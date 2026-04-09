Immer mehr Powerbank-Zwischenfälle: Airlines verschärfen Regeln

Flugreisende müssen sich erneut auf strengere Vorgaben für tragbare Ladegeräte einstellen. Hintergrund ist eine steigende Zahl gemeldeter Zwischenfälle mit Lithium-Batterien in Flugzeugen. Nach Angaben der US-Luftfahrtbehörde wurden im Jahr 2025 insgesamt 97 Vorfälle registriert.

Im vergangenen Jahr wurden in China etliche Zusatzakkus konfisziert

Immer mehr registrierte Zwischenfälle

Smartphones, Tablets, Notebooks und zusätzliche Powerbanks gehören für viele Passagiere zur Standardausstattung.

Besonders auffällig ist der Anstieg bei tragbaren Ladegeräten. Branchenbeobachter berichten von einem deutlichen Zuwachs entsprechender Vorfälle innerhalb eines Jahres. Die Ursache liegt häufig in beschädigten oder minderwertigen Batterien, die sich überhitzen und im Extremfall entzünden können.

Neue Regeln für Passagiere und Airlines

Erste US-Fluggesellschaften reagieren nun mit konkreten Einschränkungen. Nach Angaben der Nachrichtenagentur AP plant die US-Airline Southwest, künftig nur noch eine Powerbank pro Passagier zuzulassen. Zudem dürfen diese weder im aufgegebenen Gepäck noch in den Gepäckfächern über den Sitzen verstaut werden. Stattdessen sollen sie griffbereit bleiben, damit das Kabinenpersonal im Notfall schnell eingreifen kann. Bereits heute gilt auf vielen Flügen die Vorgabe, Ladegeräte während der Nutzung sichtbar zu halten.

Zum Vergleich: Die Lufthansa gestattet derzeit noch zwei Powerbanks pro Fluggast mit einer Leistungsbeschränkung von maximal 100 Wh oder 2 g LC pro Powerbank.

Für den Ernstfall sind Flugzeuge mit spezieller Ausrüstung ausgestattet. Dazu zählen hitzebeständige Taschen und Schutzhandschuhe, mit denen überhitzte Geräte isoliert werden können. Experten aus der Luftfahrt bewerten die neuen Maßnahmen als sinnvollen Schritt. Auch wenn die Zahl der Vorfälle im Verhältnis zum weltweiten Flugverkehr gering ist, können einzelne Ereignisse schwerwiegende Folgen haben.

Parallel arbeiten erste Airlines daran, die Nutzung von Powerbanks durch eine bessere Ausstattung der Sitze mit Stromanschlüssen weniger notwendig zu machen.