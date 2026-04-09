Endlich: Spotify erlaubt komplette Deaktivierung von Videoinhalten

Der Musik-Streaming-Dienst Spotify führt neue Einstellungen ein, mit denen Nutzer selbst bestimmen können, wie stark das Videoangebot des Anbieters in der Anwendung präsent ist. Der Streaming-Platzhirsch reagiert nach eigenen Angaben damit auf veränderte Nutzungsgewohnheiten und den Wunsch nach mehr Einfluss auf die eigene Mediennutzung.



Die neuen Funktionen werden ab sofort schrittweise weltweit bereitgestellt.

Video-Funktionen gezielt steuern

Im Zentrum der Aktualisierung stehen neue Optionen für Video-Inhalte innerhalb von Musik, Podcasts und Hörbüchern. Nutzer können künftig festlegen, ob sie zusätzliche visuelle Elemente sehen möchten oder ob die Wiedergabe auf Audio beschränkt bleiben soll. Dazu zählen unter anderem auch die kurzen Loop-Videos, die bislang automatisch im Hintergrund abgespielt wurden.

Die Einstellungen finden sich im Bereich „Inhalte und Darstellung“ innerhalb der App. Dort lassen sich Videos und visuelle Effekte mit wenigen Schritten deaktivieren oder aktivieren. Die gewählten Präferenzen gelten anschließend geräteübergreifend, also auf iPhone, Mac und Co. Wer sich für eine reduzierte Darstellung entscheidet, erhält weiterhin klassische Audioinhalte. Einzelne visuelle Bestandteile von Werbung bleiben jedoch erhalten.

Erweiterung für Familienkonten und alle Tarife

Eine weitere Änderung betrifft Familienabonnements. Bisher konnten nur Kinderkonten in ihrer Nutzung eingeschränkt werden. Künftig erhalten Verwalter eines Familienplans die Möglichkeit, Video-Inhalte für alle Mitglieder gezielt ein- oder auszuschalten.

Die neuen Steuerungsoptionen stehen nicht nur zahlenden Abonnenten zur Verfügung. Auch Nutzer des kostenlosen Angebots erhalten Zugriff auf die Einstellungen.

Hintergrund der Anpassungen sind veränderte Erwartungen an digitale Angebote. Viele Anwender möchten selbst entscheiden, ob sie Inhalte aktiv verfolgen oder eher nebenbei konsumieren. Mit den neuen Optionen versucht Spotify, beide Nutzungstypen gleichermaßen abzudecken.

Wir würden uns sehr darüber freuen, zukünftig auch den Hörbücher-Bereich und die Podcasts-Sparte vollständig ausblenden zu können.