestattet derzeit noch zwei Powerbanks pro Fluggast mit einer Leistungsbeschränkung von maximal 100 Wh oder 2 g LC pro Powerbank.
Für den Ernstfall sind Flugzeuge mit spezieller Ausrüstung ausgestattet. Dazu zählen hitzebeständige Taschen und Schutzhandschuhe, mit denen überhitzte Geräte isoliert werden können. Experten aus der Luftfahrt bewerten die neuen Maßnahmen als sinnvollen Schritt. Auch wenn die Zahl der Vorfälle im Verhältnis zum weltweiten Flugverkehr gering ist, können einzelne Ereignisse schwerwiegende Folgen haben.
Parallel arbeiten erste Airlines daran, die Nutzung von Powerbanks durch eine bessere Ausstattung der Sitze mit Stromanschlüssen weniger notwendig zu machen.
Einfach mal den Temu Schrott verbieten, dann klappst auch mit dem Flugzeug.
Ja, bin letztens mit nem Flugzeug geflogen, bei dem die Sitze von Temu waren. Ging gar nicht und hat furchtbar nach Chemie gerochen.
Warum denn? Als Kunde kannst Du bei Powerbanks auf das chinesische 3C-Siegel achten. Das ist ähnlich zu unserem CE-Siegel, hat aber den Vorteil, dass Du eine Datenbank checken kannst und siehst ob es dort wirklich zertifiziert wurde…
Diese Powerbanks erfüllen dann auch strikte Regeln zur Sicherheit, von verstärkten USB-Anschlüssen über Überhitzungsschutz bis hin zu schlecht brennbaren Gehäusen usw. und diese Dinge werden getestet und nicht nur ein Label drauf geklebt.
Also anstatt zu meckern, vielleicht vorher besser informieren und die Möglichkeiten, die Du als Kunde hast, besser nutzen. Dann klappt es auch mit einem Einkauf beim Chinesen…
Dann auch u.a.die Firma Anker verbieten, die schon mehrfach Rückrufaktionen starten musste? Bei den Millarden von Powerbanks und deren unsanften Handhabung lassen sich solche Fälle nie ganz ausschließen.
Na ja… hier auf iFun werden ja auch oft Powerbanks zweifelhafter Herkunft „getestet“ die zudem zu Schleuderpreisen vertickt werden. Ich würde mir nie irgendeinen Billigschrott kaufen.
Also nur noch Powerbanks von namhaften Anbietern wie Anker? ;-)
Die Zellen kommen häufig ohnehin von den gleichen Zulieferern: https://www.iphone-ticker.de/anker-ruft-powerbank-mit-festinstalliertem-usb-c-kabel-zurueck-242323/
Oh, Oh Sigurd,
Bei dieser Kritik wird ifun deinen Kommentar womöglich löschen.
ifun ist doch nicht Tagesspiegel…..
Sie werden in deutschen Shops, wie Amazon, Otto etc. angeboten und verkauft. Alle haben ein CE Zeichen. Produktionsfehler oder schwarze Schafe sind immer dabei.
Ifun hat da keine Aktien dran!
Zudem gibt es auch Handhabungsfehler des Benutzers.
ALLE PowerBänke werden übrigens in China gefertigt…
Ich verkaufe Dir meine HOCHWERTIGE PowerBank für 400 Euro. Meld Dich!
„Tragbare Ladegeräte“ – Powerbanks….
Hier geht es ja lustig hin und her mit den Begriffen.
Sind Ladestecker bzw. Netzadapter auch tragbare Ladegeräte?
Das stört mich an diesem Beitrag auch extrem. Es ist schlicht falsch.
Kein Wunder wenn jeder Dulli für 3,50€ Powerbanks bei AliExpress und Temu bestellt. Für mich nicht nachvollziehbar, wie jemand sowas freiwillig in die eigenen vier Wände nimmt. Hier muss definitiv mehr Aufklärung betrieben werden!
+1
So sieht es aus!
Ich versteh auch nicht warum Leute bei powerbanks und Ladegeräte das billigste nehmen.
Machen die billig Hersteller auch Rückrufe? Nein.
Deshalb bleibe ich bei Anker.
Genau, Anker hat ja noch nie mit einem ähnlichen Problem zu kämpfen gehabt und „Edelpowerbanks“ zurückgerufen….
+1
Oh ja. Ein Glück sind namenhafte Hersteller wie Anker grundsätzlich davor geschützt.
Oder gab es da etwa Meldungen dass gerade diese teuren Powerbanks in letzter Zeit überhitzten?
Siehe meinen Kommentar oben, hier versuche ich ein wenig Aufklärung zu leisten. Es gibt nämlich eine Lösung für dieses Problem aber da muss halt auch der Kunde mitdenken und sich ein wenig um eigene Aufklärung bemühen.
Mich nervt die Lufthansa- Tabelle: Warum unterscheidet man zwischen „verboten“ und „Kreuz“? Da wäre es konsequenter gewesen, statt Text auch ein Kreuz (oder zwei) zu spendieren. Ja ich weiß, bin etwas picky, sorry.
Weil die roten Kreuze dort angegeben sind, wie die Produkte NICHT generell verboten sind, sondern nur nicht im aufgegebenen Gepäck mitgenommen werden dürfen. In der Kabine sind sie ja erlaubt, also nicht verboten.
Und ja, du bist „picky“.
Ich heisse zufällig ebenfalls Frank, bin aber ein anderer. Der erste Frank ist vielleicht picky, aber er hat recht und mir fiel es ebenfalls auf. Das rote Kreuz hat schlicht und ausschliesslich die Bedeutung „verboten“, und so hätte man entweder das Wort „verboten“ oder das rote Kreuz einheitlich verwenden können. Man versteht die Tabelle zwar auch so problemlos, aber wer die Tabelle erstellt hat, hat einfach kein Auge für Einheitlichkeit gehabt.
Ich kann auf Anhieb nichts finden. Wie sieht es im Vergleich mit sonstigen mobilen Geräten aus?
Wie wäre es mit Lipo-Bacs (Feuer hemmende Akkutaachen) als Pflicht bei Flügen? Das würde wertvolle Zeit zum bei einem Durchstünden bringen.
Lies mal den Artikel ;-)
Eine Powerbank ist ja nicht unbedingt für den Flug notwendig. Ich würde eine Powerbank auch am Ziel verwenden wollen. Und deshalb muß diese Powerbank ja auch dort hin transportiert werden. Und wie transportiert man eine Powerbank richtig? Ich würde sie lieber im Handgepäck transportieren wollen, schon alleine wegen dem Kabinendruck und der Temperatur.
Wie sieht es mit Notebooks aus? Es gibt z. B. Notebooks mit zwei Akkus. Andere Notebooks haben fest verbaute Akkus.
Und wenn es an den Sitzen Ladebuchsen gibt, läuft man dann nicht auch Gefahr, daß beim Laden ein Gerät überhitzt?
Lithium-Ionen Akkus müssen im Handgepäck transportiert werden.
Und ja, u.U. benötigt man eine Powerbank, vorallem bei Langstreckenflügen, da ich icht nur einmal auf einem Sitz gesessen habe, an dem die (langsame) USB Ladebuchse defekt war.
Ich habe seit Jahren eine feuerfeste Tasche für Akkus und Powerbank
Wer schon mal erlebt hat was so ein Akku anrichten kann wenn der umsetzt, der denkt danach garantiert anders.
Die Luftfahrtvorschriften sind nicht zum Spass so strikt.
Aber bald kommen bessere Materialien und dann entspannt sich die Lage.
Am 100. Geburtstag der Lufthansa (Ostermontag) wurde jegliche Benutzung von Powerbanks untersagt. Diese müssen ohne eingesteckte Kabel sichtbar im Sitznetz vor einem aufbewahrt werden.
Sehe hier 2 Probleme:
In der 1. Business Sitzreihe gibt es nicht in jedem Baumuster Gepäck-Netzte.
Was mache ich mit einem Gerät mit fest eingebauten Akku ? Wie ist die Definition von fest eingebaut genau ?
Früher habe ich mir keine Gedanken gemacht aber mittlerweile kann ich das verbot bzw. Die Einschränkung verstehen.